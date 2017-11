UNVM - Siguen las gestiones para la continuidad de Administración, Comunicación y Diseño

Aún tienen expectativas para las carreras de San Francisco

Pese a la negativa de Nación, la UNVM y la Municipalidad de San Francisco siguen haciendo gestiones para abrir en 2018 las carreras que están en marcha

-¿Abren las inscripciones para iniciar en 2018 las carreras de Licenciatura en Administración, Licenciatura en Comunicación y Diseño Industrial que se dictan en el Centro Universitario de San Francisco (CUSF)?

-Ni.

Así respondió el intendente de la ciudad cabecera del Departamento San Justo, Ignacio García Aresca. Es decir, no tienen la autorización de la Nación para seguir con Administración y Comunicación, pero decidieron seguir las gestiones dado que entienden que es una necesidad para la comunidad. Por eso la respuesta es esa.

Por tal motivo, el mandatario sanfrancisqueño estuvo ayer reunido con las autoridades de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Junto al rector Luis Negretti, el vice Aldo Paredes y los decanos Germán Cassetta (Básicas) y Elizabeth Theyler (Sociales) indicaron que están analizando distintas alternativas, como la de contar con el aporte de la Municipalidad de San Francisco, las organizaciones de esa ciudad y del Gobierno de Córdoba. También irán al Congreso de la Nación.

“En la Secretaría de Políticas Universitarias nos dijeron que solo quedaba Diseño Industrial”, precisó Negretti. El fundamento del cierre es que las otras carreras “no son pertinentes” para la región. Es decir, no se trataría de una cuestión presupuestaria. Al respecto, Negretti dijo que para sostener todos los cursos de las tres carreras “se habla de unos 40 y pico de millones de pesos. Es mucho para una Municipalidad, pero no para la Nación”, indicó.

El presupuesto de gastos de la UNVM para 2018 es de un 5% menos que en 2017. “Es complicado, máxime teniendo en cuenta el aumento de los servicios”, dijo Negretti. Para sueldos, será de un 28% más.

Por otra parte, el coordinador del CUSF, Germán Fassetta, explicó que ya hay 250 preinscriptos para iniciar en 2018 algunas de las tres carreras, lo que habla de la demanda existente. En la actualidad, son unos 900 los alumnos del CUSF, de los cuales unos 400 están en Ciencias Económicas. “Tenemos encuestas que indican que los chicos que estudian en nuestro centro universitario no podrían hacer estudios superiores si no estará la universidad allí”, agregó.

“Esperamos tener una resolución para el martes, cuando se confirmen las inscripciones y así poder dar respuesta directa a los aspirantes a ingresar”, precisaron en la rueda de prensa brindada ayer.

García Aresca recordó que el año pasado tuvieron “la misma dificultad”, pero pudieron seguir dictando las tres carreras “por lo que estamos muy agradecidos con la UNVM”.

Este año, la situación se repitió: “Primero nos dijeron que no se dictaría ni una sola y después nos aprobaron la continuidad de Diseño Industrial”, agregó. “Seguiremos gestionando por las otras dos”, prometió.

Réplica: Sobre Pfaffen

El extitular de la Fundación que dirige la Escuela de Lechería, Orlando Pfaffen, tuvo duras expresiones hacia el rector de la UNVM y hacia el intendente Martín Gill, en relación al fin de la articulación de Agronomía.

Este último dijo -a través del área de prensa- que prefería no contestar. Negretti, al ser consultado sobre el tema, expresó: “Nos vimos sorprendidos por el contexto en que lo dijo, en la celebración tan importante como los 50 años de la ESIL, institución con la que mantenemos un vínculo muy especial, porque articulamos carreras como Ingeniería en Alimentos y Licenciatura en Educación Física. En algunos casos con dificultades como fue Agronomía y en otras de manera muy aceitada. Nos sorprendió sus dichos, pero hoy Orlando no ocupa ningún cargo de gestión dentro de la ESIL. Con las autoridades de la institución tenemos muy buena relación y ese mal momento no interrumpe los vínculos que tenemos”.