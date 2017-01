Aprender a leer las etiquetas de aparatos eléctricos para ahorrar

En tiempos en los que un aumento en las tarifas eléctricas del orden del 400% se cuenta dentro de los datos de la realidad, conviene tener en cuenta una recomendación en la que coinciden las asociaciones de consumidores

No es una novedad que durante el verano hay un mayor consumo energético, cuyo impacto se siente en primer lugar en el bolsillo de los usuarios cuando llega la factura de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Otro de los efectos, y no menos importante, se da en el medioambiente a través de lo que conocemos como calentamiento global, mal que le pese al flamante e inflamable presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Más allá de cualquier consideración, lo cierto es que sea por el bolsillo o por el planeta (o por ambas cosas) el consumo responsable se vuelve indispensable, así como también informar sobre las alternativas que existen para reducir el gasto de energía en los hogares, a partir de nuevas tecnologías que incluyen eficiencia energética.

¿Qué significa eficiencia energética? El concepto se refiere a la administración adecuada del uso de energía. Esto implica utilizar solo aquella que resulte necesaria para llevar a cabo un proceso y discontinuar su uso una vez que finalizó. De esta manera, además de importantes ahorros económicos se logra cuidar el ambiente.

A la hora de comprar un aparato

Ahora bien, para adquirir un producto de eficiencia energética se debe verificar la etiqueta que ordena los artefactos según las clases de eficiencia. Este etiquetado es un sistema de clasificación de los equipos eléctricos y a gas que permite conocer su eficiencia en el uso de energía durante su funcionamiento.

Escala de letras y de colores

La escala presenta siete clases de eficiencia, las cuales se categorizan por medio de letras y colores: el color verde y la clase A corresponden a los equipos más eficientes, mientras que el color rojo y la clase G están asignados a los aparatos menos eficientes.

Esta clasificación se realiza mediante etiquetas informativas adheridas a los productos que brindan información a los consumidores. Las asociaciones que los representan en nuestro país coinciden en citar como ejemplo a Longvie, una marca conocida (y reconocida) ya que lleva casi 100 años en el marcado (98, para ser más precisos). Dicen que sus productos se adecuan a las premisas del ahorro y que están muy bien “etiquetados”.

¿Para qué sirve la etiqueta?

La etiqueta proporciona información para que los consumidores puedan tomar una decisión más consciente y seleccionar la alternativa más eficiente.

Lo que se busca es reducir el consumo de energía y por ende disminuir las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento global.

En un contexto en donde es cada vez más importante que los consumidores tomen conciencia sobre el uso responsable de energía, conviene prestar atención a estos sencillos datos que permiten conocer más sobre las innovaciones tecnológicas pensadas para contrarrestar los costos energéticos.

Algunos datos que pueden ayudar

Electrodomésticos y consumo

-La heladera y el televisor son los electrodomésticos de mayor consumo. Si bien tienen potencias unitarias inferiores a otros, el tiempo que permanecen encendidos los convierte en grandes consumidores de energía. Para reducir el consumo de la heladera es importante que esté bien ventilada: colóquela a no menos de 15 centímetros de la pared. En tanto, estudios de consumidores dicen que los televisores representan un 10% del consumo eléctrico de las familias. Por eso, es importante no dejarlos encendidos si no los está utilizando, lo mismo que las consolas de juego (evitar el stand by).

-El consumo en iluminación representa entre el 25% y el 35% del consumo de todo el hogar, por lo que es importante mantener limpias las lámparas y pantallas, ya que aumentará la luminosidad sin necesidad de aumentar la potencia de la lamparita.

-En cuanto al tipo de lámparas, inclinarse por las de bajo consumo. Si bien son más caras, el precio se amortiza porque duran hasta seis veces más que las lámparas incandescentes. Brindan la misma cantidad de luz consumiendo cerca del 20% de la electricidad.

-Una frase hecha, pero real, para el aire acondicionado: la temperatura ideal es 24 °C. Chequear que las ventanas no dejen escapar el frío y que el equipo exterior reciba lo menos posible la luz del sol.

-El mayor consumo (entre el 80% y el 85%) del lavarropas viene de la resistencia que utiliza para calentar el agua, no del centrifugado. Así es que lavar la ropa con agua fría ya supone un ahorro importante.