“A los 4 minutos llegó la primera ambulancia con un paramédico”

Ante la consulta de este medio, la subsecretaria de Salud dio detalles de los registros de las llamadas al 107 de ese día y el horario de llegada de las unidades de asistencia

En la edición de ayer de EL DIARIO se dio a conocer la denuncia pública de una familia que afirma que un bebé de 2 meses murió luego de sufrir una descompensación. Sus padres, Yohana Suárez y Roberto Palacios, relataron que: “La primera ambulancia del 107 llegó sin médicos ni equipos para asistirlo, sólo un chofer acompañado de un patrullero con un policía”.

Ante la consulta de EL DIARIO, Raquel Rodrigo, subsecretaria de Salud de nuestra ciudad, manifestó que el Servicio de Atención Municipal de Urgencia (SAMU) está tercerizado a la empresa Vittal, “por lo que estamos permanentemente controlando y chequeando las actividades”.

“Está totalmente documentado con audios que la llamada al 107 la recibe el receptor a las 16.01 del miércoles y que llega desde la Policía; nunca se recibió antes llamada de parte de los familiares”, afirmó la subsecretaria.

Al ser consultada sobre si este llamado proviene desde un patrullero o desde la central policial, Rodrigo expresó no poder determinar exactamente ese dato.

“Primera respuesta”

Según los registros a los que tuvo acceso Rodrigo, a la persona que recibe la llamada le refieren que había un bebé que “no reaccionaba”, por lo que se manda un primer móvil que se llama “de primera respuesta”, equipado para la reanimación, donde va un paramédico: “El paramédico habitualmente maneja la ambulancia y está capacitado para la reanimación. A los cuatro minutos de la llamada, esta primera unidad llegó al lugar donde la solicitan”.

Indicó que la segunda ambulancia estaba en el momento del llamado a la altura de la calle Manuel Ocampo y que, siempre según los registros, llegó a los ocho minutos de la llamada, con un médico: “La ambulancia que llega a los cuatro minutos llega con un paramédico que comienza a realizar la reanimación, hasta que llega la unidad con el médico a los ocho minutos. Esta segunda unidad sigue con la reanimación, pero no hay respuesta y por eso se traslada al niño al Hospital Pasteur”.

Versiones encontradas

La familia, en su descripción de los hechos, aduce que es un policía el que realiza las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y no este paramédico.

Según la subsecretaria de Salud, esta persona que llega en la primera ambulancia está capacitada para reanimar: “Una reanimación puede realizarse de a dos personas. Habitualmente uno hace el masaje, el otro da el oxígeno, pero no sé en ese momento qué es lo que la familia refiere. No es lo que me han informado a mí”.

“La segunda ambulancia llega con médico, con la doctora Elisa Ramírez, y tengo la historia clínica de lo que se realiza en ese momento también, hasta que llevan al bebé al Hospital. Según los registros de la llamada, ‘el bebé no respondía’, por eso mandan urgente el primer móvil, para que vaya llegando hasta que llegue la segunda ambulancia”, reiteró Rodrigo.

Controles permanentes

Ante la consulta de este medio sobre si abrirán una investigación para determinar que pasó realmente, la funcionaria señaló: “Siempre se controlan estas acciones; está tercerizado, pero se controla. Vamos a ver qué es lo que dice el paramédico. Creo que la reanimación se realizó, la pueden haber realizado en conjunto con el policía. Cuando hay dos personas, en las reanimaciones trabajan las dos. Esta información la tengo desde el primer día, que fue el miércoles. Ese es el control que se realiza sobre los servicios que están tercerizados. Ante un hecho de este tipo siempre estamos controlando y tenemos los documentos en nuestro poder que lo constatan”, finalizó Rodrigo.