Acusaciones cruzadas entre la Multisectorial y una concejala

Polémica tras el 8M

Agrupaciones gremiales enviaron un comunicado a la Redacción en el que responsabilizan por “cómplice” a Nora Landart del despido de una trabajadora. La edil aclara que no es autoridad de la mutual donde se produjo el despido y lamenta “que la utilicen desde la burocracia sindical”

Una polémica impensada surgió desde la marcha por el Día Internacional de la Mujer, donde un grupo de dirigentes sindicales llevaba afiches “hechos a mano” con una acusación contra la concejala radical y militante por los derechos de género Nora Landart.

La responsabilizaron del despido de una trabajadora de AMMA y así lo hicieron saber en un comunicado enviado a la Redacción.

Por otra parte, consultamos a la edil, quien aclaró que no tiene ningún espacio de decisión ni autoridad en esa mutual, dado que preside Oñativia, otra entidad de GESTA.

Aquí reproducimos textualmente lo que dijeron desde la Multisectorial y la respuesta de Landart.

“Cómplice”

La Multisectorial de Villa María y Villa Nueva aseguró que “las trabas laborales por razón de sexo a las que se enfrentan las mujeres tienen que ver con la desigualdad, pero también con la valentía y la superación”.

Tras recordar los acontecimientos trágicos e históricos que dieron lugar a la conmemoración de cada 8 de marzo, las organizaciones integrantes indicaron que “en un contexto económico tan terrible como el que está transitando la Argentina, los despidos y la precarización laboral se están concentrando principalmente en las mujeres”.

“La persecución a las compañeras militantes de los sindicatos es una constante y Villa María no escapa a esta situación. Por ello es que desde la Multisectorial vamos a trabajar para visibilizar y denunciar estas prácticas en nuestras dos ciudades, más allá de esta fecha emblemática”, expresaron integrantes de Somos Mujeres, CGT, CTA Autónoma Villa María, ATE, Seamos Libres, Judiciales, AOITA, Comercio, Farmacia, UPACC, SEP, Aputen, UEPC y Agentes de Propaganda Médica presentes a la hora de redactar el documento.

Puntualizaron que “en este marco nos solidarizamos con la compañera Aylén Fernández Genta, integrante de la Comisión Directiva de la CTA Autónoma de Villa María, despedida de AMMA por Miguel Olaviaga (con la complicidad de la concejala y gerenta Nora Landart), por su activismo gremial”.

“A ella se ha sumado el despido de otras mujeres en ese grupo empresario, las que luchaban por condiciones laborales dignas”, añadieron. Afirmaron, además, que “la pobreza ataca principalmente a las mujeres que con sus múltiples roles de trabajo y cuidado del hogar tienen que enfrentar la crisis económica haciendo malabarismos para dar de comer a sus hijos e hijas y sosteniendo todo el entramado social”.

“Convocamos al paro y la movilización para que nuestras patronales patriarcales visibilicen que sin el trabajo de la mujer, el mundo se detiene”, manifestaron en el documento, para agregar que lo hicieron también porque “producto de la violencia doméstica que ejercen los hombres se ha asesinado a 45 mujeres en el transcurso de 2019” y porque “el Gobierno nacional ha eliminado los programas para prevenir y erradicar dicha problemática, disminuyendo y subejecutando sus presupuestos”.

“Paramos porque queremos compartir las licencias y tareas de cuidados con los varones en partes iguales. Pedimos el cupo laboral trans para que la oportunidad sea una realidad… Por eso fue que bajo la consigna de ‘Sin lucha no hay derechos’ sumamos nuestra presencia al paro del viernes último”.

“Burocracia sindical”

Consultada sobre el particular Nora Landart indicó: “Aylén Fernández no ha tenido ninguna relación laboral con la mutual que presido, por lo tanto no se me puede acusar de persecución laboral. Ella ha trabajado en AMMA, que es una entidad del grupo que formo parte, pero que es absolutamente independiente, jurídica y económicamente de la mutual que presido, que es Oñativia.

He visto las manifestaciones públicas en mi contra, pero no he respondido hasta ahora porque entiendo que esta chica jovencita está siendo utilizada por los intereses mezquinos que representa parte de la CGT de Villa María y algunas dirigentes como la titular de Judiciales, que me involucran sabiendo que esa joven no trabajaba en la entidad que presido y que no ha tenido ningún vínculo laboral en los espacios donde yo tenga responsabilidad de dirección”.

Agregó que ve en todo esto “la presencia de algunos dirigentes sindicales, tal el caso de Eduardo Belloccio, con quien he tenido diferencias que he explicitado públicamente”.

“Si no accioné hasta el momento -no descarta hacerlo a futuro- contra la joven por las injurias y calumnias a las que me han expuesto públicamente, es porque a priori presumo que su situación está siendo utilizada por parte de estos sectores de la burocracia sindical de Villa María con otros fines que no son los intereses de la trabajadora, sino atender diferencias de tipo político y sindical que vienen de otra época”, concluyó.