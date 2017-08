BASQUET - Torneo Nacional de Ascenso

Ameghino comienza su pretemporada y ya planifica varios partidos amistosos

El club villamariense comienza hoy su preparación con vistas a su participación en la segunda división nacional. Desde el 24 de este mes jugará un Súper 8 en Villa Carlos Paz

Entrevista: Gustavo Ferradans

Ameghino inicia hoy su pretemporada con vistas al Torneo Nacional de Ascenso que comenzará en octubre, aunque todavía no tenga una fecha determinada. Prácticamente el plantel está completo, solo faltan sumarse Martín Cuello (llegará el miércoles) y el norteamericano Tirrell Brown, que arribará dentro de un mes.

Varios de los jugadores han llegado hace varios días y se los ha visto trabajando en el club, sobre todo en aspectos de fundamentos, a la espera del inicio formal de los entrenamientos.

Ameghino, como informáramos hace varias semanas, desde hace un mes tiene el plantel definido, y hasta ha realizado incorporaciones en el cuerpo técnico, a los fines de cubrir distintas necesidades que quedarán expuestas, sobre todo en las divisiones inferiores, cuando el TNA ya esté en marcha y el plantel deba realizar viajes de varios días.

Pablo Castro ha estado trabajando junto a sus colaboradores, definiendo todo el cronograma de la pretemporada, a la espera de que se definan las zonas del TNA, y el trabajo se pondrá en marcha hoy.

Precisamente el entrenador dialogó con EL DIARIO, para conocer detalles de lo que se viene, del plantel y el sueño cumplido de jugar en la segunda división del básquet nacional, junto a Ameghino.

-¿Estás contento con el plantel que han podido formar?

-Sí, muy contento. Incluso hemos fichado algunos jugadores que no teníamos en los planes fichar, porque pensábamos que iban a estar fuera de nuestro alcance. Ellos, con una gran predisposición nos hicieron saber que querían jugar en Ameghino. Así que, de ser una ilusión, pasaron a ser la primera opción y pudimos traerlos.

-Ya comienzan la pretemporada.

-Arrancamos este lunes (por hoy). Vamos a hacer turnos de 8.30 a 12, con 1 hora de gimnasio y 2 y media de básquet, más otro turno por la tarde, pero solo. Va a ser muy exigente. Ya planificamos la semana pasada toda la pretemporada. No vamos a escatimar esfuerzos. Iremos al ciento por ciento, siempre. El único momento que tendrán una pausa será cuando los kinesiólogos digan que tenemos que parar un poco. Vamos a tratar de llevar al límite a todos, todo el tiempo. Prácticamente es difícil entrenar fuerte entre partido y partido, tal vez tengamos semanas de tres partidos, no tendremos entrenamientos fuertes, sino algún ajuste táctico específico y mantenimiento de lo que ya se hizo. Todo lo que consigamos ahora, nos ayudará mucho a lo largo del torneo.

-¿El norteamericano se va a sumar unos días después?

-Entre el 15 y el 18 de septiembre estaría llegando. El que falta de sumarse es Matías Cuello, que está jugando el Final Four del Prefederal en la ciudad de Buenos Aires. El llegará este miércoles. El resto de los jugadores están todos acá trabajando, informalmente, haciendo fundamentos y las evaluaciones físicas que hacen los preparadores físicos y tratando de conocerlos.

-A nivel personal, ¿era una ilusión estar en el TNA?

-Siempre fue un sueño. Siempre me había puesto como meta saber hasta qué nivel podía llegar a dirigir. Me había encaprichado en lograrlo por capacidad y no por contactos o amiguismos. Agarré el camino largo y creo que me fue bastante bien, y llegué a cumplir parte de un sueño. Del sueño individual todavía me falta un escalón. Pero veremos si el tiempo me ayuda.

-¿Teniendo en cuenta los nombres que llegan, cuáles son las pretensiones en el torneo?

