Atienza: “La pericia psiquiátrica es un elemento importantísimo”

El funcionario judicial espera los resultados de las pericias forenses para empezar a echar luz sobre este caso y asegura que “los motivos constituyen uno de los puntos centrales de la investigación”

Todos se preguntan por qué. Mientras en el ámbito familiar tanto de Joaquín Alves como de Daniel Alfredo Airasca la conmoción y el dolor no remiten, los vecinos de la ciudad no cesan de preguntarse por qué y de hacer conjeturas.

El fiscal de Instrucción del Segundo Turno, Gustavo Atienza, también. Y centra sus expectativas, en principio, en los resultados de las pericias psiquiátricas que ordenó que se le realizaran a Alves en el Departamento de Psiquiatría Forense de Córdoba.

Para el funcionario judicial, las conclusiones a las que arriben los especialistas serán determinantes para esclarecer tanto el cuadro psicológico como los motivos que empujaron al joven a cometer este crimen que, por el momento y de manera provisoria, fue caratulado como “homicidio”, según expresó el propio Atienza en diálogo con EL DIARIO.

Esto significa que, apenas la Justicia cuente con datos más exactos arrojados por los estudios encargados, podría cambiar la carátula de la causa.

Acaso con esos detalles precisos a disposición se pueda empezar a contestar el gran interrogante: ¿por qué?

“Un elemento importantísimo”

“Por la envergadura del hecho consideramos a la pericia psiquiátrica ordenada un elemento importantísimo”, dijo Atienza ante la consulta del cronista.

El magistrado se mostró muy cauto en sus especulaciones y respetuoso del dolor de los familiares durante todo el diálogo.

“En cuanto a la autopsia ordenada, si bien tengo en mi poder informes preliminares y detalles verbales adelantados por el médico, aún no voy a decir nada sobre el particular hasta no tener el informe escrito firmado por el médico”, explicó el fiscal.

Mientras espera que desde Córdoba le lleguen los informes forenses, el magistrado recepta testimonios.

“Estamos trabajando con los testigos en la unidad judicial”, confió a este medio y confirmó el vínculo que unía a victimario y víctima: “Se trataría del hijastro. La madre del joven estaría legalmente casada, creo, con el fallecido”.

Consultado sobre el posible móvil del crimen, Atienza manifestó que “no tengo la más remota idea. Quiero ser respetuoso del propio imputado y de los familiares. Por supuesto que los motivos constituyen uno de los puntos centrales de la investigación. Por el momento sólo tengo elementos sobre la materialidad del hecho y sobre la causa eficiente de la muerte, pero es todo prematuro”.

En relación a si el hecho fue realmente perpetrado dentro del automóvil, el fiscal indicó que “en principio, sí. Es la sospecha que tengo y una conclusión de sentido común y de observación con mis colaboradores; y de observar el interior del auto”, explicó el fiscal.

¿Qué pasó dentro del auto?

También el abogado Marcelo Martín Silvano, uno de los letrados que asumió la defensa de Alves, dialogó con este medio y, en consonancia con lo que expresó Atienza, señaló que “es fundamental el resultado de la pericia psiquiátrica para definir si el chico es imputable o no. De lo que se desprenda de allí sabremos, en principio, si se lo puede juzgar”.

Luego, Silvano hizo hincapié en que “tenemos que conocer qué pasó dentro de ese auto: nadie lo sabe, salvo la mamá de mi defendido. Pero no creo que sea buena idea pedirle que declare ahora. La madre es una testigo fundamental”, explicó el defensor.

Silvano también coincide con Atienza en que se trata de “un homicidio simple” y no cree que existan, al menos prima facie, ninguna calificante.

En los primeros días de la semana entrante habrá novedades, seguramente.

Cabe recordar que eran alrededor de las 12.30 del viernes cuando Joaquín Alves (26) iba sentado en el asiento trasero del Ford Ka que conducía su padrastro, Daniel Alfredo Airasca (50). Circulaban por la calle Tucumán, a la altura del 1700. Sorpresivamente, Alves extrajo un cuchillo de entre sus ropas y le cortó la garganta a Airasca. En la butaca del acompañante iba sentada María Cecilia Bonangelino (51), madre del victimario y pareja de la víctima.