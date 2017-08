Tras presentarse en la inauguración de un ateneo, dialogó con EL DIARIO

Accastello dijo que no piensa en volver al ruedo e irá a la marcha por Santiago

Fue a la flamante casa del Ateneo San Martín y habría apoyado al cristinismo. En diálogo con EL DIARIO evitó hablar de lo electoral y político, pero hizo algunas declaraciones. “Estoy fuera de la política” pero “cerca de los jóvenes”, dijo

Rodeado de los jóvenes del Ateneo San Martín, que inauguró casa el viernes, reapareció el exintendente Eduardo Accastello y efectuó algunas declaraciones en ese ámbito, lo que fue visto por algunos como una vuelta al ruedo político, algo que negó ayer al ser abordado por EL DIARIO.

Si bien evitó hacer manifestaciones sobre temas políticos y electorales, en el contacto con este matutino hizo hincapié en la juventud y la militancia, sostuvo que hay que apoyar al intendente Martín Gill y afirmó que le pidió a los jóvenes que respaldaran a los gobiernos locales. Luego anticipó que mañana participará de la marcha local para demandar la aparición de Santiago Maldonado.

“Yo fui invitado por los chicos a la inauguración de la casa (está en avenida Alem y Ramiro Suárez, en barrio Almirante Brown). Participé porque me lo pidieron, pero de ninguna manera me pongo al frente ni cumplo ningún rol en esto”, dijo Accastello ante la consulta.

Confió que “fue muy especial ver lo que se formó, después de muchos años de que uno empezó una actividad con los jóvenes siendo joven, y ver que otros puedan continuar la tarea es positivo, por eso participé, pero como uno más”.

“Voy a acompañarlos desde la capacitación que me pidieron pero nada más, el resto es todo mérito de ellos, vienen trabajando desde hace mucho en el barrio, hicieron una serie de eventos para abrir esa casa y me hizo acordar mucho a lo que hicimos nosotros al principio de la militancia”, manifestó.

“No me pongo al frente de nada. Hoy estoy fuera de la política y sí cerca de los jóvenes”, añadió.

Ante una pregunta, explicó que “siempre” estará cerca de la militancia juvenil “más si me piden trabajar juntos para capacitarnos, algo que les falta a ellos como también a mí, pero lejos de la etapa política”.

Cuando se buscó que contestara otro tipo de preguntas, ya vinculadas a lo electoral y político de la actualidad, señaló que “hace varios meses” tomó una decisión cuando le hicieron “la propuesta de ser candidato” y ratificó que no quiere participar “en esta etapa”.

“Prefiero no hablar, no quiero hacer declaraciones, quiero evitar participar con mi opinión sobre un tema u otro, pero sí estaré con los jóvenes, la militancia”, siguió y apuntó que “los mismos chicos han expresado que no participan de esta elección desde el punto de vista de apoyo político de un sector, y me pareció acertado porque están en una etapa de formación y de trabajo social fuerte con iglesias y barrios”.

Y reiteró que por eso es que acudió a la cita en el Ateneo, “porque están en una etapa primaria de militancia y me parece bien que no se mezclen en una coyuntura electoral como ésta”.

“Hoy no pienso en volver, no pienso en el futuro, sí estoy estudiando, leyendo y la política es algo que uno lleva para toda la vida. Fueron muchos años de trabajo y cumplí un rol”, expresó. Consideró que “al proyecto hay que apoyarlo, hay que apoyar a los intendentes, en este caso a Martín, al intendente de Villa Nueva y a los de distinto signo político porque le tiene que ir bien a la gente y entonces le debe ir bien a los dirigentes”.

“Les dije a los chicos que trabajen con los gobiernos locales, que son una célula básica muy importante porque están cerca de los ciudadanos”, declaró.

En este marco se le preguntó si tenía diálogo con Gill. “El lunes fui invitado por el intendente y concurrí al Salón Blanco para avanzar en la propuesta de hacer la bandera de la ciudad. Estuve una hora y media con todas las instituciones, uno cumple el rol que le asignan, el de participar en la comisión para la bandera. Voy a esas cosas con todo gusto, cuando me invitan protocolarmente”, explicó.

Y finalmente adelantó que mañana estará “participando de la marcha por Santiago, como he ido a otras movilizaciones”. Será desde las 17 en plaza Centenario.