-Nosotros estamos muy contentos con los jugadores que tenemos, pero eso no nos garantiza que vayamos a ganar todos los partidos. Sí, vamos a dar pelea con todos. Creo que estamos en el nivel que están todos. Los otros tres equipos cordobeses se han armado muy fuerte, y con el resto de los posibles equipos que compartirán zona está pasando lo mismo. El TNA próximo, será muy similar a lo que pasó el año pasado. Los equipos tuvieron rachas que ganaban cinco partidos seguidos y se ponían primero, y luego perdían tres o cuatro y pasaban al lote del fondo. En este torneo hay que acostumbrarse a que se pueden ganar y perder partidos con continuidad y hay que tolerar esas derrotas y convivir el día a día llevando eso.

-¿A diferencia del Torneo Federal es más físico?

-A medida que vamos subiendo de categoría, la talla y el físico de los jugadores van cambiando. La verdad que los chicos son más grandes físicamente y eso también te saca espacios en la cancha. Tenemos que ver de qué forma los podemos ir ensamblando en la forma de jugar que tenemos, que queremos mantener. Que la gente siga identificada con esta forma de jugar y que a nosotros nos ha dado resultados. Veremos, en la medida que subimos, si sigue siendo exitosa y aplicable.

-Debe ser muy grato escuchar cuando los jugadores que llegan, casi unánimemente expresan que eligieron Ameghino por las referencias, de ser un club con gente seria, que está organizado, hablan bien de vos como entrenador.

-Esto nos pone muy orgullosos. La verdad que eso es mucho más valorable que el resultado de un partido. Que la gente que no está en el club lo reconozca, que la gente del ambiente del básquet lo exprese para nosotros es gratificante; es una muestra de que estamos por el buen camino, nos incentiva más a tratar de seguir mejorando sobre una base firme. La verdad que esa fama que nos hemos hecho, nos ha facilitado mucho al momento de negociar con los jugadores, porque te decía que ellos tenían interés en venir acá, teniendo opciones que por nombre, eran más interesantes. El pasado Torneo Federal, que televisaron varios de nuestros partidos, hubo mucha gente que nos vio que nosotros no nos hubiéramos imaginado y la mayoría de ellos con una imagen positiva. Ahora estamos cosechando un poco eso.

-El ascenso se obtuvo por los méritos deportivos, por la gran campaña realizada. Más allá que estuvieron muy cerca de lograrlo en la cancha. Se cumplió el objetivo que ustedes tenían desde el arranque

-Fue un reconocimiento, en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra de todo lo que era el Torneo Federal, que nos reconocía como un equipo con estas características, que pudo también consolidarlo al momento de estar bien posicionado, para cuando se abriera esta posibilidad de conseguir plaza, sea la Asociación de Clubes quien nos otorgue el ascenso y considere que somos un club apto y nos merecíamos este lugar en el torneo, que tiene una historia muy rica y con equipos con infraestructura para poder participar, no solo con ganas. Con las ganas solas, la verdad que años anteriores quisimos hacerlo y no lo conseguimos. Ahora nos damos cuenta de eso. Ahora sí estamos preparados.

–Se vienen varios amistosos de preparación, entre ellos un Súper 8 donde jugarán todos los cordobeses que participan en distintos niveles de Ligas Nacionales, ¿ya está definido todo eso?

-Será un Súper 8 que se jugará en Villa Carlos Paz, entre el 24 y 27 de agosto, donde participarán todos los equipos de Córdoba, Atenas e Instituto de la Liga Nacional; Barrio Parque, San Isidro de San Francisco, Tiro Federal de Morteros y nosotros (Ameghino) del TNA; Independiente de Oliva y 9 de Julio de Río Tercero del Torneo Federal. En principio son cuatro partidos, no sabemos aún cómo estará organizado. Nuestra idea es que a esa altura del año estemos en plena pretemporada, vamos a estar muy abocados al tema físico y seguramente, nuestro rendimiento, como el de los otros equipos no será el mejor. Pero el nivel del torneo, merece jugarse y aprovecharlo, para ver de qué forma podemos ir ensamblando jugadores, con rivales de un nivel buenísimo.

-¿Hay otros partidos previstos?

-El club está con ganas de organizar un torneo, pero veremos si las fechas lo permiten. Hemos recibido invitaciones, para ir a jugar, de Central Entrerriano de Gualeguaychú. Veremos cómo viene el calendario. Nos está yendo bien en la Liga Provincial U17 y en la Liga Provincial de Mujeres y eso es una alegría enorme, pero nos está achicando los márgenes para poder programar viajes y actividades.

