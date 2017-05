Advierten que trabajadores están en una “situación desesperante”

El titular del gremio, Jesús Chirino, reveló que hay agentes que junto a sus familias “pasan hambre” debido a que por los precarios ingresos que perciben no pueden acceder a los alimentos. “Muchos compañeros municipales cobran un sueldo que ni siquiera los saca de la categoría de pobre”, aseveró el sindicalista

“Que los municipales de Villa María ganamos poco, lo sabemos muy bien y hace rato lo venimos diciendo. Mientras otros cantan a la Villa María que supuestamente avanza, nosotros decimos que con sueldos de hambre se retrocede. Si el propio Estado no puede ser justo con sus empleados ¿qué queda para el resto de la sociedad?”, manifiesta el sindicalista Jesús Chirino como prólogo al relato de situaciones que conmueven por la crítica y preocupante realidad que atraviesan trabajadores municipales.

“Algunos datos duros pintan la realidad tal cual es. Al ver los sueldos de Villa María, en comparación con otros municipios cercanos, tenemos que en San Marco Sud un trabajador categoría 1 gana 15.074,13 (incluyendo refrigerio); en Bell Ville un municipal en la misma condición cobra 17.836,65 pesos”, señaló el titular de la Unión de Trabajadores de los Estados Municipales (UTEM).

“Pero en Villa María tenemos compañeros que apenas superan los 7.000 pesos (facturan 8.000 pesos de los cuales deben pagar alrededor de 900 pesos en concepto de impuestos por monotributo, aportes jubilatorios, etcétera)”, agregó.

“El dato más duro es cuando enfrentamos este nivel de ingresos con lo que cuesta vivir. Recordemos que la línea de pobreza está por encima de los 15.000 pesos. Es decir que muchos compañeros municipales cobran un sueldo que ni siquiera los saca de la categoría de pobre”, sostuvo Chirino.

Tristeza sin fin

“Más triste aún es lo que nos viene pasando hace unos días. En el gremio recibimos compañeros que están viviendo condiciones desesperantes pues tienen hambre. Para que se entienda bien, pasan días a mate, pues la poca comida que logran comprar se la dejan a sus hijos”, advirtió el referente gremial.

“Usted periodista ha escuchado el testimonio de alguno de ellos, no los identificamos porque están en condición precaria y podrían tener consecuencias de parte de la patronal. Nos vimos en la necesidad de juntar alimentos para empleados municipales cuya familias están pasando hambre. Dos trabajadores vinieron a contarnos que un compañero andaba mal, creían que estaba enfermo, pero en realidad cuando lo apuraron les confesó que en su casa les daban de comer a sus hijos y con la señora tomaban mate con pan”, precisó el gremialista.

“Caso similar el de una compañera facturante que tiene tres niños, es sola y paga alquiler. A pesar de la asignación universal para sus niños, no le alcanza y también recurre al mate y al pan”, acotó.

Hacia el precipicio

“Queremos decirle al intendente Gill, que si dejamos que esto pase, la ciudad avanza hacia un precipicio y, para seguir con las frasecitas de promoción tendríamos que decir que en verdad no estamos aprendiendo nada, porque son varios los municipales que viven sintiendo hambre”, enfatizó el principal representante de la UTEM. “Martín Gill, hace unos días, tuvo el gesto de reconocerles derechos a las trabajadoras de salud que antes eran becarias. En una reunión les dijo que él desconocía la situación de ellas, cuando lo anoticiaron dispuso que les hicieran contratos como se debe y se respetaran sus derechos”, destacó. “Por si su equipo no le ha informado le informamos que en distintas reuniones algunas autoridades intermedias le dicen a empleados que no comenten en las redes sociales lo que viven como trabajadoras municipales, que no reclamen, etcétera. Pero lo principal es que no se les otorgó el mínimo aumento a los facturantes, el mismo que ya cobramos los de planta”, también manifestó.

“A los facturantes les hicieron facturar este mes con lo que venían cobrando, salvo en el caso de las docentes de las guarderías que ya recibieron un aumento del 25%. Si bien este es un porcentaje muy superior a lo que recibimos los otros municipales, sólo alcanzó para que cada docente de guardería municipal cobre 10 mil pesos mensuales”, expresó el sindicalista villamariense.

Recomposición imprescindible

“La recomposición salarial de los facturantes es imprescindible pues ya estamos hablando de algunos compañeros que no comen, de trabajadores que pasan hambre con sus familias ¿si esto no es un límite qué podría serlo señor intendente?”, señaló el titular del gremio que nuclea a agentes comunales.

“Pedimos que se anoticie y disponga inmediatamente el aumento para los facturantes mientras dispone el cese de esta figura de precarización y todos esos compañeros pasen a ser contratados y tengan las coberturas sociales lógicas en un Estado de derecho”, dijo.

“Se trata del respeto de derechos fundamentales. A pesar de todo esto nos negamos a creer que el intendente de la ciudad, no entienda las necesidades que le estamos planteando, esperamos una respuesta acorde a un claro sentido de justicia social”, concluyó.