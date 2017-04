Ameghino busca aumentar la ventaja

El equipo villamariense vuelve a enfrentarse a Unión de Orán, desde las 21.30, en el segundo encuentro de la serie de octavos de final. Posteriormente, el cruce se mudará a Salta

Ameghino intentará esta noche, desde las 21.30, imponer su localía ante Unión de Orán, para estirar la serie de octavos de final de la Conferencia Norte del Torneo Federal.

La serie comenzó el viernes por la noche, donde Ameghino ganó 90 a 64, ante un rival que no pudo sostener el ritmo impuesto por el León.

El equipo de Pablo Castro pudo darle varios minutos a los juveniles e inclusive preservar a Federico Ferrini, que estaba para jugar el partido, pero se prefirió cuidarlo para que consiga la puesta a punto tras su lesión.

Esta noche, Ameghino intentará repetir la gran actuación del domingo, para estirar la ventaja en la serie, y poder viajar el jueves rumbo a Salta, con la tranquilidad de un marcador favorable.

Los salteños para poder regresar tranquilos a su provincia, necesitan igualar la serie, aunque para eso, deberán mejorar mucho de lo que mostraron el domingo.

La primera fase de uno y otro fue totalmente antagónica. Ameghino tuvo 19 triunfos y cinco derrotas y terminó primero en la División Centro, clasificando directamente a los cuartos de final.

Unión de Orán, por su parte, tuvo cinco triunfos y 19 caídas y fue quinto en la División NOA, por lo que tuvo que disputar un reclasificatorio para avanzar a Octavos. De todos modos, su rival Olimpia de Catamarca, optó por retirarse de la competencia y terminaron clasificando sin jugar.

Dos rivales

El formoseño Fabio Fernández (exjugador de La Unión de Formosa en la Liga A) y el salteño Nicolás Montero son jugadores sordos, y con un pasado de Selección argentina de esa modalidad, denominada Los Topos.

Ambos jugadores participaron en 2014 de los Juegos Olímpicos para sordos, realizado en Sofía (Bulgaria), además de otras competencias internacionales.

El domingo antes del partido, recibieron la visita del villamariense Pablo Argüello, compañero de los dos mencionados en distintas competencias de básquet para sordos y también en seleccionados cordobeses y argentinos, aunque vale aclarar, Argüello hace un par de años decidió retirarse de la actividad.

Así están las series

Estos fueron los resultados de los primeros partidos de cada serie, que se jugaron el domingo: Huracán de San Justo 84 – Villa Mitre de Bahía Blanca 58; Ameghino de Villa María 90 – Unión Orán de Salta 64; Ramos Mejía LTC 85 – Independiente de Neuquén 72; River Plate 92 – Pedro Echagüe 84; Belgrano de San Nicolás 98 – Sanjustino 86; Talleres de Tafí Viejo 92 – Central San Javier 66; Racing de Chivilcoy 82 – Club Atlético Lanús 68; Deportivo Norte de Armstrong 76 – Unión de Goya 74; Atlético Tostado 75 – BH de Gualeguay 61; Unión de Sunchales 83 – Nicolás Avellaneda de Tucumán 71; Rivadavia de Mendoza 71 – Racing Club de Avellaneda 56; Amancay de La Rioja 70 – Regatas de Concepción del Uruguay 83; San Martín de La Rioja 56 – Atlético Saladas 66; Pérfora de Plaza Huincul 68 – Club Sportivo Escobar 78; Central Entrerriano 78 – Atlético Tala 67 y Centro Español de Plottier 67 – Sarmiento de Junín 51.

Esta noche:

21 horas: Huracán de San Justo vs. Villa Mitre de Bahía Blanca; Belgrano de San Nicolás vs. Sanjustino; River Plate vs. Pedro Echagüe; Amancay de La Rioja vs. Regatas de Concepción del Uruguay; Racing de Chivilcoy vs. Club Atlético Lanús.

21.30 horas: Unión de Sunchales vs. Nicolás Avellaneda de Tucumán; Deportivo Norte de Armstrong vs. Unión de Goya; Centro Español de Plottier vs. Sarmiento de Junín; Central Entrerriano vs. Atlético Tala; Ramos Mejía LTC vs. Independiente de Neuquén; Ameghino de Villa María vs. Unión Orán de Salta; Atlético Tostado vs. BH de Gualeguay.

22 horas: Pérfora de Plaza Huincul vs. Club Sportivo Escobar; Talleres de Tafí Viejo vs. Central San Javier; San Martín de La Rioja vs. Atlético Saladas; Rivadavia de Mendoza vs. Racing Club de Avellaneda.