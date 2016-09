Jockey Club presentó su partido ante Tala

Se cierra la segunda fase del Torneo Oficial y Jockey Club recibe al puntero Tala RC. El partido marcará la despedida de local de los villamarienses, previo al Final Four que se disputará en forma completa en Córdoba. Los “Hípicos” preparan para mañana un gran evento

Jockey club prepara otra gran fiesta para mañana, cuando su equipo de Primera división de rugby reciba a Tala RC por la última fecha de la segunda fase del Torneo Oficial de la Unión Cordobesa.

Ambos llegan clasificados a este partido. En el caso de Tala, con el agregado de haber logrado el número “uno” de la zona y con ello quedarse con la primera plaza para el Nacional de Clubes.

Jockey arriba a este encuentro luego de lograr el pasado sábado una de las plazas para el Final Four y al mismo tiempo será casi una despedida de local en esta temporada, dado que ha quedado definido que las tres fechas de la definición del torneo serán en cancha de Córdoba Athletic.

Por ese motivo Jockey prepara un gran evento para este sábado que acompañará el espectáculo deportivo y que fue presentado ayer durante una conferencia de prensa.

De la misma participaron el presidente de la institución, Jorge Geremías, el entrenador Alejandro Moreno y los jugadores Valentín Pigni, Nicolás “Fefe” Ferreyra y Facundo Boaglio.

El presidente

Jorge Geremías destacó sobre lo que acontecerá mañana que “la idea es seguir aportando eventos a la institución para que se vea realzado, fundamentalmente, lo que se trabaja en la parte deportiva, lo que vienen realizando el cuerpo técnico y los jugadores. La idea es trabajar, es ofrecer a la comunidad un club de puertas abiertas, que participen del deporte. Estamos convencidos de que la comunicación es el eje fundamental de mostrar lo que está haciendo la institución. Muy esperanzados de lo que se ha realizado en la parte deportiva, se ha superado un nuevo logro, ya estamos entre los mejores cuatro, más allá de que este partido no tenga una relevancia en cuanto a la clasificación, sí lo tendrá en lo anímico y en lo que representa la fiesta deportiva. Estamos muy esperanzados para que esto salga bien, para que la comunidad disfrute de uno de los mejores equipos del país, que es Tala. Nosotros estamos ahí, tratando de hacer fuerza y buscando dejar nuestra impronta en este campeonato”.

En cuanto a la propuesta que acompañará este evento, Geremías destacó que “habrá una carpa para recibir a sponsors, autoridades de Tala, para autoridades locales y socios de la institución. También estará el espacio ‘Puerto pibes’ para juegos infantiles, con castillos inflables, para que los más pequeños puedan disfrutar de los mismos mientras los grandes observan el partido.

Otra propuesta será durante el entretiempo para los menores de 16 años: habrá un torneo de patadas a las ‘H’ y los más destacados se llevarán importantes premios”, indicó Geremías.

En relación a la campaña comentó: “Esto no es un logro de un día para el otro. En este caso le toca a este cuerpo técnico y a estos jugadores. Esto se viene trabajando hace años en el club. Sucede que a veces los resultados deportivos acompañan y otras veces, no. El trabajo ha sido desde mucho antes. Cuando se fue campeón en 2009 se siguió trabajando con la misma temática. La impronta que dejaron los distintos cuerpos técnicos que estuvieron y los socios que trabajaron por esto siempre está presente. Hoy disfrutamos este trabajo”.

El entrenador

Alejandro Moreno se expresó acerca de la clasificación lograda y el partido que viene: “Siempre les digo a los chicos que digan lo que digan seguimos siendo los invictos de esta fase. Mentalmente, lo vamos a esperar con los brazos abiertos a Tala o al que venga acá. Siempre es bueno tener un buen resultado ante uno de los mejores cinco equipos del país como es Tala. Uno siempre busca competir y para mejorar tenés que competir con los mejores y tratar de ganarles. Aprender de los errores o de los partidos que podés perder”.

Si se sumaran sólo los puntos de la segunda fase, Jockey estaría hoy primero en las posiciones y al respecto Moreno opinó: “Lo que pasa es que el sistema de puntos está determinado con acumulación de puntos de la primera fase. Vuelvo a decir algo que comenté en varias ocasiones: el esfuerzo de los chicos desde la primera semana de enero está reflejado, se ha formado un grupo fantástico, tanto de trabajo como el grupo del plantel superior; la Reserva también está ahí arriba. No es magia. En diciembre se los dije: acá hay que remar y sacrificarse en serio. Hay chicos que trabajan todos los días, vienen a los entrenamientos, hacen destrezas, gimnasio. Estoy agradecido por ser parte de un cambio y que se vean los resultados es buenísimo”.

