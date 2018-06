Handball- Liga Femenina

Con seis partidos, se desarrolló la segunda fecha de la Liga Femenina de handball, en una extensa programación que se disputó en el playón del Polideportivo Guillermo Evans de esta ciudad.

Alem debutó en el torneo con un doble triunfo, que la dejan como punteras. Tras quedar libre en la fecha inicial, las Tricolores, vencieron primero a Panteras por 7 a 3 y más tarde a Vikingas por 13 a 5. Además Las Hienas derrotaron por 13 a 9 a Club Sarmiento; Alianza se impuso 8 a 6 a Chapecó, Halcones y Pumas igualaron 9 a 9 y por último Gladiadoras le ganaron por 9 a 8 a Vikingas.

El torneo otorga 3 puntos por partido ganado, 2 por encuentro empatado y 1 por derrota.

Luego de dos fechas, Alem, Gladiadoras e Hienas son punteras con 6 puntos; Pumas 5, Alianza, Sarmiento y Chapecó 4; Halcones 3 y Panteras 2.

La próxima semana se jugará la tercera fecha, que tendrá esta programación: Panteras vs. Gladiadoras, Vikingas vs. Pumas, Halcones vs. Chapecó, Alem vs. Hienas, Alianza vs. Sarmiento y Gladiadoras vs. Vikingas.