Ameghino va por la clasificación

El equipo villamariense visita a Unión de Orán, desde las 22, en el tercer encuentro de la serie de playoffs de octavos de final. En la llave se impone por 2 a 0 y si gana esta noche, avanzará a cuartos

Se juegan los terceros partidos de las series de octavos de final de las conferencias Norte y Sur del Torneo Federal y Ameghino será visitante de Unión de Orán (Salta), en una serie que lo tiene en ventaja por 2 a 0 y puede quedar definida esta noche, cuando se midan desde las 22.

El equipo que dirige Pablo Castro quedó con ventaja de 2 a 0 cuando jugó de local el domingo y martes pasado y se impuso por 90-64 y 73-57, respectivamente. Ahora la serie se muda a la norteña Orán, adonde llegó ayer el equipo villamariense, luego de un agotador viaje de más de 19 horas.

A la alegría por el regreso de Federico Ferrini, ya recuperado de su lesión, Ameghino sumó una baja importante, como lo es la de Santiago Iglesias, quien recibió una “paralítica” ante los salteños que le provocó un desgarro, que lo tendrá por dos semanas alejado de las canchas. Es por eso que el escolta se quedó en esta ciudad, rehabilitándose con el equipo que conduce el kinesiólogo Ezequiel Beliera.

Con la ilusión de cerrar la serie en este tercer juego, Ameghino buscará repetir sus actuaciones anteriores, fundamentalmente la del domingo pasado, cuando le dio intensidad y mayor dinamismo a su juego para alzarse con un holgado triunfo.

Su rival de esta noche deberá ante su gente cambiar la imagen mostrada en ambos partidos, que solo pudo ser protagonista en un tramo del segundo partido, donde Ameghino se desentendió del juego y permitió que su rival pasara adelante en el resultado.

En caso de que esta noche ganen los salteños, Ameghino y Unión deberán jugar un cuarto punto, también en la ciudad de Orán, programado eventualmente, para este domingo a las 21. Si Unión lograra empatar la serie, habrá un quinto juego el miércoles 26 del corriente, en Villa María, por tener Ameghino ventaja deportiva.

Los dos triunfos conseguidos en esta ciudad y la superioridad de nivel entre un equipo y otro, evidenciada en los dos partidos que abrieron la llave, hace tener confianza en las chances del León, al tiempo que mira de reojo la llave de donde saldría su posible rival de cuartos de final.

En la misma, Unión de Sunchales se impone por 2 a 0 a Nicolás Avellaneda de Tucumán, luego de ganar de local por 83-71 y 83-60.

Probables formaciones

Unión Orán: Luis Ponce, Carlos Benítez, Gustavo Fernández, Joaquín Cansobre, Fabio Fernández, Juan Cequeira, Franco Gobbo, García Coria, David Torres, Renzo Iriarte y Nicolás Montero. DT: Juan Izarra.

Ameghino: Cristian Verón, Federico Grenni, Marco Bosch, Agustín Paparini, Abel Aristimuño, Cristian Zenclussen, Iván Albornoz, Federico Ferrini, Mateo Peralta, Gerónimo Volpato, Sebastián y Cuevas Vedelago. DT: Pablo Castro.

Asistente: Sebastián Sucarrat. Jueces: Sebastián Gauna y Juan Pablo Flores. Comisionado técnico: Rodolfo Janco.

La definición

Hoy se jugarán los terceros partidos de las distintas series de playoffs de octavos de final de ambas conferencias y siete de ellos podrían definir los clasificados.

La única serie que está igualada es la que juegan Pérfora de Plaza Huincul y Club Sportivo Escobar, donde los neuquinos han sido locales perdiendo el primero por 68-78 y ganando el segundo 73-49.

De las 16 series que se están jugando entre ambas conferencias, la única que tuvo un ganador visitante es la de los correntinos de Atlético Saladas que vencieron en los dos partidos a San Martín de La Rioja por 66-56 y 59-58 y sacaron una ventaja ideal para definir de local esta noche.

La fecha de hoy

A las 21, Sarmiento de Junín vs. Centro Español de Plottier, Racing Club de Avellaneda vs. Deportivo Rivadavia de Mendoza, Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Huracán de San Justo y Club Atlético Lanús vs. Racing de Chivilcoy.

A las 21.30, Pedro Echagüe vs. River Plate, Nicolás Avellaneda de Tucumán vs. Unión de Sunchales, BH de Gualeguay vs. Atlético Tostado, Central San Javier vs. Talleres de Tafí Viejo, Atlético Tala vs. Central Entrerriano, Regatas de Concepción del Uruguay vs. Amancay de La Rioja, Club Sportivo Escobar vs. Pérfora de Plaza Huincul y Sanjustino de San Justo vs. Belgrano de San Nicolás.

A las 22, Unión de Goya vs. Deportivo Norte de Armstrong, Unión Orán de Salta vs. Ameghino de Villa María e Independiente de Neuquén vs. Ramos Mejía LTC.