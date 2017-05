Ameghino ganó y avanzó a semifinales

El León venció en un dramático encuentro de visitante y liquidó la serie ante Unión de Sunchales. Solo dos de las series quedaron definidas

Ameghino dio otro paso más hacia su objetivo por ascender. Anoche venció a Unión de Sunchales, de visitante por 61 a 58, y se quedó con la serie de cuartos de final de la Conferencia Norte, avanzando a semifinales. El otro clasificado fue Ramos Mejía que venció a Pedro Echagüe por 93 a 90 y se quedó con su serie. Los otros playoffs deberán jugar al menos un partido más.

La victoria de Ameghino estuvo cargada de dramatismo, y hasta el cierre tuvo un final incierto. Comenzó mejor el equipo santafesino, poniéndose en ventaja por 8-2, pero enseguida una lluvia de triples de Ameghino (Aristimuño, Ferrini y Grenni) lo dejó arriba en el marcador por 13-10. El partido fue parejo en parte del segundo tramo de ese segmento, donde Ameghino sacó ventaja de 20-14, pero el local con un triple de Correnti y un doble de Giletto intentó emparejar sobre el final, pero una bandeja de Verón dejó arriba al León por 22-19.

En el segundo cuarto tuvo un mejor inicio el equipo local, con Wall y Porta sumando para pasar adelante 24-22. Ameghino tuvo casi 3 minutos de sequía, que se cortaron con un tiro libre de Verón. Igualmente, Unión no pudo aprovechar eso, porque no logró sacar diferencia. En este primer tiempo, Corrienti (8) y Wall (9) se mostraron como los más efectivos en el local, pero el esfuerzo no alcanzaba para romper el marcador. Ameghino se mantuvo siempre cerca en el tablero, y cuando pudo golpear, con un triple de Grenni y un doble de Paparini, se puso arriba por 5 puntos. Antes del final del primer tiempo, Zurbera desde la línea achicó la diferencia para irse al descanso largo en ventaja, 34-31.

De arranque en el tercer cuarto el local empató en 34, pero Ameghino logró sacar 7 de ventaja, con un triple de Grenni y dobles de Paparini y Aristimuño, en casi 4 minutos de ese segmento. Pero hasta el final solo pudo sumar Paparini y, en cambio, el local estuvo más efectivo para pasar arriba 47 a 43 e irse con esa ventaja al último descanso.

En el último tramo, en el arranque nomás un triple de Ferrini (goleador del equipo) y otro doble de Paparini, le permitió igualar en 48 el tablero y enseguida el Pantera metió otra bomba de afuera para pasar adelante 51-48. Ninguno se daba tregua, y así fue hasta el tramo final. A falta de 3 minutos Ameghino sacó 4 de diferencia, que fue clave para el cierre. Los nervios jugaron en contra para el León que falló varias veces desde la línea, y aunque el local estuvo a tiro sobre el cierre, no pudo torcer la historia y Ameghino se quedó con el triunfo y la clasificación.