Querido amigo Perro:

Lamento mucho que te hayan enviado a la perrera municipal por la lámpara que tu no rompiste, el pescado que no te comiste, la alfombra que no orinaste y la pared que no ensuciaste con pintura roja.

Mi ama se percató de las graves consecuencias producto del trauma que tengo por haber sido corrido desde la casa hasta el borde de un barranco, al que tuve que saltar para que no me comieras, y las veces que me tuve que esconder en la taza del baño para que no me encontraras.

En fin, que las cosas acá en la casa están mucho más tranquilas, y bueno, para que veas que no hay rencores, ahí te mando una foto mía, para que me recuerdes siempre.

Muchos saludos.

El Gato