En cuanto a lo que le aportó a este grupo para que demostrara este crecimiento, Moreno explicó: “Trato de inculcarles a los chicos que cuanto más arriba vamos, más intenso hay que trabajar. No es cantidad, es calidad. Esto lleva un proceso de trabajo grande para tener esos detalles finitos. Siempre les hablo de la mentalidad, del positivismo. Es un deporte en el que el 80% es mental, acompañado de un gran trabajo atrás. En esta instancia, los últimos cuatro escalones que nos quedan es mental. Ya entrenamos todos los detalles. Está en uno querer más que el otro. Creo que los chicos lo probaron en esta fase”.

Los jugadores

El apertura Nicolás “Fefe” Ferreyra opinó sobre la clasificación al Final Four: “Son instancias decisivas y son muy buenas. A principios de año, hasta el hincha más fanático no lo esperaba. Como plantel, tampoco. Nuestra meta era mejorar lo del año pasado. Por suerte, fuimos partido a partido. El equipo fue de menor a mayor y todavía queda lo mejor en estos últimos cuatro partidos. Esperemos poder llegar a estar lo mejor posible”.

“A principio de año, el objetivo fue meternos en la Zona Campeonato y lo logramos. Algunos partidos fuimos algo irregulares, en esta segunda fase demostramos lo mejor, fuimos más regulares. Los resultados conseguidos en los tres partidos seguidos de visitante fueron muy importantes. Ahora, para el último partido de esta fase hay que seguir puliendo detalles, como dice el entrenador, y tratar de dar lo máximo. Luego en el Final Four es todos contra todos, puede pasar cualquier cosa. Se ha demostrado en la segunda fase que los partidos se definen por detalles, una patada, una salida. El que menos se equivoque llegará más arriba”, destacó.

El ex-Pumita comentó además que “en el partido ante Tala va a jugar mucho el inconsciente. El partido en sí no define nada. Lo importante es jugar ante nuestro público, en el último partido ante de la zona final. Va a pasar por nosotros dar lo mejor, para llegar de la mejor manera a la última parte del torneo”.

Sobre el sistema de definición de este torneo, Ferreyra dijo que “nunca me tocó jugar un Final Four; me parece que es una idea nueva y está bueno. Puede estar bueno en la paridad que se está dando entre los equipos porque no hay un firme candidato. Hay que estar concentrado y dar el máximo.

A su turno, el capitán Valentín dijo que “este tipo de definición es algo nuevo. El club nunca tuvo la posibilidad de jugar una definición con el sistema Final Four. Lo que tiene de bueno es que podes perder un partido y ‘seguís con vida’; esa es la ventaja que tiene, hay un partido más y se va del formato normal de semifinal y final.

En cuanto al significado que tuvo contar con un plantel equilibrado entre juveniles y jugadores más experimentados, señaló que “esto es muy importante. Este es un equipo joven que no tiene muchos años en Primera y es muy importante tener referentes, como ‘Nico’ (Ferreyra), Facundo (Boaglio) o Rodrigo (Bruno). Incluso han vivido esta instancia muchas veces y han llevado al club a lo más alto, en un momento en que gran parte del equipo de hoy lo vivía desde la tribuna. Para lo que buscamos, es bueno tener cierto equilibrio en ese sentido”.

Por su parte, Facundo Boaglio sobre la clasificación al Final Four señaló: “Es muy bueno. Lo vamos a encarar de la mejor manera. Con el plantel que tenemos podemos hacer cosas muy buenas. Es como dicen Alejandro y los chicos, pasa todo por lo mental. Materia primera tenemos, ahora todo pasa por nosotros.

Sobre la ilusión que generaron, opinó que “siempre que un equipo de la ciudad llega a una instancia ilusiona a toda la ciudad, está bueno sentir el acompañamiento del público que es del rugby y del que no lo es y que va a la cancha igual. Más todavía con la movida que está realizando la Subcomisión de Rugby. Se ha acercado mucha gente que no es habitué de los partidos y eso está bueno”.