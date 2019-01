A metros del Parque, más de 30 alacranes

VILLA NUEVA – Siguen apareciendo casos en las dos villas

Un vecino de la calle Italia reveló que hace ocho meses que está encontrando este tipo de insectos

Vive a metros del Parque Hipólito Yrigoyen, sobre calle Italia, desde hace ocho meses. Desde que se mudó a esa casa, este vecino, quien prefirió reservar su identidad, ya encontró “más de 35 alacranes”.

Decidió contar la situación tras leer en las páginas de El Diario la historia de un frentista que días atrás reveló que en su vivienda del Malvinas Argentinas, en Villa María, mató 10 alacranes en una semana. En su caso, no hay terrenos baldíos cerca ni nada por el estilo, sino que sospechan que debajo de la vivienda haya un nido.

“Apenas llegamos a esta casa encontramos uno o dos. Ahora lo último que encontramos fueron seis de un solo saque. Cuatro chiquititos y dos bien grandes”, remarcó el joven, quien aclaró que “por suerte, no picaron a nadie, vivimos dos adultos acá”.

Por supuesto que ante esta situación decidió tomar medidas para atacar y prevenir, pero no parecen haber sido suficientes. “Hice fumigar hace más de un mes, pero no dio resultado, seguimos encontrando. Ahora los volvimos a llamar y supuestamente vienen a hacer un refuerzo. Además, antes de venirme a la casa puse Kaotrina, fumigué el patio, hice de todo y así mismo aparecieron”, detalló.

Incluso, agregó que sellaron los huecos de las puertas, pero “para mí hay algo debajo de la casa”.

En ese sentido, y esgrimiendo algún tipo de explicación a la situación, mencionó que “la casa estuvo cerrada casi un año, no tenemos terrenos baldíos cerca; sospechamos que hayan hecho nido abajo, porque también se encontraron muchísimas hormigas, pero no cucarachas”.

“Incluso me llama la atención porque donde más aparecieron es en una habitación donde no tengo resumidero, no tengo nada. Han aparecido por el garaje, el comedor y en el patio también”, puntualizó.

Finalmente, tras aclarar que en las viviendas vecinas no se han encontrado estos insectos, dijo que “aparentemente, por lo que vi, son los peligrosos, porque son los que tienen las pinzas finitas y largas, son marrones oscuros, pero nunca llevé ninguno a investigar ni nada de eso”.

Caja de resonancia

Las redes sociales de El Diario fueron una caja de resonancia de lo que sucede con los alacranes en la ciudad. Luego de que se posteara en el Facebook oficial de este medio la nota donde un vecino del Malvinas Argentinas de Villa María daba cuenta de 10 alacranes en una semana, llovieron los comentarios de vecinos que también están pasando por situaciones similares o que, mediante algún producto, aconsejaban cómo eliminarlos.