A Jockey se le escapó por poco

RUGBY – Primera división

Universitario se llevó el triunfo en su visita al Hípico y le cortó su racha positiva. La sucesión de errores del equipo villamariense le impidió tener una mejor suerte, inclusive cuando hizo méritos para poder sumar

Escribe Gustavo Ferradans

Jockey cayó ayer de local ante Universitario de Córdoba por 19 a 14, por la cuarta fecha del Torneo Enrique “Rudy” Schmal, del primer nivel de la Región Centro, cortando de esta manera una racha de dos victorias seguidas.

El Hípico hizo el esfuerzo para quedarse con la victoria en el final y una reiteración de fallas técnicas (que se dieron a lo largo de todo el partido) se lo impidió. La actitud y el rigor físico en cada contacto no le alcanzaron para dar vuelta la historia.

Universitario con una gran tarea defensiva, le provocó al local numerosos problemas en la generación de juego e inclusive cometer errores cuando tuvo alguna chance concreta a pocos metros del ingoal cordobés.

La efectividad de Agustín Vaccari fue fundamental para que la “U” se llevara la victoria y justificando, en el balance final, su merecimiento.

El que abrió el marcador fue Facundo Boaglio, con un tempranero penal, pero apenas unos minutos más tarde, empezarían a desnudarse algunos de los errores del Jockey, que se multiplicaron hasta el final del partido.

La sucesión de penales ante una acción ofensiva del equipo cordobés, sobre los últimos metros de su ataque, provocó un trypenal para pasar al frente en el marcador.

En los minutos siguientes, el partido fue ingresando en un desarrollo cortado, con escaso juego, con Jockey intentando pero equivocándose en momentos donde las acciones del encuentro parecían que los favorecían.

Con mucho esfuerzo, Jockey pudo instalar el juego cerca del ingoal visitante y tras un intento de despeje desde el fondo de un jugador de la “U”, una inteligente maniobra de Felipe Ballarino, que interceptó la guinda, le quedó servida para que apoyara su try y el Jockey pasara al frente 8-7.

Antes del final, un penal pasando la mitad de la cancha, le otorgó otra chance de un penal a Agustín Vaccari; la pelota pegó en un poste y volvió a la cancha. En la siguiente acción, la pelota volvió a las manos de Vaccari quien esta vez no falló y con su drop puso adelante a Universitario para irse al descanso en ventaja por 10 a 8.

En el complemento, Universitario pudo sacar provecho de los errores que cometió el Hípico.

Pases defectuosos y numerosos knock on (que fueron casi una decena durante los 80 minutos), le impidieron al Jockey progresar de manera prolija. Los penales que se fueron sumando en la disputa de la guinda fueron motivo para que tres de sus jugadores se fueran a la “silla”, tras ver una amonestación, mientras que Vaccari aprovechaba para sumar con dos penales y dejar el tablero 16 a 8.

Promediando ese segundo tiempo, Boaglio descontó a los 18 minutos con penal, para acercarse en el marcador. Apenas cuatro minutos después, Jockey tuvo una nueva oportunidad y Boaglio no la desaprovechó para ponerse abajo 14-16.

La sucesión de errores del Jockey y la buena gestión defensiva de la visita, le impidieron llegar al ingoal. Un nuevo penal le sirvió a Vaccari estirar cifras a falta de cinco minutos para el final.

Jockey, con el corazón herido se fue decididamente a buscar el try que le permitiera soñar con el triunfo. Asedió durante largos minutos los últimos metros del ingoal visitante y un kick cruzado de Boaglio lo dejó en la más absoluta soledad a Joaquín Mabel Bono, dentro del ingoal rival, pero que falló en su definición con el enésimo knock on del equipo. Increíble, pero real. Estaba todo dado para que Jockey se quedara con, al menos un empate, pero una nueva falla técnica se lo impidió.

Resultados

La cuarta fecha del Torneo de Primera división tuvo estos resultados…

Jockey Club Córdoba 16 – Córdoba Athletic 26

La Tablada 22 – Tala RC 15

Palermo Bajo 28 – Córdoba Rugby 0

Jockey Villa María 14 – Universitario 19

Libre: Urú Curé de Río Cuarto

Posiciones

Así quedaron las posiciones tras jugarse esta nueva fecha:

1º) Palermo Bajo 17

2º) La Tablada 11, Jockey Villa María y Universitario 10

5º) Córdoba Athletic 9

6º) Urú Curé 8

7º) Tala RC 7

8º) Jockey Córdoba 4

9º) Córdoba Rugby 0

La que viene

La próxima fecha del torneo será la quinta y tendrá esta programación…

Universitario vs. Palermo Bajo

Córdoba Rugby vs. La Tablada

Tala RC vs. Jockey Córdoba

Córdoba Athletic vs. Urú Curé de Río Cuarto

Libre: Jockey Villa María