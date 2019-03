“A Cambiemos le hace falta un service”

Elecciones provinciales – El precandidato Carlos Briner habló de las próximas internas

El intendente de Bell Ville comparte la precandidatura con Mestre de cara a la compulsa partidaria frente a Negri-Baldassi, el próximo 17 de marzo

El intendente de Bell Ville y precandidato a vicegobernador, Carlos Briner, en la fórmula junto a Ramón Mestre, sostuvo que a la alianza que integra el radicalismo, el PRO y el Partido Nuevo, entre otras fuerzas, “le hace falta un service, y las piezas las tiene la UCR”.

Enfrente, con el apoyo manifiesto desde la Casa Rosada, aparece la dupla de Mario Negri y Héctor Baldassi para medirse en la interna del próximo 17 de marzo y definir así quiénes encabezarán la lista para disputar el Gobierno en la provincia que desde 1999 está en manos del Partido Justicialista (PJ), hoy a cargo de Juan Schiaretti con la Unión por Córdoba (UPC).

Con respecto al escenario, Briner consideró que “es favorable para el radicalismo” y marcó que “a Cambiemos en Córdoba le hace falta un service. En la pata más fuerte, la Unión Cívica Radical, por lo territorial, por la cantidad de intendentes, por la fuerza , la fiscalización, por la presencia y otra serie de factores, le está haciendo falta un service a Cambiemos y la UCR tiene las piezas. Es hora de que las muestre, es hora de que pida un mayor protagonismo en el espacio, dentro de la armonía, la cordialidad y el respeto a la otra lista, que hasta acá se viene dando al pie de la letra y esperemos se dirima el proceso de la mejor manera posible. No sé si va a ser por la interna, que yo espero que sí, para eso trabajamos, y si hay otra vía alternativa, que sea, pero ni Mestre ni Briner se bajan”.

Y lo último viene a colación de ofrecimientos al actual intendente de la ciudad de Córdoba, para que dé un paso al costado, sobre los que el bellvillense abonó, que la negativa sigue firme. “Lo llamaron, pero les aclaró: en el Cambiemos cordobés para esta interna, el primero en firmar fui yo, y Propuesta Republicana fue el último.

El partido de (Luis) Juez también firmó y faltó la Coalición Cívica porque faltaba la personería jurídica, o algo así”.

Dijo además que solicitó a Mestre no bajarse si lo comprometía a esta empresa. “Si nos baja la gente porque decide que sea el otro grupo, los apoyaremos”, compartió.

Añadió que este proceso “va a ser sanidad para Cambiemos” y sentenció que “capitaliza Cambiemos”. Aplicó su óptica médica y aseguró que “cuando cuidamos la máquina, el cuerpo y comemos sano, la máquina funciona mejor. Es lo que le hace falta a Cambiemos, una mejor nutrición”.

La relación

Consideró además que “el radicalismo es garantía de democracia. Hay 170 intendentes gestionando y bastante prolijo. Eso es un ejemplo ya”.

En cuanto a su candidatura, confesó que “primero me toma por sorpresa, a pesar de contar con sondeos de proyección que habíamos realizado en la región sudeste, área de influencia de Bell Ville (siendo cabecera del Departamento Unión)”.

“Quien me llama fue Alberto Marcos Zapiola, exfiscal de Estado en la gestión de Ramón Bautista Mestre y expresidente del comité provincia de la UCR. Me llama diciendo como siempre, que soy su intendente predilecto y me pide que, como Ramón (h) es como un hijo para mí, quiero que lo acompañes”, narró Briner, quien se encontraba en la capital provincial y convocó allí a parte de su equipo para mostrar las encuestas con las que contaban.

El bellvillense indicó que “no integraba su mesa chica” de Mestre, aunque ahora sí, pero se dijo “muy allegado a él” por “trabajar juntos en el Foro de Intendentes Radicales”, a pesar que no tenían la misma área.

De ese grupo, Briner si firmó el pacto fiscal último, mientras que Mestre y unos 80 mandatarios no lo hicieron y además unos pocos iniciaron una demanda.

