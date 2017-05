Advierten que los chicos “están solos” y abren la Defensoría de sus derechos

La titular del organismo estatal, Amelia López, dijo que la vulneración de los derechos contra la integridad “es más frecuente de lo que nos imaginamos”

Villa María tendrá una delegación de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, según un acuerdo firmado ayer en la Municipalidad.

El municipio dispondrá a tal fin un espacio físico en el futuro edificio del Juzgado de Faltas, con un trabajador social y un abogado, aunque se desconoce la fecha de apertura.

Este es un organismo estatal de derechos humanos que es autónomo, extrapoder y dedicado a velar por el respeto a los derechos de los más chicos. Según lo que se indicó, pretende valorizar la palabra de los pequeños y adolescentes, poner en agenda pública la niñez y la adolescencia, lograr mayor conciencia social sobre la niñez como sujeto de derechos y asistir y orientar a los adultos en la búsqueda del interés superior de la niña o el niño.

En la firma del convenio que derivará en la apertura de una oficina en la ciudad estuvo la defensora a nivel provincial, Amelia López, quien explicó que en el lugar se ofrece atención personalizada, orientación a niños, niñas y adultos, se receptan consultas y denuncias, hay asesoramiento y capacitación a través del Centro de Mediación y se brinda asistencia jurídica a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Dijo que bregan “por hacerlos visibles como sujetos de derechos y promover acciones para que nos demos cuenta cómo vulneramos sus derechos”.

Tras repasar que la Defensoría tiene 10 años y que Córdoba fue la primera provincia en contar con una, subrayó que desde la misma miran a la niñez “desde todos sus aspectos”.

“Hoy los chicos están solos, ese es el principal problema. Nuestros adolescentes sienten la angustia de estar solos”, advirtió al hablar en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

Dio una mirada crítica sobre lo que dicen los adultos cuando los más chicos abandonan la escuela, consumen drogas o incurren en actos de violencia. “No nos hemos dado cuenta de que son nuestro espejo. Es lo que dejamos de hacer”, remarcó.

Consideró que niños y adolescentes “necesitan ser vistos como chicos, como adolescentes” y sostuvo que hay que “volver a generar que tomen como referencia a los adultos y para eso tenemos que ser adultos, ejercer la responsabilidad como tales”.

“A veces lo único que hacemos es prescribir cosas y no acompañarlos”, afirmó.

López también evaluó que existen “leyes muy avanzadas, pero tenemos que avanzar en la cultura” y advirtió que “darles derechos no significa soltarles las manos ni dejarlos solos”.

“Los adultos hemos creído que reconocerles el derecho era casi dejarlos haciéndose adultos en miniatura. Lo que tenemos que hacer es acompañarlos”, afirmó más tarde en diálogo con la prensa.

Ante la consulta periodística, enunció que “el derecho más vulnerado es el de vivir en paz, disfrutar la vida familiar y a no sufrir violencia”.

Precisó que la vulneración de los derechos contra la integridad “es más frecuente de lo que nos imaginamos” y alertó que esto “es muy grave y los marca para toda la vida”.

La también médica y docente aseveró que hay que poner el acento en trabajar “para que puedan tener mejores vínculos, aprender a vincularse de otro modo, a respetar su propio cuerpo, a respetar el cuerpo del otro, las diferencias, a no relacionarnos agresivamente”.

La Defensoría comenzó a replicarse el año pasado con aperturas en Cosquín, Capilla del Monte y Cruz del Eje, mientras que ahora ocurrirá en Villa María y Río Cuarto, mientras se está trabajando con Malvinas Argentinas.

Cuando se le planteó cómo es el abordaje, López especificó que con el equipo de orientación y asistencia propio se cuentan con guías de recursos y procedimientos.

“Cada derecho tiene variables distintas para ser abordadas. Cuando viene un niño o niña por un derecho a la identidad o cuando viene un familiar, vamos viendo hacia dónde se lo debe encauzar”, ejemplificó.

“Si el chico viene por un problema familiar o de convivencia, tenemos abogados, trabajadores sociales y una serie de articulaciones con el Ejecutivo y Judicial que permiten orientar a la gente”, agregó.

Consideró que “muchas veces el problema no es que los recursos no existan desde el punto de vista de las distintas expresiones del Estado, sino que la gente no sabe qué timbre tocar” y entonces da vueltas sin poder resolver la problemática.

“Intentamos resolver problemas y generar espacios de escucha”, sintetizó.

Por su parte, el intendente Martín Gill dijo que desde su equipo apuestan “a que los chicos tengan la posibilidad de ser protegidos en el ámbito de la comunidad y esto no es lo que sucede habitualmente”. “Se priva de derechos básicos, como el de jugar. Muchos suprimen etapas de la vida”, diagnosticó, y remarcó que “el desafío es trabajar en las causas”, apuntando que “no se puede hacer sólo desde el Estado”.

Más lugares de “Tu playón, tu deporte”

Este año se verá ampliado el programa “Tu playón, tu deporte” a 17 puntos de la ciudad, según lo anunciado ayer a la mañana por el intendente Martín Gill.

La iniciativa se da en vinculación con institutos de formación superior en Educación Física, por lo que 31 profesores y estudiantes avanzados de las carreras de esta índole intervienen en la propuesta estando a cargo de las prácticas deportivas de cada barrio.

El año pasado habían sido 14 los lugares de práctica deportiva, sumándose ahora otros tres. Se dan en clubes, playones deportivos, centros vecinales, espacios verdes y capillas de diversos barrios.

Se agregan además las actividades para adultos en barrios Trinitarios, Ameghino, San Juan Bautista y Belgrano.