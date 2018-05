Acampe, chocolatada y asamblea

La problemática habitacional – El reclamo por tierras para viviendas familiares

La copa de leche se hará por la cantidad de donaciones recibidas. Luego se concretará una asamblea para abordar la problemática de la necesidad habitacional

Se cumplen hoy diez días del acampe frente al Palacio Municipal en reclamo de tierras para la construcción de viviendas familiares, y la jornada tendrá una chocolatada comunitaria y luego una asamblea abierta.

Es lo que anticiparon ayer, en diálogo con EL DIARIO, las mujeres que se encuentran en plaza Independencia, en Mendoza y Antonio Sobral.

Señalaron que en este tiempo muchos vecinos se acercaron para donarles leche y otros productos, por lo que “en agradecimiento a esos gestos” definieron efectuar hoy desde las 16 una chocolatada. “Es una forma de retribuir la solidaridad”, dijo una de las mujeres.

En este sentido aclararon que no atraviesan situaciones de indigencia, por lo que no requieren donaciones de esta naturaleza. “Nuestros maridos trabajan. A nosotros no nos sobra nada, pero tampoco es que tenemos una fuerte necesidad”, subrayó una señora.

Después de esta copa de leche habrá una asamblea a partir de las 18, convocada desde diversos gremios.

Será “abierta e informativa” y se invitaron a organizaciones sociales, gremiales, instituciones civiles y ciudadanos independientes “a participar en la deliberación de una nueva política de acceso a la vivienda”, según el mensaje que circuló en la víspera y que fue emitido por militantes.

Continuarán

Quienes llevan adelante el acampe comentaron a este matutino en la mañana del viernes que gran parte de la ciudadanía modificó su postura hacia estas familias.

“Al comienzo había gente que pasaba y nos decía de todo. Ahora se han acercado muchos a apoyar el reclamo y otros tantos a decir que atraviesan la misma situación”, declaró una de las consultadas.

En esto incidió, según apuntaron, los distintos afiches y carteles que pegaron en una carpa, con distintas leyendas que explican el espíritu de esta movida. Son los que hacen referencia a que no quieren que el municipio les regale nada, sino que les brinde la posibilidad de acceder a la tierra mediante precios accesibles.

Hay nueve carpas instaladas en la plaza. Siempre hay quienes duermen en el lugar y -de acuerdo a lo que describieron ayer- se van turnando para eso.

“Queremos destacar que no somos vagos. Nuestros maridos trabajan y todas nosotras vamos turnándonos para estar acá”, indicaron.

Tras recordar los términos de los encuentros con funcionarios del Gobierno, coincidieron en que hasta ahora no hay respuestas positivas y recalcaron que siguen viendo al Programa de Acceso al Suelo Urbano III -el que recién se inicia y por el que todavía no hay registro abierto para los interesados en acceder a los lotes- como una propuesta destinada a la “clase media bien acomodada, no a la clase media baja ni al pueblo trabajador que no le alcanza”.

Ante la pregunta de este cronista, aseguraron que ningún concejal se acercó al lugar para conversar con ellas, sí diversos dirigentes sindicales, militantes y personas vinculadas a los derechos humanos.