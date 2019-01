El Diario del centro del país

Tal como lo habían acordado la semana pasada durante la reunión con los dirigentes de ATE, los concejales de Villa María para la Victoria enviaron una nota al exinterventor de Fabricaciones Militares Luis Riva, quien hoy se desempeña como secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, manifestándole su malestar por los nuevos despidos ocurridos a fines de diciembre, y por la manera en la que fueron comunicados. Además, le aseguraron al funcionario del Ministerio de Defensa estar “a disposición de lo que sea necesario” para que la Fábrica trabaje a pleno.

“Estamos muy ocupados por lo que está pasando con la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, en particular con los 78 despidos que se han concretado y que no pueden pasar inadvertidos para quienes representamos al pueblo. Eso nos llevó en su momento a pedir una reunión con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien nos derivó a Riva. El nos citó el 28 de octubre pasado y en esa reunión le manifestamos lo que significa para la ciudad y sus habitantes la Fábrica, la pertenencia que tenemos con ella, su historia, la sangre de villamarienses que hay ahí y lo que significan los ingresos de esas personas en estos momentos de crisis en los que es importantísimo sostener el empleo”, explicó De Falco.

“En esa conversación Riva se comprometió a tres cosas, primero a procurar que no hubiera despidos; segundo, si los hubiera, a generar un canal comunicacional mucho más humano del que hubo cuando los empleados tuvieron que leer quiénes eran los despedidos; y tercero, si iba a haber despidos, contactarse antes con nosotros para poder lograr una forma de reinserción y ver cómo paliar esta situación”, detalló.

“Lamentablemente el 27 de diciembre se produjeron ocho cesantías y Riva no cumplió en cuanto a la comunicación, porque fue más perversa que en agosto pasado ya que los despidos fueron comunicados por teléfono, no solo eso, sino que no se sabía quiénes iban a ser los cesanteados y todos los contratados estuvieron esperando el llamado para ver a quién le tocaba”, describió.

“Le hicimos saber en la nota lo que ha pasado y que nos parece un acto que no se condice con lo que conversamos, tampoco la forma en la que se hizo, porque fue una agonía para los trabajadores esperar al lado del teléfono. Además le hicimos saber que nos preocupa que no nos haya avisado como se había comprometido y que nos inquieta la situación de la Fábrica, porque no se sabe cuándo van a terminar los despidos, a la vez nos pusimos a disposición de lo que haga falta”, señaló.

“Tengo esperanza de que escuche, que tenga algún gesto, esperanza tengo siempre, pero la realidad que marca a esta administración y es improbable que esto no ocurra, entonces tengo que manejarme con realidades”, agregó.

Fe en el proyecto

“De todas formas hay pendiente una ley en el Congreso que tiene media sanción de la Cámara de Senadores y tiene que ser tratada en Diputados. El proyecto no perdió estado legislativo, de modo que cuando se retomen las sesiones ordinarias se tratará”, indicó.

“Si se aprobase después hay que esperar el proceso de promulgación, observación o veto”, aclaró.

“Más allá de la reincorporación de los trabajadores, que es muy importante, el espíritu del proyecto es la conversación y la búsqueda de soluciones del tema, ya que prevé crear una comisión que estudie la forma de viabilizar la producción plena de la industria para la defensa y eso va a permitir no solo recuperar los 78 puestos de trabajo sino también la creación de nuevos puestos”, consideró De Falco.

“Si se pudiera generar entre todos los argentinos que tienen responsabilidad del Estado una mesa de diálogo e ideas para viabilizar la plena producción tendríamos el tema solucionado”, apuntó el concejal, quien recordó que asistieron al Senado cuando se trató esa ley para parar los despidos, a la vez que adelantó que ahora irán a Diputados.

Qué dice la carta dirigida al exinterventor

En la nota, los concejales del oficialismo le expresaron al funcionario nacional la “honda preocupación que ha causado y causa en la comunidad los despidos dispuestos” en la Fábrica, “particularmente en la forma en que fueron dispuestos, a pesar de sus promesas, generando una profunda consternación social”.

“Es pertinente recordar que en nuestra reunión efectuada en ese Ministerio el 22 de octubre pasado, de la que participaron concejales de la bancada de la oposición cuya mayoría integra la alianza de gobierno nacional, usted se comprometió a procurar que no existieran más despidos, no tenemos por qué pensar que no lo haya hecho, a pesar de lo cual se materializaron ocho; pero lo más grave fue la forma, que sí se comprometió a cuidar el aspecto comunicacional para mantener la tranquilidad necesaria que hace a una pacífica convivencia, y también a hacernos saber la existencia de cesantías con la debida antelación”, continúa el texto.

“Lamentablemente ninguna de las dos cuestiones fueron cumplidas por usted”, señalan los concejales y remarcan la manera en la que fueron comunicados los despidos, por teléfono.

“No escapará a su criterio que eso causa una profunda zozobra entre los que no habían firmado contrato, generando un estado de incertidumbre general a fin de año, que es impropio que le pase a un ser humano”, prosigue.

“En segundo lugar no cumplió con su palabra de avisarnos del destino de los empleados, tal cual fue su promesa en la reunión”, reitera.

“Por ello le expresamos nuestra inquietud por el incumplimiento del compromiso asumido y la preocupación por el futuro de nuestra Fábrica, ya que han sido despedidos 78 obreros, con lo que implica para esas familias”, dice el último párrafo de la nota.