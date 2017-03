“Atravesamos una realidad compleja”

El titular del sindicato que nuclea a los trabajadores del sector productivo, Fernando Páez, consideró que el difícil presente que experimentan complica el panorama para los próximos meses. Según estimó, un cambio en el rumbo económico podría mejorar la productividad y las perspectivas de empresas y productores de alimentos

“Es una situación muy compleja por la que estamos atravesando hoy en día”, indicó el principal referente local que tiene el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Fernando Páez.

“El presente se muestra muy complicado para el sector. Nosotros tenemos plantas y empresas chicas que están funcionando como pueden. Las grandes, de la envergadura de Nestlé, por ejemplo, están paradas”, sostuvo en diálogo con EL DIARIO.

“De los 30 días que tiene un mes, están trabajando solamente 10. Esto representa una realidad muy incierta y de la que todavía no se sabe qué va a suceder”, reveló.

“Nosotros, desde el gremio, permanentemente tenemos diálogo con la patronal, con jefes y gerentes de Recursos Humanos, pero ellos hasta ahora están cumpliendo con los sueldos”, también dijo Páez.

“Convengamos que las grandes firmas son multinacionales y por ahí no sufren la misma situación que los productores de origen nacional, como son SanCor y La Serenísima, que no tienen mucha más espalda para soportar la coyuntura por la que atravesamos”, advirtió el representante sindical.

“En definitiva, Nestlé subsiste porque es una empresa multinacional, si no, hubiera corrido la misma suerte que las empresas que están dejando a trabajadores en la calle o cierran sus puertas”, consideró además.

“Es sumamente preocupante, ya no vemos la reactivación que se esperaba para este comienzo de año. Los operarios, a veces, están ocho horas sin hacer nada”, subrayó.

A nivel local, el gremialista indicó que todavía no se está hablando de despidos, pero sí de “recesión y falta de productividad”.

“Las empresas están paradas porque no hay ventas. La gente no está consumiendo primeras marcas y en el ajuste que hacen a su economía familiar optan por otros productos para alimentarse”, opinó el dirigente del STIA.

Futuro incierto

“Si me preguntás cómo percibo el futuro, no le veo muchas perspectivas de mejora a esto. Así que insisto, todo me parece muy complejo”, puntualizó.

Ampliando la mirada y expresando su opinión respecto a las últimas acciones del movimiento obrero resumidas en paros y movilizaciones, Páez reflexionó que los trabajadores tendrían que estar más “organizados y unidos”.

“La unidad es un pilar fundamental y lo que se ve es que esta virtud no aparece. Esta carencia desfavorece la lucha para conseguir nuevos logros”, consideró.

“Debemos mostrarnos sólidos como sector para cambiar la política económica y que haya reactivación productiva”, señaló el titular del STIA.

Al referirse al trabajo gremial que la entidad vienen realizando, el consultado por este matutino apuntó que están “encima de las empresas, controlando que respeten los derechos de los trabajadores y cumplan con lo que corresponda”.

“La gente ante la recesión comienza a tener miedo y a pensar que puede quedar sin trabajo. La incertidumbre que acarrea esta realidad que vivimos es muy negativa”, aseveró el referente gremial.

De todos modos y afirmando que “no es momento de bajar los brazos”, el reporteado resaltó que redoblan esfuerzos para contener a los obreros y no dejan de tener contacto con los dueños de las empresas alimenticias para conocer detalles del momento que transitan.

“Nos acercamos en realidad para alentarlos, ya que hay empresas chicas que hacen milagros para poder pagar los sueldos. Hacen lo imposible para cumplir con sus empleados y eso hay que destacarlo también”.

Por último, y haciendo alusión a la fecha festiva, el gremialista pidió tranquilidad a los agremiados, asegurando que detrás de ellos hay un grupo de hombres y mujeres que luchan por sus derechos laborales.

“Tienen un sindicato que los va a respaldar y defender. Estamos trabajando día a día para mantener las fuentes de trabajo de todos y cada uno”, concluyó.

Hoy festejamos con compromiso

A continuación transcribimos la reflexión del STIA Córdoba con motivo de la conmemoración del Día de los Trabajadores:

“El festejo de este día es el reconocimiento al esfuerzo diario que cada trabajador realiza en su actividad laboral para construir una sociedad con prosperidad, igualdad y justicia social.

Los trabajadores estamos atravesando momentos difíciles en los cuales desde sectores del poder pretenden recortar nuestros derechos, bajar los salarios, modificar las condiciones laborales y por sobre todo hacernos pagar el costo de un ajuste neoliberal salvaje para beneficio de un pequeño grupo de empresarios que son los mismos responsables de esta supuesta crisis.

Subieron en forma abusiva los precios manteniendo los márgenes de ganancia, hicieron que el consumo decaiga, produjeron despidos, suspensiones y ponen en peligro importantes cantidades de puestos de trabajo abriendo indiscriminadamente las importaciones en desmedro de la industria nacional.

Estas mismas empresas durante años acumularon dividendos y riquezas que no fueron capaces de repartir y ahora quieren avanzar una vez más en la precarización de las condiciones laborales para ganar más dinero.

Los trabajadores de la alimentación hemos trabajado y luchado mucho para lograr los salarios y conquistas que tenemos. Nadie nos ha regalado nada, todo fue conseguido con sacrificio y en merecido reconocimiento a nuestro esfuerzo laboral.

Por eso, hoy festejamos nuestro día con el compromiso de siempre: defendiendo nuestros derechos, nuestras conquistas, con organización, unidad y lucha”.