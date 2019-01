Ameghino está séptimo

BASQUETBOL

Luego de la derrota que sufrió el lunes (segunda de local en la actual temporada) ante San Isidro de San Francisco, Ameghino se ubica séptimo en la Conferencia Norte con 16 unidades y media, un partido ganado y 4 derrotas en esta segunda fase de la Liga Argentina Masculina de Básquetbol.

Lidera Hindú de Chaco con 19 puntos, 4 jugados, 4 ganados. Está segundo San Isidro de San Francisco (3 jugados, 3 ganados), que se mantiene invicto en los últimos 6 juegos y no sabe de derrotas en 7 partidos jugados como local.

En total, el equipo del este cordobés tiene 14 triunfos y sólo tres caídas, un gran rendimiento.

De los cordobeses, Barrio Parque está cuarto también con 18 puntos y medio, mientras Tiro Federal de Morteros está penúltimo con 12 puntos.

En la Conferencia Sur el líder es Platense, con un total de 20 puntos.

Los leones afrontarán ahora tres partidos de visitante: el domingo 20, a las 21, con Central Ceres; un día después, el 21, en Morteros ante Lactear Tiro Federal, y el 23 de enero en San Francisco, frente a San Isidro.

Voces de protagonistas

Una vez finalizado el partido del lunes, quedaron algunas frases para destacar tanto de Ameghino como de San Isidro. A saber:

Mauricio Corzo (goleador de San Isidro con 23 tantos): “Defendimos bien durante todo el partido, cortando los circuitos importantes de ellos, aunque se acercaron al final, pero mantuvimos intensidad en el juego y logramos una victoria importante, ante un rival de jerarquía”

“Estamos bien motivados y mantenemos una regularidad en el juego, a pesar de que aún nos falta mantener el equilibrio, en algunos pasajes de los encuentros”.

“Personalmente me siento satisfecho de haber sido el goleador de mi equipo, pero esto no sería posible si no contribuyéramos todos, ya que es un plantel disciplinado por lo que indica el técnico”.

Sebastián Torre (técnico de San Isidro y exestudiante de Educación Física de Villa María, además de exjugador de Sparta): “Le ganamos a un buen equipo, que tiene un excelente entrenador como Pablo Castro, los jugadores ponen todo en la cancha, realizaron un gran trabajo defensivo y fueron efectivos en casi todo el partido, allí estuvo la diferencia, aunque se desconcentraron algo en el último cuarto”.

“Por ahora, somos protagonistas, estamos dentro de los mejores conjuntos de nuestra conferencia, aspiramos a estar en lugares de privilegio, pero este torneo es largo, estamos en mitad de camino, debemos seguir trabajando como hasta ahora y no tenemos descanso, porque el jueves somos locales ante Unión de Santa Fe, otro duro compromiso”.

Abel Aristimuño (goleador del partido y de Ameghino): “Es valioso ser el jugador destacado, pero de qué vale si perdimos… Estábamos parejos, hasta el momento que fue expulsado nuestro técnico, injustamente, porque los reclamos a los árbitros eran justos, si a eso le sumamos la salida de Abeiro, por lesión, todo eso nos perjudicó. Debimos cambiar el libreto y las cosas no salieron, marramos mucho de zona externa y a pesar de mejorar en el último segmento, no pudimos cambiar la historia con un equipo que siempre jugó parejo”.

“Ahora borrón y cuenta nueva, y a pensar en los tres partidos que nos tocan en la ruta; este torneo es largo y estamos en condiciones de mejorar, porque contamos con un plantel de buenos jugadores”.

Juan Abiero (jugador de Ameghino que terminó lesionado): “Poco es lo que puedo decir, estoy muy apenado por tener que salir lesionado, en un momento crucial del juego. Espero me pueda recuperar rápido para estar en los próximos partidos, junto a mis compañeros”.

Liga Cordobesa

Cumplida parcialmente la fecha del pasado fin de semana, ya que se suspendieron los partidos (Banda Norte y 9 de Julio de Morteros ante Olayón y Lawn de Cruz del Eje), el equipo de Río Cuarto es líder con 11 unidades (5 ganados y una derrota), está segundo 9 de Julio de Morteros, invicto con 5 partidos ganados.

Sparta, luego de la caída sufrida de visitante con 9 de Julio Olímpico de Freyre, esta cuarto con 8 puntos, tres partidos ganados y dos perdidos.

El próximo compromiso del Griego será de local el viernes, con 9 de Julio de Morteros.

El equipo retomó el lunes las prácticas y el técnico Francisco Magnano trabaja buscando mejorar los errores cometidos en el último encuentro disputado.