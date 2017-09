“Con los chicos no” - Reclaman la encarcelación de un hombre acusado de abuso sexual contra una menor

Antorchas para “iluminar a la Justicia”

Las Iguanas Solidarias realizaron ayer la segunda marcha pidiendo Justicia. El hecho movilizador fue la libertad que concedieron a un imputado por abuso sexual, medida que se dispuso antes de recolectar todas las pruebas

Con antorchas y al grito unánime de “Justicia”, las Iguanas Solidarias marcharon ayer por las calles del centro bajo el lema: “Con los chicos no”.

Es la segunda manifestación pública que realizan para pedir al Poder Judicial que mientras se investiga una grave denuncia de abuso sexual, el imputado permanezca detenido y no en libertad, como está en la actualidad.

La mamá de la pequeña víctima participó de la marcha y dialogó con EL DIARIO, indicando que el 24 de mayo de este año, cuando presentaron la denuncia en Tribunales, dejaron todo en manos de la Justicia. “Pero nos encontramos conque la fiscal (Silvia Maldonado), antes de que se realizaran las pericias psicológicas a mi hija, es decir, antes de recolectar toda la prueba, decidió liberarlo sin siquiera avisarnos”.

“Esta persona sigue en libertad y por eso vamos a presentar un pedido concreto para que lo vuelvan a encarcelar, no solo por lo que ya denunciamos, sino por dos agravantes más que cuando los informamos la primera vez, la fiscal no los tuvo en cuenta: se trata del tiempo en que transcurrió el abuso, que fue por más de un año y las lesiones causadas con un cinturón. Además, ahora ya están los informes psicológicos que dan cuenta que mi hija no fabula y confirman todo lo que ella dijo en la Cámara Gesell. Con todo eso, entendemos que la fiscal tiene los argumentos para que ese hombre esté detenido hasta el juicio”, dijo la mamá. No publicaremos su nombre para resguardar la identidad de la menor. “Ya declararon las dos docentes de la escuela, la familia y están las pericias. No hay nada que no coincida”, agregó la mujer.

“Estamos muy mal, aunque de pie, llevando adelante esta lucha, que es una lucha doble; porque, por un lado, estamos tratando de recuperarnos como familia y, por el otro, luchamos contra los tiempos judiciales, contra las cosas mal hechas. Nosotros no hubiéramos hecho marchas si ellos actuaban bien”, concluyó.



La marcha

La concentración fue en la plaza Centenario, lugar en el que una de las integrantes de Las Iguanas Solidarias leyó un documento en el que piden a la Justicia que no descuiden a las víctimas. “Nuestras marchas son para reclamar el derecho de todo ciudadano a tener Justicia”, dijo, pidiendo “ecuanimidad y lógica” a los funcionarios.

“No podemos permitir que los niños caminen por las mismas calles que los delincuentes. Con los niños no”, concluyó.

Tras la lectura, los manifestantes recorrieron las calles del centro con antorchas encendidas para “iluminar a la Justicia” y cerraron la marcha en la esquina que habían partido entonando el Himno Nacional Argentino.

LAS CIFRAS

24 DE MAYO

LA FAMILIA PRESENTA LA DENUNCIA CONTRA UN HOMBRE POR ABUSO SEXUAL, SIN ACCESO CARNAL, EN PERJUICIO DE UNA MENOR.

13 DE JUNIO

EL ACUSADO YA IMPUTADO ES DETENIDO POR SER CONSIDERADO SUPUESTO AUTOR DE ABUSO SEXUAL.

18 DE AGOSTO

LA FISCAL MALDONADO RESUELVE LIBERAR AL IMPUTADO AL ENTENDER QUE NO ENTORPECE EL PROCESO.

22 DE AGOSTO

INICIAN LAS PERICIAS PSICOLOGICAS A LA NIÑA.

