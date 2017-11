BASQUET - Liga Nacional

Ameghino recibe a Echagüe de Paraná buscando la recuperación

Los Leones jugarán esta noche desde las 20, en su estadio, enfrentando al complicado equipo entrerriano

Ameghino intentará esta noche cortar su racha negativa de dos partidos, cuando vuelva a jugar de local, recibiendo a Echagüe de Paraná, desde las 20, por una nueva fecha de la Liga Nacional, antes denominada TNA.

El equipo de Pablo Castro llega a este compromiso luego de descansar lunes y martes de esta semana y trabajar intensamente en las tres últimas jornadas. Enfrente tendrá a un rival que ha levantado su rendimiento en los últimos partidos y que al cierre de esta edición se medía en Córdoba ante Barrio Parque.

En sus dos últimas presentaciones, el León jugó de visitante, cayendo el sábado anterior ante Echagüe en Paraná, por 78 a 66 y el domingo ante Unión de Santa Fe por 94 a 86.

Lo parejo del torneo se traduce en los resultados de uno y otro equipo y, particularmente en la División Centro Norte la paridad que se ha observado en los partidos disputados deja en claro que es la zona más competitiva y pareja de todo el torneo.

En el único enfrentamiento que ambos equipos han jugado en esta Liga, Echagüe se impuso en condición de local en un partido que tuvo esta progresión 23-18, 47-39, 58-48 y 78-66

Las plantillas y autoridades

Echagüe: Sebastián Cabello, Bryan Coleman, Mateo Gaynor, Lisandro Ruiz Moreno, Jeremías Sandrini, Franco Barroso, Augusto Chemez, Gerónimo Rosso, Mariano García y Raúl Pelorosso. DT: I. Barsanti.

Ameghino: Juan Abeiro, Joaquín Baeza, Tyrell Brown II, Matías Cuello, Santiago Iglesias, Abel Aristimuño, Nicolás Capelli, Agustín Caraffa, Maximiliano Tamburini, Cristian Verón, Gerónimo Volpato, Laureano Zalio. DT: Pablo Castro.

Árbitros: Raúl Lorenzo y Gustavo D´Anna.

Comisionado técnico: José Albert.

Maximiliano TAMBURINI

“La nuestra es la zona de la muerte”

Maximiliano Tamburini es una de las fichas U23 que llegaron esta temporada a Ameghino para jugar la Liga Nacional. El escolta de 21 años, de 1,74 metro, nacido el 23 de junio de 1996 en Junín, jugó las últimas cuatro temporadas en Club Ciclista de su ciudad natal y se sumó a los Leones para jugar en la segunda división del básquet nacional.

El escolta es uno de los que aportan puntos desde zona de 3 y previo al encuentro ante Echagüe dialogó con EL DIARIO.

-Vienen de una racha negativa de visitante, pero de local no han perdido. ¿Eso habla de la paridad del torneo yde lo difícil que es sumar de visitante?

-Es un torneo muy parejo, sobre todo en la zona nuestra. Si te fijás, en todas las otras zonas hay un par de equipos que están en el fondo y la nuestra es muy pareja, cualquiera puede ganarle a cualquiera. La nuestra, según mi opinión, es la zona de la muerte, lejos. Nadie pudo ganarnos de local y eso es bueno e intentaremos mantenerlo cuando juguemos este sábado ante Echagüe. De visitante nos cuesta ganar, como a todos, pero hemos jugado buenos partidos. Hay otros equipos que han perdido por una gran diferencia y nosotros merecimos ganar más de un partido jugado afuera. Estamos tranquilos en ese aspecto.

-Ningún equipo está a 8 o 10 puntos de diferencia de su rival. ¿Esos resultados muestra la paridad de la zona?

-No hay diferencias. Alguno podrá decir que Ameghino y Deportivo Norte de Armstrong son los dos nuevos de la categoría y ambos equipos son muy competitivos. Armstrong juega muy bien y Ameghino también. Esto es muy parejo y hay que tratar de tener la menor cantidad de errores posibles porque los pagás caros.

-Enfrentarán a un rival con el que ya jugaron. En los números parece que fue el equipo al que más le costó el inicio del torneo y entrar en ritmo, pero ha logrado buenos resultados.

-Fue el equipo al que más le costó entrar en ritmo, pero tiene un gran equipo. Si se mira nombre por nombre, es un rival complicado. Tendremos que estudiarlo bien y hacer un partido concentrado, para mantener el invicto en la Leonera.

-¿Cómo están para el partido?

-Estamos muy bien. Hemos trabajado duro. Lo importante es mantener la confianza que tiene el plantel. Tenemos puntos altos y hay que tratar de mantenerlos. No tenemos que dormirnos. Hemos tenido baches en algunos partidos y nos cuestan caro. De local, no nos pasó; pero de visitante, sí. Hay que tratar de mantener la regularidad durante los 40 minutos para poder ganar. En esta zona cuatro minutos malos te hacen perder un partido. Nos pasó ante Unión en Santa Fe durante el tercer cuarto. Lo llevábamos, tuvimos cuatro minutos malos, el rival dio vuelta el resultado y no pudimos remontarlo. Estamos trabajando en eso y ojalá lo logremos. Lo importante de jugar de local es que la gente acompaña mucho, me siento muy cómodo jugando en nuestra casa, como les pasa a todos mis compañeros. Esperemos seguir por la senda del triunfo.

-¿Tenés algún apodo?

-Sí. Me dicen el Guante. Un periodista de Junín cuando yo tenía 14 años me puso ese apodo. Según él, por la sensibilidad para tirar de tres puntos. Y quedó ese apodo.