Ameghino volvió al triunfo de local

El equipo villamariense derrotó a su escolta en un vibrante y emotivo partido que tuvo un gran marco de público. El León sumó una victoria importantísima en la recta final de la fase regular

Escribe Gustavo Ferradans

Volvió al triunfo y ante un difícil rival. Ameghino venció por 76 a 74 a Deportivo Norte de Armstrong en un gran partido, que marcó un singular hecho para el básquetbol local, por ser el primero que fue televisado a nivel nacional, por la señal de DeporTV.

Con una noche espectacular de Abel Aristimuño (19 puntos y 4 rebotes), el equipo villamariense sumó un triunfo fundamental en su objetivo de seguir mandando en la División Centro del Torneo Federal.

Desde el inicio del partido, ambos equipos dejaron en claro, que el trámite sería intenso, y con un marcador gol a gol. El primer cuarto fue vibrante, con un gran ritmo y con Ameghino apostando a salir en velocidad, aunque en muchos casos fallando en el desenlace de la jugada.

Con varios robos por parte de ambos equipos, y algunas definiciones de gran nivel el partido tuvo un alto goleo. Pirani mostró sus pergaminos desde el perímetro con una bomba, y enseguida Grenni respondió de igual manera. Luego Torresi e Iglesias metieron de afuera para ponerle mayor emotividad al encuentro, que no tuvo pausas en este primer segmento.

El segundo cuarto las defensas se ajustaron un poco en ambos lados y el goleo fue mucho menor. La visita empezó a encontrar a Biscaypichy para sumar siempre desde la zona pintada y en Ameghino empezó a sobresalir la figura de Aristimuño. El trámite fue muy parejo y el marcador del parcial fue un claro reflejo del encuentro. Parcial 13-13 para que Ameghino se vaya al descanso largo en ventaja 36-35.

En el tercer cuarto, Verón estuvo más minutos en cancha y tuvo pasajes donde Ameghino pudo marcar diferencias. Primero robó una pelota y asistió a Albornoz y luego sumó de 2 y 3, para un gran pasaje del juego donde los de Pablo Castro sacaron una luz de ventaja; pero enseguida Pirani desde afuera igualó el marcador. La diferencia que mostró el León en su juego, con salidas en contragolpe, no se terminaba de plasmar debido a los errores en la definición. Los santafesinos, en tanto, fallaban menos y mantenían el marcador parejo. En el segmento volvió a prevalecer el local por escaso margen (19-18) y se fue al último descanso con ventaja de 55-53.

En el inicio del cuarto, llegaron dos triples de Zenclussen y Grenni que levantaron a toda la tribuna, Ameghino sacó diferencias de 62-55. Paparini (de buen trabajo defensivo) con dos tiros libres e Iglesias con un doble, permitieron sacar la máxima diferencia del partido, 66-55, a falta de 6 minutos para el final.

Pero el equipo visitante volvió a mostrar a descontar con otro tiple de Pirani, que tuvo respuesta inmediata de Aristimuño. El local tuvo un pasaje de varios minutos sin anotar (a veces por apresurarse en los lanzamientos) y la visita logró sumar con 6 tiros libres de Biscaypichy, que parecía incontenible. El alero visitante dejó el marcador 73-71, a falta de medio minuto para el cierre.

El dramatismo del final fue un agregado extra del juego. Verón no pudo definirlo desde la línea, y en el intento de la visita de buscar que no se le fuera el partido, Pirani cometió falta contra Aristimuño y se fue por cinco. El villamariense tampoco pudo cerrarlo al fallar uno de los dos tiros libres. Faltan menos de 10 segundos, y el partido estaba 75-71. Borsellino que acaba de entrar metió otra bomba que dejó en silencio a la tribuna local. Triplazo y todavía faltaban 6 segundos. En la salida el que recibe la falta rápida es Iglesias, que también desde la línea falla el primero y mete el segundo. 76-74. Ya no hay tiempo para más. Final dramático para un partidazo y un gran triunfo con un gran rendimiento colectivo. El triunfo le permite al equipo villamariense mantenerse en lo más alto de las posiciones y sacar una victoria en la recta final de la fase regular, ante su rival directo por buscar el “uno” de la División Centro.