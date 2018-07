Aguilar opinó sobre la elección vecinal

Tras las dificultades que hubo en el barrio Villa del Parque

“No quería opinar al respecto, pero del plano vecinal pasó al plano institucional y soy parte de ello”, aclaró Sergio Aguilar, tribuno de Cuentas por Juntos por Villa Nueva, al momento de meterse de lleno en lo que fue la fallida elección de autoridades para el Centro Vecinal del barrio Villa del Parque, donde hubo denuncia de fraude y que terminó con la conformación de una lista única.

“No lo ayuden más al intendente de esta manera. Que no solo le hacen mal a él sino a Villa Nueva, al leer El Diario y enterarme de lo sucedido en las elecciones del Centro Vecinal del Villa del Parque me dio vergüenza ajena. Leer que le hacen cargo de un error de ellos en definitiva a una adolescente por el solo hecho de tener parentesco con una candidata y por ello suponer parcialidad, es no pensar que en la otra lista hay dos parientes muy cercanos al intendente y no vamos a pensar que todo esto se debe a eso”, comenzó opinando en sus redes sociales Aguilar.

“La Junta Electoral está compuesta por tres miembros, y las resoluciones se toman por mayoría, mal puede esta adolescente ir contra lo estipulado por la Ordenanza y solita decidir por tres. Ser la única que asumió el rol de miembro de la Junta Electoral y cumplir con su deber asumido es su pecado”, consideró y agregó: “La Secretaría de Gobierno y la Coordinadora de los Centros Vecinales tienen la obligación de cumplir con los deberes de funcionarios públicos y hacerla respetar realizando las impugnaciones dentro de los plazos previstos previos al acto eleccionario. Permitiendo de esta manera el remplazo del vecino cuyo requisitos no se cumplen y poder presentar una lista acorde lo requerido por las normas”, planteó.

“Ninguna de las dos listas se merecen esto, debería llamarse a una nueva elección con un accionar transparente para que los vecinos se sientan orgullosos de participar”, cerró.