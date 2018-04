Apareció la joven que llevaba más de una semana desaparecida

Marcos Juárez – La Carlota – Córdoba

Fue encontrada sana y salva y en buen estado de salud, en la ciudad de Córdoba, Rocío Machado (foto), la joven de 22 años, que era buscada desde el pasado 22 de marzo, día en que salió desde Marcos Juárez con rumbo a La Carlota y desde entonces nada se sabía de ella. Una amiga de la joven, aseguró que el martes pasado la familia había radicado la denuncia en la Unidad Judicial de Marcos Juárez, “desesperados porque nunca pasó tantos días sin comunicarse con sus allegados ni contactarse a las redes”.

Desde la Unidad Judicial de Marcos Juárez dijeron que rige el secreto de sumario y no brindaron detalles sobre la causa.

Un caso poco claro

No obstante, el hecho tiene algunas aristas poco claras. En primer lugar, algunos medios y páginas web, informaban que se trataba de una joven trans, lo que después no fue confirmado ni negado por las fuentes consultadas. Otro punto que no queda del todo claro es que mientras algunas versiones indicaban que la muchacha había abordado un colectivo, otras indicaban que viajaba “a dedo” y sin teléfono. También trascendió que Rocío había tenido problemas con su novio, un joven villamariense que había querido ahorcarla y arrojarla a un baldío. No obstante, no trascendió ningún dato acerca de ese supuesto novio y todo lo que revelan los medios de la ciudad de Córdoba es que tal información la habría brindado la hermana de la joven buscada. Todo está en manos de la Justicia que, como ya se dijo, decretó secreto de sumario. Afortunadamente, Rocío apareció sana y salva.