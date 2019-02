Ahora Accastello promete que no venderá la Plaza Manuel Ocampo

Se calienta el panorama electoral – El exintendente habló de uno de los temas de mayor polémica

Dijo que allí dará continuidad al Parque de la Vida. Lo dijo en el marco de la presentación de sus equipos técnicos

El exintendente Eduardo Accastello aseguró que en caso de retornar al Ejecutivo no venderá la Plaza Manuel Anselmo Ocampo y que allí dará continuidad al Parque de la Vida.

Lo indicó ayer en diálogo con El Diario, cuando fue consultado sobre la presentación de equipos técnicos que realizó su grupo anteanoche en el Club Sarmiento, de cara a las elecciones municipales de este año, en la que ya es candidato fijo (ver recuadro).

“Haremos una plaza temática para integrar ese espacio a lo ya existente, preservando la fachada”, manifestó, incorporando en su plataforma uno de los temas que más polémica levantó precisamente durante su mandato y que volvió a la escena pública en el último tramo del año pasado de la mano de Martín Gill.

Como se conoce, en 2018 Gill dio a conocer que un grupo de desarrollistas que viene ejecutando una obra de ciudad deportiva en las afueras de Villa María pretende destinarla al Estado local a cambio de quedarse con el espacio ubicado en San Juan y Sabattini, en el que funciona un estadio de fútbol, para levantar un hotel, entre otros inmuebles.

Este proyecto, que trajo controversia desde el vamos, todavía no tomó estado parlamentario. Gill ha dicho que la propuesta no llegará al Concejo Deliberante hasta tanto no reúna el consenso necesario, el que busca en instituciones y organizaciones.

Accastello había querido desprenderse de Plaza Ocampo también con la idea de obtener infraestructura deportiva y en ese marco la firma Teximco se había impuesto en una licitación. Ese acuerdo quedó congelado por el recorrido que tuvo una presentación judicial impulsada por dirigentes del Frente Cívico con la que se buscó evitar la venta de la Plaza. Cuando la Justicia habilitó la entrega de la Ocampo, la iniciativa prácticamente ya había naufragado y fue sepultada en esta gestión.

También durante la etapa accastellista, pero con Nora Bedano en el Sillón de Viñas, se intentó algo similar. El rechazo fue tal que la idea se desmoronó. En ese entonces Martín Gill era el principal funcionario de Bedano.

En los últimos meses, el accastellismo expuso no estar de acuerdo con los términos en los que Gill prevé un eventual canje de la Plaza, y ahora el exintendente promete que no la entregará.

El exmandatario, sin filtro

Dijo que Gill debe bajarse de la postulación

“En el peronismo hay una tradición, la de que quien va mejor en las encuestas es el candidato. La respuesta espontánea ante la pregunta sobre a quién votaría nos da entre 12 y 14 puntos arriba”, sostuvo Eduardo Accastello en diálogo con El Diario.

Así, el excandidato a gobernador de la provincia fue directo, sosteniendo que Martín Gill debe bajar su postulación a la Intendencia.

“Si no es así, definiremos por internas”, añadió.

Ante preguntas de este matutino, Accastello indicó que tiene sondeos de Delfos y del consultor cordobés Gustavo Bastos que lo ubican como el candidato local mejor posicionado. “Delfos nos da 12 puntos arriba de Martín”, afirmó.

Sin embargo, la única encuesta que mostró es una de la consultora ECOS, con 304 relevados.

Por otra parte, ayer se conoció otra encuesta de la empresa Interméstica, en la que ubican a Martín Gill con 10 puntos por encima de Accastello en lo que hace a intención de voto. En este caso, relevaron la opinión de 1.200 personas. Cómo se ve, números con resultados dispares.

Imagen

Este diario publicó ayer que esa firma señaló que un 68% de los consultados en la ciudad aprueba la gestión de Gill. En este sentido, Accastello dijo que el trabajo de opinión pública al que accedió (de otra empresa) también brinda cifras positivas para el actual intendente (“un poquito menos, pero encima del 60% de aprobación”) pero no obstante refleja que él es el mejor posicionado en intención de voto.

En ese marco, volvió a la carga. “En lugar de José (Carignano), que era mi candidato, en 2015 fue Martín porque así lo marcaban las encuestas”, declaró. Agregó que el mandatario local tiene estos sondeos, como también el gobernador Juan Schiaretti, y que los mismos lo muestran a Accastello liderando. “Somos tiene una visión frentista, de querer estar con otros sectores, pero claramente con el peronismo formando parte”, expresó.