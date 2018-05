Ameghino debuta en el Torneo Clausura

Básquet – Liga Femenina

Ameghino afrontará desde hoy su segundo torneo de la Liga Femenina 2018 con algunas caras nuevas, jugando de visitante ante Berazategui desde las 21.30, mientras que mañana lo hará ante Unión Florida.

En la mañana de ayer se sumó la pívot serbia Katarina Vuckovic, quien se conectó por primera vez con el sistema de juego del club local y mostró algunas de las características que le podrá aportar al equipo. La europea remplazará a la ficha de Daniela Gómez Sara. Otra que se sumó es la juvenil Candela Foresto, en remplazo de la lesionada Josefina Torruela. Además Sandra Ibarra, quien ya formó parte del equipo en la Liga Cordobesa de 2017 y que estaba incluida en la lista de buena fe para el primer torneo, pero no pudo jugar.

Ibarra es una jugadora de 47 años con pasado de selección argentina y llega para aportar toda su experiencia y buen tiro externo.

También hoy empezará a disputarse la Liga de Desarrollo, que jugarán los equipos previo al partido de la categoría Mayor, con Juveniles y cuatro del plantel superior. Ameghino lo hará con Candela Foresto, Belén Castellino, Amanda Offman, Tania Defagot, Candela Soria, Natalí Calderón y Bianca Bruno. El DT será Nicolás Tilloy.

Este será el fixture de Ameghino:

Hoy: vs. Berazategui (V); mañana: vs. Unión Florida (V).

En junio: 1, vs. Vélez Sarsfield (L); 3, vs. Berazategui (L); 15, vs. Rocamora (L); 17, vs. Las Heras (L); 20, vs. Quimsa (V); 22, vs. Las Heras (V), 25, vs. Quimsa (L); 28, vs. Rocamora (V); 30, vs. Obras (V).

En julio: 1, vs. Vélez (V); 7, vs. Obras (L) y 9, vs. Unión Florida (L).