A favor de las PASO

Ateneo San Martín – Tras las manifestaciones de José Escamilla

En un documento, el Ateneo San Martín apoyó lo expresado por el legislador y consideró que implementar las internas generaría una mayor participación ciudadana y una mejor propuesta electoral

A través de un documento emitido por la Secretaría de Prensa del Ateneo San Martín, la agrupación que reconoce al exintendente Eduardo Accastello como su líder, manifestó su adhesión a las declaraciones hechas por el legislador de Unión por Córdoba, José Escamilla, y se expresó a favor de implementar las PASO para elegir intendente y concejales en la ciudad.

En una entrevista con EL DIARIO, Escamilla manifestó su deseo de ser intendente de Villa María y dijo que una de las formas de lograr su candidatura sería implementando las internas mediante la reforma de la COM o sancionando una ordenanza especial que las convoque.

Ayer, con un texto enviado a nuestra Redacción, el Ateneo San Martín apoyó sus dichos.

“Desde la agrupación peronista Ateneo San Martín expresamos nuestra posición en apoyo a lo propuesto por el legislador provincial José Escamilla, quien ha manifestado la importancia y necesidad de reformar la Carta Orgánica Municipal (COM) introduciendo al proceso eleccionario de la ciudad la instancia de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a los efectos de que cada espacio político pueda elegir entre sus aspirantes a intendente y concejales, quien mejor los represente.

Esta propuesta, tal lo ha expresado el legislador públicamente, dotaría de mayor participación ciudadana, permitiendo una mejor propuesta electoral, generando así una competencia genuina y transparente dentro de los espacios políticos, para que los elegidos luego puedan competir contra las demás fuerzas.

De esta manera, se promovería dentro de cada espacio la pluralidad de voces, la diversidad de ideas y una amplia gama de propuestas, democratizando así los partidos políticos.

Es de destacar que José Escamilla, a lo largo de su trayectoria política, ha sido una persona comprometida con el crecimiento de la ciudad, siendo protagonista de la mayor etapa de transformación llevada a cabo en los últimos 20 años. En tal sentido, no tenemos ninguna duda de que la iniciativa es fruto de la visión y experiencia adquirida a lo largo del tiempo y de las distintas funciones que le ha tocado ocupar, como así también, en consonancia con la reforma política que viene llevando a cabo el Gobierno provincial en la misma materia.

Entendemos que el momento actual es propicio para llevar adelante las reformas necesarias, siendo que la Justicia está exigiendo tal modificación, y que nos encontramos en un año no eleccionario”, expresa el documento del Ateneo San Martín, que lleva las firmas de Ariel Renato Arce, Jonatan Emanuel González y Cristian Neri.

Pedidos de informe de Bustamante a Lucarelli y Oyola

Edil reclamó que expliquen cómo se distribuyen los casos por mora entre los procuradores

El concejal de la UCR Gustavo Bustamante envió un pedido de informe a la secretaria de Economía de la Municipalidad, Daniela Lucarelli, para que responda una serie de preguntas relacionadas con los procuradores del municipio.

Puntualmente, el concejal del bloque Juntos Por Villa María solicitó un detalle de “la cantidad de procuradores con los que cuenta la Municipalidad para el cobro de deudas por tasas municipales, multas de tránsito u otras, y la nómina de cada uno de ellos incluyendo datos del director de los procuradores”.

También quiere saber “la cantidad de causas y/o expedientes que tiene a su cargo cada procurador”, así como “el criterio de distribución de las causas otorgadas a los procurador municipales”.

“Este pedido de informe es porque hemos recibido quejas de los procuradores que quieren saber cómo se distribuyen las causas y también tiene que ver con la información que dio a conocer la UCR sobre que se designaría para las causas con mayor deuda a abogados relacionados a Lucarelli”, explicó.

“Quiero que desde el área de Economía me saquen esa duda para poder darle una respuesta a los reclamos de los procuradores, que tienen que ver con que no hay una distribución equitativa de los casos y que se les da a abogados que no serían de la ciudad, por eso queremos saber si no se están concentrando en dos o tres abogados todos los casos. A la vez, queremos llevar el informe al partido”, indicó.

“También queremos saber si hay una relación de parentesco entre los abogados a los que van los casos y la secretaria de Economía, porque si fuera así, concederle los casos de morosidad no sería ético”, agregó.

Por otra parte, el concejal envió otro pedido de informe direccionado al presidente del Tribunal de Cuentas, Julio Oyola, para que le diga cuáles fueron “los montos percibidos en concepto de honorarios por cada uno de los procuradores actuantes en la Municipalidad entre enero de 2016 y marzo de 2018”.

“Además quiero saber cuánto se ha cobrado por tasas municipales y multas”, concluyó.