BASQUET - Liga Argentina

Ameghino sumó su segunda derrota

Ameghino cayó anoche ante Tiro Federal de Morteros, por 76 a 67, en su segunda presentación de visitante, en un intenso partido correspondiente a la División Centro Norte de la Liga Argentina.

El equipo villamariense tuvo una buena primera parte, donde se mostró seguro en ataque y preciso en defensa, para sacar diferencias de 17 a 7, en el primer cuarto, con una gran actuación de Tyrrell Brown.

En el segundo cuarto, el quinteto de Tiro, pudo emparejar las acciones, estuvo más preciso en sus lanzamientos y contuvo más a Ameghino. El parcial fue de total paridad, donde los del noroeste cordobés se quedaron ajustadamente con ese segmento por 18-16, y Ameghino se fue al descanso largo con ventaja de 33-15.

En el tercero, Tiro Federal presionó más y buscó con salidas rápidas desgastar a Ameghino, que venía de jugar 24 horas antes. El equipo de Gustavo Lucato, tuvo un gran parcial, para empatar en 42, con una gran actuación de Facundo Gago. A partir de ahí fueron punto a punto, hasta irse al último descanso con Tiro arriba por 50-48.

En el último cuarto, Ameghino siguió estando errático y su rival, mantuvo el libreto con salidas rápidas, hasta quedarse con el triunfo. La figura de Ameghino fue Brown con 23 puntos, mientras que Acevedo aportó 22 goles a Tiro, pero por lo realizado en el segundo tiempo, Facundo Gago (los 16 puntos los hizo en ese parcial) fue decisivo en la reacción de su equipo.

Ameghino volverá a jugar el próximo sábado, cuando reciba a Unión.

Se conoció el fixture de la Liga Cordobesa

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba, informó anoche el fixture de la 21ra Liga Cordobesa de Básquetbol, que comenzará el 17 de noviembre, donde Central Argentino será local ante Almafuerte de Las Varillas y Unión Central visitará a El Tala de San Francisco.

La primera fecha tendrá esta programación…

Zona A: 22 horas: Lawn Tennis (Cruz del Eje) vs Central Argentino (Río Cuarto) y Centenario (La Puerta vs Atlético Bell (Bell Ville).

Zona B: 22 horas: CARIB (Tancacha) vs Centro Recreativo (Hernando) y 9 de Julio (Morteros) vs. Olayón (Cruz del Eje)

Zona C: 22 horas: Central Argentino (Villa María) vs. Almafuerte (Las Varillas) y 21.30: Banda Norte (Río Cuarto) vs. Hindú (Córdoba).

Zona D: 21 horas: El Tala (San Francisco) vs. Unión Central (Villa María). Libre: Pilar Sport.

Central Argentino debutará ante Almafuerte, en la segunda fecha visitará a Hindú (24/11), luego jugará de local ante Banda Norte (1/12), en la cuarta visitará a Banda Norte (8/12), en la quinta será local ante Hindú (15/12) y en la sexta jugará con Almafuerte en Las Varillas (22/12).

Unión será visitante en el inicio ante El Tala (17/11), en la segunda recibirá a Pilar Sport (24/11) y en la tercera estará libre. En la cuarta recibirá a El Tala (8/12), en la quinta visitará a Pilar Sport (15/12) y en la sexta estará libre.