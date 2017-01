“Al PAMI si no lo levantamos nosotros, no lo levanta nadie”

María Ranciglio, histórica dirigente de los jubilados, cuestionó duramente la medida de reducir los subsidios para medicamentos a los pasivos

“No veo que el PAMI avance, más bien, lo veo para atrás”, comenzó diciendo María Ranciglio, consejera federal de la obra social de los jubilados desde hace más de una década.

La dirigente se comunicó a la Redacción de EL DIARIO para manifestar su rechazo a la reducción de los subsidios que permitían a muchos jubilados recibir los medicamentos con un 100% de cobertura.

La medida, anunciada recientemente, está dirigida, según explicó el titular del PAMI, a excluir del beneficio a los pasivos con buena posición económica. “Yo le digo que si hoy por hoy, un jubilado gana 30 mil pesos, quiere decir que tuvo un trabajo por el que aportó mucho. Entonces, bien pagado se tiene la cobertura del medicamento. Si aportó menos, como yo, que fui enfermera, también tiene derecho; porque pusimos todo en nuestro trabajo. Imaginate que en mi época ni guantes usábamos, nos exponíamos a todas las enfermedades. Por eso les digo a éstos que están ahora y a los que estaban antes, que nosotros, los jubilados, tenemos todos los derechos del mundo”, planteó.

Cuestionó también a las autoridades de la obra social que para disponer un cambio de esa naturaleza “ni se molestaron en llamar a reunión a los consejeros federales”. Dijo, además: “Los que están ahora manejando el PAMI fueron puestos a dedo. A nosotros, los consejeros, nos eligieron democráticamente”.

También tuvo duros conceptos hacia las autoridades provinciales encabezadas por José Arnoletto: “Ni pisó Villa María”, criticó.

Reclamó a sus pares jubilados, a los dirigentes de todos los centros, que comiencen a reunirse “para que tengamos unión entre nosotros y así podamos hacer algo por el PAMI. Porque si lo maneja uno que no es viejo, que no sabe lo que es tener 80 años y necesitar un remedio, no lo va a sacar adelante. Al PAMI lo levantamos nosotros o no lo levanta nadie”, planteó.

Ranciglio fue por años presidenta del Centro de Jubilados de Villa del Parque, en Villa Nueva. Hoy, alejada del cargo por problemas de salud, manifestó con preocupación el problema de “que cada vez hay más jubilados pobres”. “Actualmente, van al comedor 52 abuelos que reciben un buen plato de comida al mediodía. Pero son muchos más los anotados, lo que pasa es que no tenemos autorizado para nuevos lugares. Eso es un indicador de la necesidad que hay, imaginate ahora, que quieren sacar el subsidio a los medicamentos. Es injusto”, concluyó.

Pedido de informes de la Defensoría del Pueblo de la Nación: “¿Por qué lo hicieron?”

La Defensoría del Pueblo de la Nación pidió informes al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (Inssjp) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a fin de conocer los motivos y evaluaciones que se realizaron para modificar los requisitos para que los afiliados accedan a la provisión de medicamentos con el 100% de cobertura por razones sociales.

Al director Ejecutivo del Inssjp, Carlos Regazzoni, se le requirió que informe sobre cuáles fueron los criterios técnicos para determinar los nuevos requisitos fijados para que los afiliados a ese instituto puedan acceder a la provisión de medicamentos con el 100% de cobertura por razones sociales; además, se le solicitó que acompañe copia de los dictámenes técnico-jurídicos por los que se determinaron dichos requisitos a los fines de posibilitar su evaluación.

“Asimismo, se le pidió que informe las razones por la cuales la disposición conjunta modificó la cobertura de medicamentos”. Particularmente, procuran saber si las razones de tales cambios están en los siguientes puntos:

1- “Ser jubilado o pensionado por un monto menor o igual a dos veces el haber mínimo nacional” y la disposición de ese instituto dispone que “los afiliados deberán tener ingreso menor o igual a 1,5 haber previsional mínimo”.

2- Si a los fines de la determinación del monto del ingreso del afiliado ese instituto tendrá en cuenta el haber jubilatorio por un lado y en los casos que corresponda se sumará el haber jubilatorio del titular más el haber por la pensión si la tuviere.

3- Cantidad determinada o estimada de afiliados que perciben haberes cuyo monto es superior a 1,5 haber previsional mínimo y cuyo monto es mayor a dos veces el haber mínimo nacional.

4- Si se merituó que el 1,5 del haber jubilatorio mínimo no cubre el monto estimado para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y Total, según datos del 22/09/2016 del INDEC.

5- Si se merituó que un número importante de afiliados al instituto también es asociado a una empresa de medicina prepaga (EMP) en atención a las deficitarias prestaciones que brinda el Inssjp y que en la mayoría de los casos las cuotas suelen ser abonadas por hijos o familiares.

6- Si se merituó que hay automóviles de escaso valor y que se propicie su mantenimiento a pesar de su vetustez en lugar de promoverse un parque automotor seguro -no se pretende de lujo- y acorde a la dignidad y facilidad de traslado de muchos de los beneficiarios que lo poseen.

7- Si previo al dictado de la disposición conjunta Nº 005/2017 (Inssjp) se tuvieron en cuenta las disposiciones de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la que nuestro país ha adherido.

También pidieron informes al titular de ANSES, para saber si suman las pensiones a las jubilaciones para informar si superan los 8.500 pesos de ingresos mensuales, límite que excluye a los pasivos del subsidio para los medicamentos.