“Nosotros lo advertimos y decidimos “tirar de la soga” para lograr algunas modificaciones que posibilitaron sostener varias obras que hoy están en marcha y eso benefició incluso a muchos intendentes peronistas que habían firmado sin reservas”, amplió.

El intendente bellvillense afirmó que “no lo esperaba ahora a la candidatura para vicegobernador y deslizó que guarda la intención de buscar una reelección en Bell Ville.

Asumió que “quizás se habrán barajado otros nombres”, e insistió: “A mí me toma por sorpresa”, a los 50 años, cumplidos el 23 de febrero.

Su gestión

“La gestión no se detuvo, hay obras en marcha permanente”, aseguró respecto a la administración que encabeza.

Enfocó la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol y el objeto en sí: “Prioricé el nosotros sobre el yo con este proyecto de la pelota de fútbol. Bell Ville era una ciudad que languidecía… No digo que hoy es Manhattan ni Miami, tiene muchos problemas, pero es una ciudad que está recuperando la autoestima y se está levantando. La estamos levantando y se está levantando. Logramos la motivación necesaria. Estamos en que se conozca la ciudad de Bell Ville a través de una marca.

Por eso la llevamos a los distintos estrados para que se convierta en Capital Nacional por ley, y fue todo un trabajo pergeñado, premeditado, planificado, y lo prioricé por lejos antes del nombre de Carlos Briner, porque si visitamos 250 localidades, ahí saben ahora que Bell Ville es la Capital de la Pelota de Fútbol o tiene que ver con la reinvención del fútbol, pero no saben quién es el intendente”.

“Quiero ser consecuente y honesto. Primero hay que levantar la ciudad. Lo demás debería venir por añadidura. Igual en política hay que construir, soy político y me gusta lo que hago …”, dijo.

Afirmó que “Bell Ville si bien tiene mucho talento, mucha historia, pero estaba muy dispersa, se volaba, se exportaba, cada uno se iba a producir cultura a otro lado, adonde podía y como podía. En ese marco se implantó el calendario, con la Fiesta de la Pelota como insignia y la legendaria Aquarama, que por épocas no se hacía, se llevó a distintos eventos a lo largo del verano con grupos o entidades propias, y en el invierno también hay una agenda cultural importante, con el teatro Coliseo para 1.200 personas, que conforman un calendario coordinado… Lo venimos acomodando y las instituciones se suman”.

Quién queda

“Supongamos que pasamos este proceso y se resuelve, porque han habido algunos ruidos sobre la elección interna, cuando se siguieron todos los pasos de este proceso”, enmarcó el intendente bellvillense en cuanto a quién lo sucedería como candidato a continuar su gestión municipal. Señaló que “después viene la prueba más difícil, que es disputarle al gobernador nada menos que la Gobernación de Córdoba, a 20 años de ejercicio de él en el poder.

Si todo eso fuera factible, por supuesto, debemos ir pensando en las personas que sucederán en el grupo de trabajo, sobre un conjunto homogéneo, de variada formación y que aportan a un todo bastante íntegro en lo que hace a la gobernancia de la ciudad. De ahí, un funcionario va a salir. Hay quienes no me lo han dicho pero sé que les gusta el lugar donde trabajan y les gustaría crecer. Por lo tanto, si prospera esta precandidatura mía, encuestaremos, charlaremos en grupo y veremos quién es el mejor que puede representar ésta línea de trabajo”.

¿Y mientras tanto?, preguntó el periodista: “En el mientras tanto, la gestión tiene que brillar lo más que pueda. Tiene que brillar el día a día y lo simple. Que lo básico esté garantizado, porque esto sigue a toda furia. A la mañana estoy gestionando y a la tarde estoy recorriendo la ciudad, más allá del marco de campaña provincial”.

“Para mí es muy común dejar el auto en una punta e ir caminando a tomar mates casa por casa, por un taller, dos geriátricos, una estación de servicios…”, cerró Briner.