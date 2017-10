Concejo Deliberante - En la sesión legislativa fue aprobado en primera lectura el paquete económico enviado por el Ejecutivo

Aunque se trataban presupuestos, el debate giró en torno al Balance

Desde la oposición aclararon que el acompañamiento del bloque a los proyectos fue decidido por mayoría

Aunque se negaron a hablar con los medios, por los pasillos del Concejo Deliberante se escuchó ayer a los ediles del oficialismo quejarse por el retraso del inicio de la sesión, cuestión a la que calificaron como una “falta de respeto” o una “gravedad institucional”, porque la demora se originaba en “un cambio de opinión de la oposición de un día para el otro”.

Es que, según había manifestado el día anterior el presidente del Concejo Deliberante, José Carignano, de la Comisión de Acuerdos celebrada el miércoles había surgido la decisión de todos los bloques de acompañar la primera lectura del paquete económico enviado por el Ejecutivo. Esto incluía los proyectos de ampliación del Presupuesto 2017, los de Presupuesto y Tarifaria 2018 y los presupuestos de los entes autárquicos para el año próximo.

En ese momento, Carignano aclaró que también se había acordado que los proyectos iban a continuar en la Comisión de Hacienda para ser trabajados y que se iba a citar a la secretaria de Economía, Daniela Lucarelli, para responder las consultas en relación a eso. Es decir que todo indicaba que iba a ser una sesión sin mayores sorpresas.

Sin embargo, el llamado al recinto ocurrió casi cuatro horas después de convocada la sesión. El motivo de la demora se debió a una reunión del bloque de la minoría, por diferencias internas. Según se dejó ver después -tanto en el debate en el recinto, como en palabras de la edil Nora Landart- esas diferencias tenían que ver con insistir o no con el Balance 2016 y condicionar su tratamiento para acompañar la primera lectura de la Tarifaria 2018.

Sin cheque en blanco

Los proyectos enviados por el Ejecutivo fueron fundamentados por el presidente del bloque Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, quien agradeció la predisposición de la oposición por el acompañamiento.

“Esta primera lectura no es un cheque en blanco hacia el oficialismo, significa habilitar el tratamiento el tratamiento legislativo”, remarcó, y dio detalles del Presupuesto y de la Tarifaria.

Luego dijo que está comprometida la presencia de Lucarelli para explicar los proyectos en el Concejo.

Por decisión de la mayoría

Inmediatamente después pidió la palabra Landart, para aclarar que el bloque que integra iba a acompañar las iniciativas por decisión de la mayoría de sus miembros.

“Inicialmente se planteó la unanimidad y quiero hacer la salvedad. Vamos a acompañar porque lo dispuso la mayoría de los integrantes del bloque, atendiendo la responsabilidad legislativa de tratar normas fundamentales para el tratamiento del Estado”, afirmó.

“Nos demoramos en iniciar la sesión porque nos preocupa que nos preparamos a analizar lo que vamos a gastar en 2018, pero aún no finalizamos el tratamiento de lo que se gastó en 2016”, señaló.

Landart recordó que el bloque volvió a solicitar concluir el tratamiento del Balance y agregó: “Nos encontramos con el dictamen del oficialismo en el que consideran que el Balance ha sido aprobado fictamente”.

Tras aclarar que no comparte ese criterio, reiteró que no se concluyó con el tratamiento legislativo del Balance 2016 y agregó que los funcionarios tienen la obligación de ir a dar explicaciones al Concejo, en referencia a Lucarelli.

En ese sentido, al referirse a la reunión en el municipio a la que la secretaria de Economía los invitó y no concurrieron, Landart sostuvo que el ámbito correcto para que Lucarelli explique los proyectos es el Concejo, porque allí los argumentos adquieren carácter de legalidad.

“No vamos a tomar café a las oficinas del municipio, tenemos conversaciones con Lucarelli en el ámbito que corresponde”, subrayó y destacó la buena predisposición de la funcionaria.

Luego, refutando lo dicho por De Falco, aseguró: “No otorgamos cheques en blanco, acompañamos las medidas que creemos que son beneficiosas para la comunidad”.

El debate, en el que también intervinieron los concejales Verónica Vivó y Mauro Beltrami, del oficialismo, y Gisele Machicado y Gustavo Bustamante, de la oposición, continuó hasta la finalización de la sesión, alrededor de las 16.30, siempre girando en torno al Balance 2016.

De Falco: “Fue una decisión del bloque que no viniera Lucarelli al Concejo Deliberante”

“Que no viniera Lucarelli al Concejo Deliberante fue una decisión del bloque, no de la contadora. La decisión fue nuestra porque, a pesar de que nosotros la habíamos convocado para la semana siguiente, la oposición le pidió una reunión y la dejó esperando, esto nos molestó, entonces decidimos no volver a convocarla”, subrayó De Falco luego de la sesión.

“El Balance tuvo tratamiento legislativo, se aprobó en primera lectura y se hizo una audiencia pública, el tema es el plazo. La COM dice que en 30 días el Concejo observa, rechaza o aprueba e interpretamos que al habilitar la primera lectura ese plazo se interrumpía. Después ocurrió lo de Lucarelli y, en mi opinión, la minoría no tiene intención de aprobarlo”, consideró el concejal.

