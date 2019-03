Agroecología, un modelo posible

Eduardo Cerdá en Villa María

Eduardo Cerdá estuvo el jueves en la Universidad Nacional de Villa María dando una clase magistral sobre agroecología. “Hay muchos tipos de agricultura y me parece bien que los estudiantes los conozcan. ¿Por qué enseñar solo el modelo que se basa en la utilización de químicos?”, planteó el especialista en diálogo con la prensa.

El agrónomo argentino asesora a productores de distintas partes del mundo y tiene un grupo que comenzó a experimentar la producción de cultivos extensivos de manera ecológica en la provincia de Córdoba. Hace poco tiempo atrás iniciaron una experiencia en Adelia María y se fueron sumando productores que ya cubren 7.000 hectáreas con esta experiencia agroecológica.

“Esto se da en un momento en que la sociedad está diciendo que no quieren que les fumiguen cerca de la casa o de las escuelas”, indicó.

“Vengo a plantear a los alumnos si les parece bien seguir así, produciendo alimentos con químicos, o si pueden pensar otra manera. Nosotros contamos la experiencia que estamos haciendo desde el Valle de Río Negro hasta Formosa”, en cultivos extensivos. También en países limítrofes y algunos de Europa.

Naciones Unidas y FAO eligió uno de los campos que asesora como una de las 52 experiencias del mundo. Se trata de una unidad productiva de más de 600 hectáreas.

Al hablar de cómo se hace, dijo que hay que empezar a capacitarse. “Si nosotros entendemos que producir es una batalla contra la naturaleza que todo yuyo que nace hay que matarlo, es como usar un revólver. En algún momento se te escapa un tiro. Nosotros convivimos con las malezas. Hay que empezar con cultivos asociados y no monocultivo como se hace acá, con soja y maíz”, indicó.

Ese modelo productivo extrae minerales del suelo. “¿Cómo se reponen? Con fertilizantes, nitrógeno, fósforo y azufre. No alcanza, porque el suelo necesita una dieta variada. Lo que está pasando hoy, como consecuencia de ese modelo, es que lo que estamos comiendo no tiene minerales. Al no tener minerales, las enzimas no funcionan bien. Y son importantes en la planta y en las personas, en todo lo que hace a los procesos hormonales. Entonces, por la falta de minerales empieza a andar en un 90% un riñón, problemas con tiroides, celiaquía, procesos inflamatorios y hasta autismo”, aseguró.

“La comida está vacía, muerta y procesada. Está bueno entonces empezar a cambiar de hábitos”, dijo.

¿Es económico?

“El 50% de los productores se fundió con el modelo anterior”, dijo. “Eso parece que no se nota, y les da miedo abandonar el modelo que los fundió”, agregó.

“Yo comparo a los que usan químicos como base de la producción, con los drogadictos. Hay que acompañarlos en el proceso, los cambios no se dan de un día para otro, hay que ir charlando, contando las posibilidades que hay y el productor, cuando le suena posible, lo va a hacer”, concluyó el especialista.