-La presencia en los torneos que mencionás y el escalón que saltaron al lograr el ascenso al TNA, obligó a sumar gente al staff técnico, a que también crezca esa estructura.

-Estamos obligados y lo tenemos que hacer en poco tiempo a todo este cambio. Hicimos la semana anterior una reestructuración que aún no se puso en práctica. Decidimos que Sebastián Sucarrat se dedique al tema del scouting, que es algo que tenemos que mejorar, porque tendremos muchos partidos juntos en el TNA y no tendremos partidos separados por una semana, que nos da más tiempo para ver o editar videos. Habrá oportunidades en la que tendremos tres partidos por semana. Queremos mejorar el scouting en la parte del plantel femenino e inferiores. Sebastián pasará a ser asistente en esas categorías y las dirigirá Nicolás Tilloy. Era una decisión que estaba tomada. Cuando viajemos con el TNA alguien tiene que quedarse acá. Quisimos apurar esta decisión que Nicolás dirija y que Sebastián lo ayude, para que tenga más tiempo para enfocarse para tratar de descubrir virtudes ajenas y propias. Este año vuelve a estar con nosotros René Luna, que es un profesional de primer nivel nacional. Va a trabajar con Santiago Rabbia, con el que estamos muy contentos con el trabajo que ha realizado el año pasado. El equipo estuvo diez puntos físicamente, todo el tiempo. Creo que eso nos dará un salto más en todo el conjunto. En el equipo de kinesiólogos siguen trabajando los cuatro, encabezados por Ezequiel Beliera. Seguirá trabajando el psicólogo Leonardo Molina. Estamos viendo la posibilidad de que un médico deportólogo y una nutricionista trabaje más cerca del plantel.

El plantel

Los que siguen:

Del plantel del Torneo Federal 2016/17, siguen: Santiago Iglesias (escolta, 27 años, 1,86 m), Abel Aristimuño (interno, 25 años, 1,93 m) y Cristian Verón (base, 22 años, 1,88 m; ocupa ficha U23),

Los que se suman

Mayores: Joaquín Baeza (base, 30 años, 1,82 m), Tirrell Brown (Interno, 24 años, 1,98 m), Matías Cuello (alero, 24 años, 1,95 m) y Juan Abeiro (interno, 28 años, 1,97 m).

U23: Maximiliano Tamburini (escolta, 21 años, 1,74 m) y Laureano Zalio (interno, 21 años, 2,07 m).

Varios juveniles

El resto del plantel se completará con jugadores que integran las categorías U19 y U17 de Ameghino y otros que se han sumado últimamente.

Cuerpo técnico

Entrenador principal: Pablo Castro.

Asistentes técnicos: Sebastián Sucarrat – Nicolás Tilloy.

Preparadores físicos: Santiago Rabbia y René Luna.

Kinesiólogo: Ezequiel Beliera.

Psicólogo deportivo: Leonardo Molina.

Manager: Daniel Finiello

Su trayectoria

Pablo Castro nació el 29 de mayo de 1970, en la provincia de Buenos Aires y desde 2010 está radicado en Villa María.

La trayectoria del entrenador es la siguiente: “Empecé a jugar básquet en Tres de Febrero (San Andrés, Partido de San Martín), y a los 14 ya era ayudante de los entrenadores de minibásquet. A los 16 me dieron la escuelita y la dirigía solo. Llegué a tener 80 ó 100 chicos en esa época. A los 21 años comencé a dirigir minibásquet, mientras tanto era asistente de los otros entrenadores. Con 28 años, Tola Cadillac me llevó a Obras y dirigí mini y lo que es hoy U15. En ese momento me subieron como asistente en U17 y U19. Estuvo dos años en Obras.

Cuando Vecchio a este club, me fui a San Andrés. Al año siguiente volví a Obras, y me quedé 2 años, pero ya con la primera local y con las inferiores y era segundo asistente de la Liga. Después pasé por Banco Nación, en un proceso de 7 años que llegamos a jugar la Liga B de ese momento. Primero estuve de asistente dos temporadas y las dos siguientes fui el entrenador principal. En 2010 llegué a Ameghino y elegí Villa María para radicarme con toda la familia”.