“Ellos pidieron emitir un dictamen con respecto al Balance y es lo que hicimos. En ese dictamen hacemos una cronología de lo ocurrido, el Balance fue presentado en junio y estamos casi en noviembre, han pasado más de 30 días hábiles y más de 40 corridos, por lo que ya se perdió la oportunidad de observarlo o rechazarlo, porque si bien el plazo se interrumpe, a partir de esa interrupción renace”, explicó.

“Cuando no hay acuerdo, cada bloque hace un despacho, nosotros creemos que está aprobado fictamente y nuestro dictamen es en ese sentido. Esto da por cerrado el debate legislativo del Balance”, apuntó.

Dictamen del oficialismo

“Se ha sometido a tratamiento de la Comisión de Acuerdos, por pedido del bloque Juntos por Villa María, el Balance General y la cuenta de Inversión del Ejercicio 2016. Desde su ingreso fue predisposición de este bloque -y así se ha manifestado- su intención de aprobarlo sin más, toda vez que tiene como precedente la aprobación por parte del Tribunal de Cuentas y el no rechazo del Consejo Asesor Municipal. Por otra parte, se realizó audiencia pública en la que no existió ninguna objeción.

Ahora bien, se pretende reeditar el tratamiento, tantas veces realizado, lo que nos obliga a hacer un análisis de las constancias y de las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal, no sin antes reiterar nuestra intención de que el Balance sea aprobado por unanimidad, cuestión que no ocurre, pues la minoría no está dispuesta a ello y sin su asentimiento no se puede, ya que es una ordenanza de mayoría agravada.

Cronológicamente, el 30 de junio el Departamento Ejecutivo eleva a consideración de este cuerpo el Balance, el 15 de agosto es tratado sobre tablas, el 7 de septiembre se realiza la audiencia pública, último acto concreto del ritual de aprobación. Desde esa fecha al presente han transcurrido 48 días corridos o más de 30 hábiles.

La Carta Orgánica estatuye que el Concejo Deliberante deberá expedirse sobre el Balance en el término de 30 días de recibido, considerándose que lo aprueba si no lo observa o lo rechaza dentro de ese plazo.

Este artículo tiene en su norte dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a los administrados y a la Administración municipal y si el Concejo como cuerpo no logra un dictamen en 30 días en un sentido u otro, se dispone que queda aprobado. Esto es lo que ha ocurrido en este caso. Si bien ha tenido inicio de tratamiento, antes y luego de éste han quedado vencidos los términos impuestos por la Carta Magna.

Por ello sostenemos que se torna abstracto el tratamiento pedido, más aún que no se cuenta con la mayoría respectiva, habiendo quedado aprobado fictamente”, dice el dictamen firmado en conjunto por los bloques Villa María para la Victoria y Compromiso Comunitario.

“No me gusta la oposición por la oposición misma”, dijo Landart

“Sí estaba de acuerdo en aprobar los presupuestos en primera lectura, pero no la Tarifaria, porque todavía no aprobamos el Balance”, afirmó Landart fuera del recinto.

“Entiendo que debíamos acompañar la primera lectura de la Tarifaria 2018 una vez concluido el tratamiento legislativo del Balance 2016, más aún cuando la secretaria de Economía fue convocada para la semana que viene. Entonces quería aprovechar a analizar en el ámbito y en la comisión que corresponde el Balance”, remarcó.

“Nunca nos manifestamos ni por aprobar o rechazar el Balance, lo que queremos es el tratamiento legislativo y para nosotros al haber primera lectura y audiencia pública se interrumpen los plazos que establece la COM para que quede aprobado fictamente”, señaló.

“El balance es una foto que se refleja técnicamente, si Lucarelli me aclaraba una duda que tenía, estaba en disposición de acompañarlo, porque no me gusta la oposición por la oposición misma”, aseguró la edil.

“Acompañé la primera lectura porque se decidió que se iba a tomar una decisión en bloque y no posturas individuales. Se adoptó la posición de la mayoría y emitimos un dictamen sobre el Balance. Para nosotros no está cerrado el tema”, concluyó.

Dictamen de minoría

“El bloque solicita que se remita a la Comisión de Hacienda el Balance General y la Cuenta de Inversión de la Municipalidad de Villa María correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016 a los efectos de continuar con tratamiento legislativo del mismo.

El Balance General ya ha tenido tratamiento legislativo en primera lectura el 15 de agosto y posteriormente se ha realizado la correspondiente audiencia pública el 7 de septiembre, interrumpiéndose de esta forma los plazos establecidos en la COM para la aprobación ficta. El hecho de comenzar a darle tratamiento legislativo interrumpe los plazos para su aprobación ficta, comenzando de esta manera con el procedimiento de aprobación de ordenanzas por doble lectura, audiencia pública y mayoría agravada.

En consecuencia, solicitamos la remisión del mencionado Balance a la Comisión de Hacienda para poder continuar con el trámite legislativo de doble lectura establecido por la COM, entendiendo este bloque que la negativa hará incurrir a quienes así lo hicieran, en falta grave de conformidad a nuestra Carta Orgánica”, expresa el dictamen de la oposición.