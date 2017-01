Alacranes: piden que la observación médica sea “profunda” e inmediata

Las dudas, recomendaciones y datos a tener en cuenta según Laura López, de Zoonosis de la Provincia, en una entrevista con EL DIARIO

La responsable del programa de Zoonosis del área de Epidemiología de la Provincia, la veterinaria Laura López, subrayó ayer que ante la sospecha de una picadura de alacrán la consulta médica debe ser urgente e inmediata, remarcando que debe darse en un centro de alta complejidad porque el paciente puede requerir de cuidados intensivos. También señaló que el dolor ante una picadura es muy fuerte y, ante preguntas, apuntó que teros, gallinas o sapos son una barrera biológica contra estos arácnidos, pero además de esto se necesita adoptar diversos cuidados dentro del hogar.

También habló sobre los productos químicos que se emplean para combatir los escorpiones.

-¿Qué recomendaciones le daría a la población?

-Lo primario es que ante la posible picadura la atención médica tiene que ser inmediata, no debo esperar en mi casa ningún síntoma, sino que tengo que ir inmediatamente a un centro de salud para que la institución pueda evaluar la situación de la persona. Estamos solicitando a los centros de salud que la observación sea lo más profunda posible, sobre todo pensando en niños que a veces no pueden expresarse, por lo que a veces el cuadro no es tan claro, aunque hay parámetros con los que los médicos pueden identificar que se puede tratar de una picadura de escorpión. Si no es atendido en un centro de complejidad, pedimos que lo deriven inmediatamente a un centro de mayor complejidad.

Los antivenenos específicos para cualquier picadura de ponzoñosos están distribuidos estratégicamente en hospitales centros de referencia, tanto provinciales como municipales, y tienen ciertas características particulares, por lo cual no pueden ser distribuidos en todos los centros de salud, sino que se necesita que sea una institución de atención de complejidad mayor con unidades de terapia intensiva, porque a veces se requiere respiración asistida.

No hay que automedicarse.

Por otro lado, se recomiendan mosquiteras en todos los resumideros, las cañerías que ingresan directamente desde el patio deben ser cubiertas con mallas metálicas, hay que poner burletes para impedir el paso por debajo de la puerta y tener ordenado el patio, el frente y el peridomicilio, eliminando escombros, leña y basura. El pasto debe ser cortado.

-Circula por las redes un mensaje anónimo desde el cual se recomienda colocar hielo.

-El hielo es lo único que se recomienda para retrasar la circulación o penetración del veneno y para calmar el dolor, porque es una picadura muy dolorosa. Es la única medida, más allá de que se recomienda sacar anillos o pulseras.

-¿Qué ocurre cuando nadie ha visto al alacrán y quien es picado es un niño o niña de corta edad que no puede expresar el dolor y lo que le ha sucedido? ¿Qué signos podrían evidenciar que ha ocurrido esto?

-El niño va a llorar incesantemente porque es una picadura que persiste en el tiempo.

-¿No se podría confundir con la picadura de una araña, por ejemplo?

-No, no. Es un dolor agudo que persiste, entonces el niño llorará incesantemente. Si bien a veces no es fácil ver el lugar de inoculación del veneno porque en algunos casos ni siquiera se ve un puntito rojo, se expresará el llanto. En esta época, cuando la gente va a una casa de campo es importante hacer una limpieza profunda previo a habitarla, para eliminar alacranes y arañas. Hay que separar las camas de las paredes.

-¿Villa María es zona de alacranes?

-Es una zona desde la que se reporta observación de alacranes y nos derivan (estos insectos) desde la ciudad para poder enviar al centro de referencia nacional. Nosotros colaboramos con el centro de producción nacional en la elaboración del antiveneno, colaboración que llega desde hospitales y municipios que derivan escorpiones vivos. Desde Villa María nos derivan especies, pero no tenemos registro de las áreas de la localidad en donde se han encontrado. Es bastante complicado decir que ahora hay más, porque antes no teníamos este tipo de campañas para colaborar con la producción del antiveneno. Sí remarco que en la ciudad hay un centro de referencia regional como es el Pasteur, que tiene todos los antivenenos necesarios.

-¿Para desalentar la presencia de escorpiones es importante tener un gato o un sapo?

-Hay ciertos animales que pueden ser controles biológicos: los teros, gallinas, sapos. Pueden funcionar como controles biológicos no sólo de escorpiones, sino de arañas y otros insectos. Pero más allá de que uno pueda tener estos animales en el patio, el problema es cuando ingresa al hogar, entonces si bien pueden ser una barrera biológica de control, la recomendación sigue siendo evitar el ingreso dentro del domicilio.

-¿Y un gato?

-El gato puede jugar con el escorpión y matarlo en ese juego, pero no se alimenta de ellos como sí lo hace el tero, la gallina o el sapo.

-¿El alacrán puede picar a la mascota de la familia y generarle la muerte?

-Puede picarlos, pero generalmente no reviste gravedad, más allá del dolor que le produce.

-¿Se puede colocar algún veneno, como Kaotrina, por ejemplo?

-La recomendación en cuanto a productos químicos que se utilizan específicamente para esto es que deben ser utilizados luego de haber tomado todas las medidas que relaté e implementados por empresa y personal capacitado e idóneo. No son de venta libre. Por otra parte, hay productos caseros que uno puede implementar siguiendo todas las recomendaciones de precaución del producto, como la Kaotrina. Lo que tiene la Kaotrina es que se utiliza por dilución, entonces colocado en cañerías donde corre agua el producto se diluye mucho y no tiene efectividad. Generalmente esta acción es preferible que se haga durante la noche, donde en teoría no hay corrimiento de agua. También se pueden utilizar productos destinados a combatir las arañas, porque el escorpión es un arácnido, pero son de baja residualidad, matan generalmente por contacto, no son repelentes, no persisten en el ambiente porque entonces no se podrían usar dentro del hogar por su toxicidad.