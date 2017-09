Habla el titular de los Centros de Jubilados Municipales de la Provincia de Córdoba

Apross: “La historia de siempre, ahora es más grave y tétrica”

“Dicen que van a arreglar la situación de las clínicas, que lo hagan. Pero es la situación de los jubilados la que necesitamos que arreglen, porque nos cobran plus en unos casos y en otros nos cobran la consulta completa”

Camilo Rodríguez fue secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de Villa María y tiene la particularidad de haber encabezado tanto la CGT como la CTA en esta ciudad. Una vez jubilado siguió militando y bregó por la unidad de los jubilados municipales de toda la provincia de Córdoba, lo que consiguió hace ya casi una decena de años, cuando se constituyó el Centro de Jubilados Municipales de la Provincia de Córdoba. Por todo ello, es una voz autorizada. Y dice: “El gobernador Schiaretti fue quien nos recortó del 82% móvil al 72% y ahora, en el marco del conflicto por falta de pago del Apross (obra social de la provincia) a las clínicas privadas, nos está dejando a la deriva en materia de salud”.

“Ya no es solamente que en algunas clínicas nos cobran plus, sino que existen las que nos cobran la consulta completa. Me lo dicen los compañeros desde toda la provincia y hasta me pasó a mí mismo: 600 pesos me cobraron para atenderme… Y escucho que dicen que van a arreglar la situación de las clínicas, que lo hagan. Pero es la situación de los jubilados la que necesitamos que arreglen, porque nos cobran plus en unos casos y en otros nos cobran la consulta completa”, reclamó.

Indicó, por otra parte, que “en todo esto también hay una avivada de los médicos, porque nos dicen que no atienden por Apross, nos cobran, y después nos recetan en recetarios del Apross”.

Una carpa blanca

Visiblemente indignado, Rodríguez dijo anoche a EL DIARIO que con los delegados de otros puntos de la geografía cordobesa ya evalúan “la instalación de una carpa blanca de los jubilados”.

¿Dónde? “En plena plaza San Martín, frente al Cabildo, para hacer firmar una carta dirigida al gobernador Schiaretti, donde le grafiquemos la situación”.

“Su esposa, la secretaria de Equidad de la provincia (Alejandra Vigo) nos recibió antes de las elecciones Primarias. Junto a ella estaba el titular de la Caja de Jubilaciones. Nos escucharon y nos dijeron que nos iban a llamar, pero desde entonces, nada; ahora ni nos atienden el teléfono”, añadió el avezado dirigente, quien en los años 80 encabezó la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), ligada por entonces al expresidente Raúl Alfonsín.

Con la CGT

Camilo, como se lo conoce en la ciudad, refirió además que esta semana mantuvo una reunión con los referentes de la CGT de Villa María, Edgardo Garmendia (AOITA) y Guadalupe Vázquez (Judiciales), quienes se comprometieron a llevar “la desesperante situación de los beneficiarios de Apross (600 mil en todo Córdoba) a un plenario provincial que tienen en los próximos días, para que haya un pronunciamiento de todos los gremios que integran la central”.

“Queremos una solución de manera urgente, porque muchos de los nuestros no pueden pagar la consulta ni los plus y, además, porque nos merecemos otras cosas, aunque más no sea, parecidas a las que nos prometieron en los tiempos de campaña electoral”, concluyó Rodríguez.