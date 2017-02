“Agarran a los quiosquitos de droga, pero no van por los peces gordos”

La operadora sociocomunitaria dijo que muchos chicos le han comentado que hay menor oferta de drogas en la calle, pero advirtió que no se toca a los grandes narcos

Hay menos venta de droga en la calle, pero siguen sin ir por los peces gordos del narcotráfico.

Eso sostuvo Sonia Córdoba, integrante del Consejo Municipal de Adicciones, en diálogo con EL DIARIO sobre esta problemática.

Córdoba es parte de la Biblioteca Eva Perón de barrio Los Olmos -desde la que se realiza una tarea prevención con los pibes del sector-, además de desempeñarse como operadora sociocomunitaria en la Casa Esperanza de la Asociación Nazareth.

“Algunos comentan que hay menos droga en la calle, dicen que está difícil conseguir (señaló ante una pregunta), pero sigo en la misma postura: agarran a los quiosquitos, pero no van por el pez gordo. Y se cierra un quiosquito y se abren 10”, afirmó.

La entrevistada sostuvo que para derribar la difícil situación que se vive por este flagelo, sí o sí se tiene que “empezar desde arriba”.

“Siempre digo que sacar la droga será terriblemente difícil y si tengo que hablar como madre, es terrible lo que está sucediendo”, confesó. Por ejemplo, dijo que la Policía no actúa cuando muchos chicos ingresan en un estado de crisis que los pone en riesgo, a ellos y a terceros.

“No nos reciben las denuncias cuando vamos con chicos con cuadros psicóticos terribles para poder judicializarlos. He acompañado a muchas mamás y no aceptan las denuncias porque dicen que para eso tienen que haber cometido delitos”, manifestó. “Tampoco proceden cuando los llamamos porque el chico te está desarmando todo, no actúan, tienen miedo a la reacción y nosotras nos sentimos sin contención de nadie”, agregó.

Visualizar

En tanto, sobre la labor que se está realizando desde el Consejo Municipal de Adicciones señaló que “se están logrando muchas cosas”.

“Lo más importante es que se visualice la problemática y en ese sentido estamos realizando una encuesta en el stand que tenemos en las peñas, en donde participamos desde la Biblioteca Eva Perón”, describió.

Aseguró que con esta iniciativa “se pudo visualizar que existen lugares para acudir para la atención de las adicciones, pero también ver que llegado a un cierto punto, cuando el nivel de crisis o el estado de adicción es muy grave, todavía no pudimos lograr la asistencia”.

“Muchos jóvenes esquivan la encuesta, mientras otros están predispuestos a contestarla. Vemos que hay adultos que desconocen la existencia del Consejo, dicen que la situación es muy problemática y no saben adónde acudir, ese es precisamente el sentido del stand, de que se visualice el Consejo y saber adónde pueden concurrir, con teléfono y lugares”, explicó.

En este marco, subrayó que “la gente tiene que saber que ahora está la posibilidad de la asistencia en Casa Nazareth, por un acuerdo al que se llegó desde el municipio, siendo totalmente gratuita y dirigida para todos aquellos que no tienen recursos”.

“Tengo bien en claro que el delito va de la mano con la droga”

Ante una pregunta, Sonia Córdoba expresó que tiene “en claro” que el delito va “de la mano” con la droga.

“Lo tengo bien en claro, incluso hasta en los casos de femicidios, por eso digo que cuando se ataque verdaderamente la droga, se va a terminar un poco con el delito”, declaró la voluntaria en diálogo con este matutino.

Hay menos oferta de marihuana

Muchas personas que consumen marihuana coincidieron en señalar, consultadas por EL DIARIO, que en los últimos meses se tornó mucho más difícil comprarla.

Incluso algunos señalaron que también hay menor oferta de otras drogas como cocaína.

El consumo de marihuana se ha extendido en los últimos años de manera muy notoria, como también es evidente que era de fácil adquisición.

En los últimos tiempos, tal vez por un mayor accionar judicial y policial desde la Fuerza Antinarcotráfico de la Provincia, se tornó más difícil conseguir esta droga.

“Siempre digo que sacar la droga será terriblemente difícil y si tengo que hablar como madre, es terrible lo que está sucediendo”.