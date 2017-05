Ameghino abre la serie en casa

El León recibe desde las 21.30 a Centro Español de Plottier (Neuquén) en el primer encuentro de la serie de los cuartos de final nacional. El jueves volverá a ser local. Se juega al mejor de cinco partidos

Solo quedan los ocho mejores y hoy comenzarán las series de cuartos de final nacional del Torneo Federal de Básquetbol, donde Ameghino será local desde las 21.30, ante Centro Español de Plottier, Neuquén.

El equipo villamariense que sueña con el ascenso, buscará dar un nuevo paso ante su objetivo en este primer partido de una serie programada al mejor de cinco juegos.

En esta nueva instancia, luego de superar los 8vos. y 4tos. de final de cada Conferencia, habrá cruces entre equipos de distinta conferencia, donde los primeros enfrentarán a los cuartos y los segundos a los terceros, respectivamente.

Es por eso que Talleres de Tafí Viejo (1ro. en la Norte), se medirá con Racing de Chivilcoy (3ro. en la Sur); mientras que Belgrano de San Nicolás (2do. en la Sur), enfrentará a Deportivo Norte de Armstrong (3ro. en la Norte).

En la llave inferior, Ramos Mejía LTC de Buenos Aires (1ro. en la Sur) enfrentará a Regatas de Concepción del Uruguay (4to. en la Norte) y Ameghino de Villa María (2do. en la Norte) enfrentará a Centro Español de Plottier (3ro. en la Sur).

Así llega Ameghino

Ameghino aprovechó la semana anterior para entrenar de manera intensa, pero alternando con jornadas libres a todo su plantel. Igualmente, y a pesar del “franco deportivo”, hubo varios jugadores que se movieron realizando lanzamientos y ejercicios en el gimnasio.

Luego de pasar la fase regular ganando su División Centro, con 19 triunfos en 24 partidos y quedando segundo en su Conferencia Norte, el León enfrentó en los play offs de octavos de final de su Conferencia a Unión Orán de Salta, al que venció 3 a 0. En la siguiente fase, en cuartos, superó también 3 a 0 a Unión de Sunchales, ganando el tercer punto de la serie al mejor de cinco el pasado viernes 5 de mayo, lo que le permitió poder tener otro ritmo de trabajo con vistas a esta nueva etapa.

Su rival

Centro Español de Plottier, por segunda vez en su historia, participa de este Torneo Federal. Fue tercero en su División Oeste con 17 triunfos en 24 partidos y terminó quinto en su Conferencia, por lo que tuvo que disputar el Reclasificatorio, donde eliminó 3-2 a Anzorena de Mendoza.

Ya en los play offs de su Conferencia, superó por 3 a 0 a Sarmiento de Junín (octavos) y a Sportivo Escobar por 3 a 2 (cuartos).

Una de sus principales figuras es Marcelo Piuma (que jugó el año pasado en Ameghino).



El trajín

Luego de un largo campeonato que comenzó a mediados de octubre de 2016, los equipos encaran este último tramo del torneo con los desgastes lógicos en los físico y el cansancio que provoca con pocos días de diferencia entre cada partido de las series de play off.

En ese panorama, Ameghino tiene una pequeña ventaja, que es haber podido descansar un poco más.

Ameghino terminó el 29 de marzo la fase regular y tuvo un descanso hasta el 16 de abril, para jugar los play offs. En un mes exactamente, Ameghino jugó seis partidos y tuvo entre una serie y otra nueve días de descanso entre ambas, y ahora lleva 10 días sin partidos.

Centro Español por su parte, jugó su último partido en la fase regular el 26 de marzo, a partir de entonces tuvo que jugar Reclasificatorio, además de los play offs, en los 50 días posteriores, hasta hoy, ha tenido seis días de recuperación hasta el inicio del Reclasificatorio y ahora estos cinco días que pasaron desde el pasado miércoles a hoy. Pero los datos son elocuentes: desde el 2 de abril al pasado miércoles 10, que clasificó a estos Cuartos de final de Conferencia, pasaron 38 días y ha tenido que jugar 13 partidos.

No es un dato menor, de cómo puede llegar un equipo y otro.

Toda la fecha

Las cuatro series comienzan esta noche con este programa de encuentros:

21 horas: Belgrano de San Nicolás vs. Deportivo Norte de Armstrong.

21.30 horas: Ameghino de Villa María vs. Centro Español de Plottier; Ramos Mejía LTC vs. Regatas de Concepción del Uruguay.

22 horas: Talleres de Tafí Viejo vs. Racing de Chivilcoy.

El jueves se jugarán los segundos partidos, donde se repetirán las localía. Posteriormente, las series continuarán en Armstrong, Plottier (Neuquén), Concepción del Uruguay, y Chivilcoy. El tercer partido se jugará el domingo 21, en caso de ser necesario, el martes 23 será los cuartos juegos y aquellas series que se mantengan igualadas tendrán su quinto juego el viernes 26.

Pablo castro – “Estamos cerca del objetivo”

El entrenador Pablo Castro, sostuvo ayer que “estamos felices de estar entre los mejores 8 y disfrutando de esto. Sabemos que vienen presiones mayores, pero estamos contentos con esta actualidad, que era lo que soñábamos. Ahora estamos tratando de ser conscientes que tenemos que hacer un esfuerzo más, para acercarnos al objetivo máximo que teníamos que era ascender. Las series anteriores pudimos pasar ambas en 3 partidos, nos permitió eso darle mayor descanso, sobre todo a los chicos lesionados, Federico Ferrini y Santiago Iglesias, los chicos que los remplazaron en cada una de las series estuvieron muy bien y demostraron que podemos contar con ellos también”.

Sobre el rival dijo “ahora el que venga hay que jugarle sabiendo que es el mejor equipo, respetándolo de esa forma, teniendo bien en claro que tienen el mismo objetivo que nosotros, que se prepararon en la misma forma, trabajando igual o más. No podemos regalar nada de nada, y tenemos que jugar al ciento por ciento cada minuto de los cinco partidos que nos toque jugar, ser conscientes de esto, no siempre se pasan la serie en tres partidos, y que no podemos frustrarnos si en algún pasaje de esos partidos, las cosas no nos salen”.

En cuanto a Marcelo Piuma, exjugador de Ameghino y hoy jugador de Centro Español, dijo “lo conocemos a Marcelo. Tiene una gran facilidad para anotar, y eso muchas veces le otorga espacios y da confianza a sus compañeros, que saben que si se la pasan a Marcelo la va a resolver. Tenemos que un cuidado extra en nuestra defensa. Vamos a hacer algunos ajustes, seguramente, para que él no juegue tan libre y no nos dañe tanto, como habitualmente hace”.