Amistad: se pone en marcha el Clausura “Horacio Marco”

La vuelta del fUtbol Comercial

Con la incorporación de tres equipos, llegando a un total de 25, el tradicional certamen que se disputa en barrio Roque Sáenz Peña tendrá hoy su acto inaugural. Se pondrá en juego la copa “EL DIARIO”

Que el Fútbol de Amistad está en continuo crecimiento ya dejó de ser una novedad y, para confirmar esa teoría, hoy se pondrá en marcha una nueva edición del tradicional certamen comercial, que se desarrolla en barrio Roque Sáenz Peña, con la incorporación de tres nuevos equipos, aumentando a 25 la cifra de elencos que pugnarán por el título de campeón.

Precisamente el defensor de la corona será La Calera/ Panadería Agustina, en lo que será el Clausura “Horacio Jesús Marco”, que pondrá en juego la Copa “EL DIARIO”, en reconocimiento a los medios de comunicación que año tras año realizan una cobertura de todo lo que sucede en el Amistad.

El acto inaugural está programado para las 14 y los organizadores del certamen esperan contar, como cada año, con la presencia del intendente villamariense, Martín Gill.

En cuanto al desarrollo del nuevo torneo, cabe destacar que los 25 equipos estarán divididos en dos zonas, una de 13 y la otra de 12 equipos.

La primera fecha

El desarrollo de la primera fecha será de la siguiente manera:

Zona A, desde las 14.15:

Springfield Fútbol 5/ Martínez Electricidad vs. Agro Villa Nueva/ Transporte ZA (cancha 1), Abasto Los Cardenales vs. Tenedini Automotores/ Quartino Restaurant (cancha 2), Playosa SC/ Los Pinos vs. Los de Siempre (cancha 3), Marmolería Aconcagua vs. Dulzuras Ricos Momentos/ Viandas Sano sin Gluten/ Hay Caramba (cancha 4), Ferretería Sarmiento vs. VZ Carpintería/ Schell Instalaciones (cancha 5) y La Calera/ Panadería Agustina vs. Chacarita Sandra Cagliero (cancha 6).

Zona B, a partir de las 15.30:

Tacheros Fútbol Club vs. Club de Amigos (cancha 1), Barrionuevo Construcciones vs. Kiosko Tentaciones (cancha 2), Carpintería San Agustín/ Farmacia Domenino vs. Los Infieles (cancha 3), Despensa Marta vs. Sportivo Fulbito (cancha 4), Pastas La Abuela Rina vs. Optica Lunettes/ Adelpa Electricidad/ Copeto Snacks (cancha 5) y NyN Electricidad vs. Metalúriga El Kata (cancha 6). Libre: Rojo Soft.

Entrega de premios

En tanto anoche, al cierre de esta edición, se desarrollaba la ceremonia de entrega de premios del Apertura, en las instalaciones del centro vecinal de barrio Sarmiento.

Todos los pormenores de dicha celebración, con imágenes incluidas, serán reflejados en nuestra edición de mañana, junto con todo lo que suceda durante el desarrollo de la primera fecha del Clausura.