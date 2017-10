Es el proyecto ganador del concurso que impulsó la Municipalidad y AERCA

Así quedaría la nueva peatonal

Sería en calle Buenos Aires, perpendicular a la de calle San Martín. El Estado no está obligado a ejecutar la obra, pero premió con 150 mil pesos al equipo de profesionales que obtuvo el primer puesto. “Espero que se haga”, expresó una de las arquitectas

El jueves último se conocieron los resultados del concurso que la Municipalidad de Villa María y AERCA organizaron con el fin de modificar parte del casco céntrico de la ciudad.

Las bases incluían proyectar un área peatonal en calle Buenos Aires, desde General Paz hasta avenida Yrigoyen, formando una “L” con la ya existente en calle San Martín.

Una de las integrantes del equipo de profesionales que presentaron el proyecto ganador, la arquitecta María Cecilia Cherubini, dialogó con EL DIARIO y explicó que la idea fue generar una propuesta “lo más ecológica y sustentable posible”.

“Hay que ser capaces de armar ámbitos con una calidad digna de vida, agregando más verde a la ciudad”, afirmó la arquitecta radicada en Córdoba.

Precisamente, una de las diferencias más marcadas con respecto a la peatonal actual tiene que ver con la cantidad de verde en el espacio, tanto con presencia de árboles como de gramillales.

“La actual es una peatonal seca, he estado ahí en pleno verano y me he querido morir, es inhabitable. El cemento deja un residuo calórico tremendo, mientras que el verde permite una mejor calidad de vida”, analizó María Cecilia Cherubini.

Además de las reformas sobre calle Buenos Aires, las bases del concurso indicaban que debían planificar el paisaje de distintas áreas de la ciudad.

Según las cláusulas, el Gobierno municipal puede o no ejecutar esta obra. No obstante, premió con 150 mil pesos en efectivo al equipo ganador. “Espero que se haga”, señaló Cherubini. Junto con la arquitecta trabajaron en la propuesta sus colegas María José Díaz y Narella Belén Peralta, con la colaboración de Alan Miuliz, Giuliano Picatto, Mariana Olivo y Agustina Dell’Orsi.

Menos espacio al auto

Otra de las características que tendría la peatonal de calle Buenos Aires -y es una impronta que también se le intentaría dar a todo el casco céntrico-, tiene que ver con reducir el espacio disponible para los autos.

“Se amplían las veredas para darle más importancia al peatón que al automóvil. Se enangostan las calles y se incorporan ciclovías en las mismas”, detalló la arquitecta Cherubini.

La planificación en tres ejes permitirá “conectar” estos espacios entre sí. “Hay todo un circuito que se va armando a partir de circuitos pequeños. Queríamos ampliar la idea a toda la ciudad, pero no queríamos salirnos de las bases”, concluyó.