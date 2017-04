Ameghino ya conoce las fechas de cuartos

Ameghino ya tiene las fechas para los playoffs de cuartos de final de la Conferencia Norte del Torneo Federal, que será al mejor de cinco encuentros y donde enfrentará a Unión de Sunchales, al mejor de cinco encuentros.

Ambos equipos compartieron la división Centro de la Fase Regular y ahora vuelven a encontrarse tras superar sus respectivas series, casi con comodidad, por 3 a 0.

Ameghino dejo en el camino a Unión Orán de Salta tras vencerlo de local por 90-64 y 73-57 y cerrar la serie de visitante con un amplio 87-60.

Unión de Sunchales, por su parte, eliminó a Nicolás Avellaneda de Tucumán, por 3 a 0, con dos victorias consecutivas de local por 83-71 y 83 -60 y una tercera de visitante por 89-61.

Ameghino y Unión de Sunchales

Los dos primeros partidos de la serie se jugarán en Villa María, el domingo 30 de abril y el martes 2 de mayo; mientras que luego se mudarán a Sunchales, donde el tercer encuentro se disputará el viernes 5. Si es necesario un cuarto juego será el domingo 7 y en caso de quedar igualada esa llave el quinto partido será en Villa María el miércoles 10 de mayo, con Ameghino de local, por tener ventaja deportiva.

Faltan tres

Tres de las series han quedado empatadas y se resolverán mañana. Los tres partidos son Huracán de San Justo vs. Villa Mitre de Bahía Blanca, Atlético Tostado vs. BH de Gualeguay y Unión de Goya vs. Deportivo Norte de Armstrong.

Para prestar atención

La llave de la serie por la Conferencia Sur, entre Huracán de San Justo y Villa Mitre de Bahía Blanca, es para prestar atención en su desarrollo, ya que deberá enfrentarse en cuartos de final ante Belgrano de San Nicolás, vencedor en su llave ante San Justino por 3 a 1. De este partido saldrá el rival de Ameghino o Unión de Sunchales en semifinales.

Los resultados

Así quedaron todos los resultados, luego de tres o cuatro partidos, según el caso:

Conferencia Norte

Talleres de Tafí Viejo 3 – 1 Central San Javier, Atlético Tostado 2 – 2 BH de Gualeguay (mañana definen), Ameghino de Villa María 3 – 0 Unión Orán de Salta, Unión de Sunchales 3 – 0 Nicolás Avellaneda de Tucumán, Central Entrerriano 3 – 0 Atlético Tala, Unión de Goya 2 – 2 Deportivo Norte de Armstrong (mañana definen), Atlético Saladas 3 – 0 San Martín de La Rioja y Regatas de Concepción del Uruguay 3 – 1 Amancay de La Rioja.

Conferencia Sur

Ramos Mejía LTC 3 – 0 Independiente de Neuquén, Pedro Echagüe 3 – 1 River Plate, Belgrano de San Nicolás 3 – 1 Sanjustino, Huracán de San Justo 2 – 2 Villa Mitre de Bahía Blanca (juegan mañana el quinto), Deportivo Rivadavia de Mendoza 3 – 0 Racing Club de Avellaneda, Racing de Chivilcoy 3 – 1 Club Atlético Lanús, Club Sportivo Escobar 3 – 1 Pérfora de Plaza Huincul y Centro Español de Plottier 3 – 0 Sarmiento de Junín.