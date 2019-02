Amanda quiere ser intendenta

ETRURIA – Elecciones municipales

La comunicadora asegura que quiere la unidad de Cambiemos y conformar un equipo “para que Etruria vuelva a ser Etruria”. Se anuncia como precandidata a ser la primera mujer en gobernar la localidad

La directora propietaria de la FM Compartir (93.1 MHz) de Etruria, Amanda Romero, manifestó que quiere ser intendenta y ya se anuncia “como precandidata”, de cara a los comicios para cargos municipales que se llevarán a cabo el próximo 12 de mayo, en consonancia con las provinciales.

Así lo explicó quien aspira llegar a ser la primera mandataria municipal de la localidad, pero aclaró que “hay un camino que hacer todavía, porque es necesaria la unidad de Cambiemos, a partir de cada uno de los partidos que componen este armado”. “Yo he pedido ya que nos unamos”, dijo en cuanto a acercamientos con los referentes del radicalismo local.

“Tenemos que ir por Cambiemos, porque así nos encontrarán en la Boleta Unica, teniendo referencia en el candidato a la Gobernación”, esgrimió Romero.

El apoyo de Ramón

“Armamos una lista con un grupo de gente y el próximo lunes la estaremos presentando en la ciudad de Córdoba, ante las autoridades partidarias. Son los avales necesarios para que podamos participar de estas elecciones. Pero además viene gente a la radio a manifestar su apoyo y cuento con el respaldo de Ramón Mestre (presidente de la Unión Cívica Radical, intendente de Córdoba y lanzado precandidato a gobernador).

De todas maneras, insistió en que “nada está dicho, podemos juntarnos. Mi condición es que pensemos una vez como pueblo, como habitantes de Etruria, no como partido. Debemos bajar el orgullo personal, porque divididos nos podrán, juntos no. Mi condición es que conformemos un equipo a partir de la unidad”.

“Tenemos que avanzar en la idea de renovar equipos para trabajar y crecer. Para eso creo que tengo la capacidad y la gente capaz de conformar un equipo de trabajo para mejorar y crecer”, subrayó la mujer que asegura está “haciendo esta precampaña en bicicleta”.

Ayuda social

Romero narró que “hay gente que va a la radio a dar su apoyo”. “Cómo no me voy a animar si me apoya la gente”, enfatizó.

Amanda Romero es una mujer que a partir de la comunicación, ha logrado llevar adelante acciones solidarias y ayudar en diferentes situaciones, en su localidad como en otras que sufrieron inundaciones, por ejemplo. “Yo no milito en un partido, yo milito en la vida, la calle, la radio, con acciones sociales. En los 18 años que tengo la radio, tratamos de dar lo mejor y ayudar: Cuando se inundó La Carlota fuimos los primeros en llegar con ayuda, al igual que luego a Hernando, Villa Nueva, Villa María, Idiazábal y al norte… No somos un partido, vamos siempre para ayudar. Soy admiradora de Evita (Eva Duarte de Perón), de (Arturo) Illia, referentes de los que he aprendido a partir de su rica historia de compromiso con el otro”.

Otra Etruria

“Quiero ser intendenta, primero porque sé que se puede hacer de Etruria otra Etruria, la que teníamos. Es una materia pendiente de mi vida. Porque Etruria fue el mejor pueblo, próspero, con accesos cuidados, se hacían viviendas, cuando hoy se hicieron apenas cinco casas desde la Municipalidad y 40 de Cáritas, que todavía no tiene gas domiciliario y reclaman presión en la red de agua; o nos encontramos con gente que levantó una veintena de viviendas sobre terrenos del exbasural… Hay muchas cosas, como también la obra de la Comisaría, que se está ejecutando hace siete años la refacción y remodelación. Hay mucho por hacer”.

Romero apuntó que “cien chicos están encuadrados en el Programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, a través de la Gecal Río Cuarto, que abarca a 130 municipios”. Esto incluyó “dos chicos en situación de discapacidad, y fuimos a Ucacha para que pueda ser más fácil cobrar los 5.400 pesos a partir de marzo, por lo que estoy muy agradecida con los comercios que se sumaron a esta actividad tan beneficiosa para todos”, dijo.