Ameghino, con la obligación de ganar

Esta noche en el gimnasio de calle San Juan se disputa el cuarto punto de la serie semifinal. Ramos Mejía tiene ventaja de 2 a 1, y Ameghino deberá ganar para forzar a un quinto juego

Sin margen para el error y obligado a ganar para mantener su sueño, Ameghino volverá a jugar esta noche en casa, enfrentando a Ramos Mejía Lawn Tennis Club. Los bonaerenses, ganaron el domingo el tercer punto de la serie de semifinales del Torneo Federal, y se pusieron 2 a 1 en ventaja, quedando match point para convertirse en el primer ascendido al TNA.

El equipo de Pablo Castro, que ha realizado una enorme campaña durante esta temporada, intentará recuperarse de la caída del domingo pasado, que significó perder la ventaja de localía que había logrado al ganar uno de los partidos de la serie, en Buenos Aires, y al mismo tiempo quedar obligado a ganar esta noche, cuando desde las 21.30 se juegue el cuarto punto de esta serie.

El 90 a 83 conseguido por Ramos Mejía el pasado domingo, significó para el “León” la segunda derrota en todo el torneo, en condición de local, en 22 partidos.

La serie hasta el momento ha mostrado dos equipos muy parejos en sus características, en la que ambos lograron “robar” un punto de visitante.

La serie comenzó con triunfo de Ramos por 83-71 en partido disputado en el Estadio de Obras Sanitarias, el 30 de mayo, mientras que dos días más tarde, en el mismo reducto, el ganador fue Ameghino por 75 a 71.

El domingo, Ramos Mejía se impuso por 90 a 83, en un gran partido de los bonaerenses, que aprovecharon la baja efectividad del equipo villamarienses, que tuvo en su plantilla a varios jugadores con problemas de salud, que fue uno de los motivos de la baja en su rendimiento.

Hoy para Ameghino no hay otra alternativa que ganar, para forzar a un quinto juego (que de concretarse sería el viernes en Buenos Aires) y de esta forma mantener su sueño de llegar al TNA en forma directa.Un triunfo de Ramos Mejía, le adjudicará la serie, el ascenso y la clasificación a la final del torneo.

Las voces

Luego del partido del domingo por la noche, dos jugadores de cada equipo, dialogaron con EL DIARIO:

Marco Bosch (Ameghino): “Es un momento triste. Sufrimos mucho las bajas de algunos jugadores que estaban algo inestables por la gripe que afecto a varios de nuestro plantel. No es excusa de todos modos. Ellos estuvieron muy derechos con el aro y nosotros no supimos como pararlos. Casi que en todos los momentos del partido ellos dominaron, en todos los cuartos nos hicieron 20 ó más puntos. Hay que trabajarlo, todavía falta; teníamos una ventaja y la posibilidad de cerrarlo de local, pero ahora quedan dos finales. Tenemos que ganar este martes (por hoy), para ir a Buenos Aires, bien parados. Fue un partido de goleo alto. Ahora la clave estará en ajustar donde estuvimos dando las ventajas para que nos hagan 90 puntos. Nosotros no somos un equipo que podamos ganar defendiendo para esa cantidad de goleo. Hay que pensar en dejarlo en menos. Hay que seguir trabajando y creyendo en nuestro trabajo, que lo podemos dar vuelta”.

Federico Ferrini (Ameghino): “La gripe provocó que no tuviéramos la energía de otros partidos, jugamos mal y no la metimos, ni los libres pudimos meter. Hay que hacer foco en eso y pulir detalles en defensa porque nos hicieron muchos puntos. Esto es largo, no estamos muertos. Hay que ganar este martes e ir a ganar a Buenos Aires. Hicimos un esfuerzo enorme para ganar de visitante el otro día, y en este tercer partido no lo aprovechamos. Ahora hay que hacer un esfuerzo doble y ganar los dos que quedan. Se puede ganar. No nos den por muertos”.

Juan Catalano (Ramos Mejía): “Nosotros lo controlamos muy bien. Hicieron muchos puntos, 83 es mucho. Nosotros también hicimos mucho. Se dio así el partido y pudimos revertir la localía. Es una serie muy pareja. Ameghino es un gran equipo, ganaron mucho durante el año y llegaron a esta instancia, igual que nosotros. Nosotros perdimos de local y ahora ganamos de visitantes. El martes será otro partido y vamos a tratar de ganar, como lo intentarán ellos. Esto es muy parejo. Ganando un partido más nos quedamos con un ascenso, pero la realidad es que ellos están en su cancha e inclusive pueden ganar de visitante. Nosotros deberemos estar concentrados en todo momento”.

Kevin Jerez Pilotti (Ramos Mejía, figura del partido): “La verdad que es muy meritorio lo que hace este equipo. Venir acá a Villa María, a pelear un punto que Ameghino nos había robado allá en Buenos Aires, demuestra el carácter que tiene este equipo. Recuperamos la ventaja de localía, que era lo que veníamos a buscar, que Ameghino nos hizo un muy buen trabajo en Buenos Aires y nos la sacó. Esto es lo lindo del básquet, y que sea una serie de cinco partidos, puede pasar cualquier cosa, y va a ganar el equipo que esté mejor mentalmente. Somos dos equipos muy parejos, que estamos jugando un muy buen básquet y demostrando que por algo estamos acá”.

La serie

1er partido: 30 de mayo

Ramos 83-Ameghino 71

2do partido: 1 de junio

Ramos 71 – Ameghino 75

3er partido: 4 de junio

Ameghino 83 – Ramos 90

Las entradas

Para hoy se espera una concurrencia similar a la del domingo. El partido que comenzará a las 21.30, sigue generando una enorme expectativa en los hinchas del básquet y del deporte. Esta noche las entradas tendrán un costo de $80, y las boleterías estarán habilitadas desde las 20, una hora y media antes del inicio del juego. ¿Una sugerencia?: vaya temprano.

Una gran incógnita

Por ahora es solo una gran incógnita, sobre qué pasara con, al menos, dos de las plazas que ya se confirmó, no serán ocupadas durante la próxima temporada 2017/18.

El descenso de hace unos días de Centro Juventud Sionista de Paraná de la Liga Nacional al TNA, generó la decisión de los dirigentes entrerrianos de renunciar a esa plaza y retirar a su equipo de la competencia liguera nacional, lo que dejaría liberado un lugar.

Otro que se bajó para la próxima temporada es Sportivo Las Parejas, que por razones presupuestarias dejará la plaza y buscaría jugar el Torneo Federal con un plantel con mayoría de jugadores juveniles propios.

Dos plazas quedarán libres, más allá de los dos lugares que ocupen los dos ascendidos del Torneo Federal.

Por ahora nadie dice nada, pero la Asociación de Clubes (AdC), organizadora del TNA, tendrá dos plazas libres. La principal duda, hasta el momento, sería si esas dos plazas serán ofrecidas a dos de los equipos del Torneo Federal que hayan cumplido con una destacada campaña y no hubieran alcanzado el ascenso. Es decir, por méritos deportivos.

Esto implica que, si Ameghino quedara eliminado en estas semifinales ¿podría ser uno de los candidatos a ocupar uno de esos dos lugares?

La AdC por el momento no informó nada, pero si suena el teléfono en Villa María, invitando a ocupar una de esas plazas, la respuesta será “sí, por supuesto”.

Otra versión indica que desde los dirigentes del TNA habría pretensiones de reducir la cantidad de equipos para el próximo torneo. Habrá que esperar más definiciones.