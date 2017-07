Alejandra Vigo: “La Argentina no aguanta más, tenemos que comenzar a avanzar ”

“Los candidatos de Cambiemos en la provincia tienen que decir qué piensan sobre la redistribución de los recursos a su provincia”, afirmó

“Al Congreso vamos a ir con una premisa clara, que es la redistribución de los recursos en las provincias. A pesar de que la Constitución dispone lo contrario, hoy el Gobierno nacional se queda con 20 veces más de recursos de lo que le corresponde. Las provincias seguimos teniendo problemas viejos y hay que dar soluciones nuevas, ese va a ser nuestro norte”.

Así lo expresó a EL DIARIO la precandidata a diputada nacional por Unión por Córdoba (UPC) y secretaria de Equidad y Promoción del Empleo de la Provincia (actualmente de licencia), Alejandra Vigo.

En su visita por nuestra ciudad recorrió junto con su compañero de lista, Héctor Muñoz, el Centro Comercial de Villa Nueva y luego recorrieron la planta de leche en polvo Santa Clara.

Por la tarde se realizó un té con mujeres, en el Hotel Amerian, conducido por Teté Coustarot: “Conformamos un espacio para hablar entre mujeres de temas que nos interesan, con algunas referentes locales, además de plantear las propuestas que llevamos en este sentido, no solamente a las mujeres, sino a la familia”, explicó la esposa del gobernador Juan Schiaretti.

“Estamos contentos de poder construir este espacio. Creemos que hay que modernizar con propuestas claras, programas cuyo éxito ya han sido comprobados en la provincia y queremos que se desarrollen en toda la Argentina”, afirmó a este medio.

Vigo señaló que desde el inicio de la gestión: “Mi marido me había dado la tarea más difícil, que es la de pensar un plan que fortalezca a la familia y que pueda tener una mirada integral en la resolución de los problemas. Creo que sin familia fortalecida, Córdoba no va a tener el mismo grado de progreso en obras y promoción industrial”.

“Este plan comenzó pivoteándose sobre el programa de Salas Cuna, el programa que hace a la protección de la embarazada y su bebé, la promoción del empleo joven a través del Plan Primer Paso (PPP) y del PPP Aprendiz, el programa de promoción de empleo de las mujeres, el fortalecimiento institucional de centros vecinales y jubilados y de todas las organizaciones que nos ayudan a llegar con estas políticas. Nos parece importante, reitero, poder llevar al Congreso propuestas que se puedan plasmar en leyes nacionales, de algunos aspectos y temáticas que ya han sido comprobadas como buenas en nuestra provincia”.

Bicicleta financiera

La precandidata manifestó que hoy “no hay generación de trabajo” y que es el Gobierno nacional quien estimula la especulación financiera y no la inversión en industrias: “El país esta haciendo hincapié en lo que hace a los intereses bancarios. Sin ir más lejos, el gobernador (Schiaretti) hablaba hoy de que esto le recordaba a la Circular 1.050, quienes ponen plata en los bancos son los que obtienen la ganancia, entonces no se invierte plata en la producción. Hablándolo claro, es la famosa bicicleta financiera. Para activar la economía, la decisión debe ser nacional. Si se reactiva y no hay inflación, se van a generar puestos de trabajo. Hay un territorio nacional que el Gobierno nacional no ve, no tienen en cuenta las realidades regionales”.

Solución urgente e integral a la violencia

Al ser consultada sobre si espera llevar al Congreso programas que se implementan en Córdoba (además de los antes mencionados) tales como la prevención de violencia de género en el ámbito educativo o el recientemente anunciado tratamiento psicológico para detenidos por violencia, llevado adelante por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Vigo señaló que son posibles de aplicar a nivel nacional y destacó que Córdoba está a la vanguardia en protección de la víctima: “La solución debe ser urgente. En Córdoba, la víctima entra al Polo de la Mujer y a partir de ahí comienza todo el proceso, inclusive judicial. Hoy no solo contamos con botones antipático, sino con tobilleras electrónicas, que se activan por proximidad de contacto. Córdoba es la provincia que tiene una mirada integral de la resolución de los problemas, tanto en el aspecto de salud, de educación, de resguardo de la víctima. Y en la problemática de víctimas de violencia, se necesita una solución así, integral y urgente”, señaló.

Basta de hablar con eslóganes

Sobre el final de la nota, Vigo se refirió a los candidatos a diputados de Cambiemos en nuestra provincia: “Los candidatos, que ya van a cumplir cuatro años en el Congreso porque la mayoría se presenta por segunda vez, tienen que decir qué piensan sobre esta redistribución de los recursos. Con qué dinero piensan que tenemos que construir los gasoductos, las obras, las rutas, todo lo que hace el Gobierno de Córdoba. ¿Cuál es su posición sobre los recursos que se le debe a Córdoba de la Caja de Jubilación y la Coparticipación? Eso nos tienen que decir los candidatos de Cambiemos, que son los candidatos del Gobierno nacional. Acá hay una cosa clara, la Argentina no aguanta más, tenemos que comenzar a avanzar, no retroceder, y dejar de plantear los problemas del pasado. Quien habla mucho del pasado y no habla del presente, es porque no sabe que va a hacer en el futuro”, sostuvo.

“No se puede hablar con eslóganes o decir que se está aprendiendo qué voy a hacer mañana. Estos señores, que hace cuatro años que están sentados en el Congreso, siendo diputados, sería hora que hablen de cuestiones concretas. Las buenas intensiones no alcanzan. Me parece bien que se empiece a debatir”, finalizó.