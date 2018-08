Axel, embajador en América Latina de National Geographic

Porque “se mantiene fuertemente comprometido con causas sociales y ambientales”

El reconocido cantautor, afincado en Las Rabonas (sierras de Córdoba) y de participación frecuente en el Festival Internacional de Peñas de Villa María, nombrado como el primer latinoamericano con esta distinción por su firme compromiso ambiental y social

National Geographic Partners escogió al reconocido cantante Axel para unirse por una misma misión: un mundo más sustentable. El artista fue elegido “por su compromiso con el cuidado y respeto del medio ambiente” para ser el primer embajador en América Latina de la fundación que promociona la vida sustentable.

“Además de estar posicionado como uno de los artistas iberoamericanos más reconocidos de la región, Axel lleva un estilo de vida sustentable para el medio ambiente. Tiene un hogar abastecido de energía solar, rescata animales y cultiva sus propios alimentos para su dieta vegana”, explicó la fundación, para agregar que “el nuevo embajador de National Geographic se mantiene fuertemente comprometido con causas sociales y ambientales en busca de un mundo mejor para las próximas generaciones”.

“Un verdadero ejemplo…”

El reconocimiento fue otorgado en Buenos Aires por Diego Reck, vicepresidente ejecutivo de National Geographic Partners en América Latina, quien comentó: “Axel es un verdadero ejemplo a seguir y representa todos los valores de National Geographic. Es un honor para nosotros sumar su energía positiva para continuar contando historias que generen impacto. Vamos a trabajar juntos en diferentes proyectos y campañas de concientización para continuar inspirando a las nuevas generaciones a ser el motor de cambio positivo para el futuro, a incorporar hábitos amigables con el medio ambiente y a tomar conciencia sobre el impacto de nuestras decisiones en nuestro planeta”.

“Un orgullo…”

Por su parte, Axel comentó: “Es un orgullo poder formar parte y colaborar en causas tan importantes junto a National Geographic, un referente global sobre la difusión de la preservación del medio ambiente. He recibido varios premios y reconocimientos importantes en mi carrera, pero este me toca profundamente en lo personal por ser un tema que tengo presente en cada momento e instancia de mi vida. El cuidado de nuestro planeta Tierra es algo que me apasiona, y ante esta gran oportunidad y responsabilidad que asumo, me comprometo a seguir formándome sobre el tema, pero, además, continuar motivando e inspirando a otros en que sí es posible dejar un mejor hogar a la próxima generación”.

¿Planeta o plástico?

Como embajador, Axel será parte de la implementación en América Latina de la campaña de National Geographic “¿Planeta o plástico?”, una iniciativa global que busca reducir los productos plásticos desechables y su impacto en los océanos del mundo, a través de la narración de historias, la educación y compromiso del consumidor, la investigación científica y asociaciones innovadoras. El artista y su equipo han incorporado diferentes soluciones para reducir los desechos y ayudar a crear conciencia sobre la crisis global de residuos plásticos.

Se puede conseguir más información al respecto en National Geographic LA y en NatGeo ¿Planeta o plástico?

Acerca de NGP

National Geographic Partners LLC (NGP), es una operación conjunta entre National Geographic y 21st Century Fox, comprometida a traer al mundo contenido de primer nivel sobre ciencia, aventura y exploración a través de un conjunto sin igual de elementos multimedios.

NGP combina los canales de televisión a nivel mundial de National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Nat Geo Mundo, Nat Geo People, Nat Geo Kids) con los medios y recursos orientados al consumidor de National Geographic, incluyendo las revistas de National Geographic, los estudios National Geographic, las plataformas de medios digitales y redes sociales relacionadas, libros, mapas, medios de comunicación para niños y actividades auxiliares que incluyen viajes, experiencias a nivel mundial y eventos, ventas de archivo, negocios de licencias y comercio electrónico.

Promover el conocimiento y la comprensión del mundo ha sido el propósito central de National Geographic durante 130 años, y ahora se ha comprometido a llegar más profundo, a superar los límites, a llegar más lejos para los consumidores alcanzando más de 730 millones de personas alrededor del mundo en 171 países y 45 idiomas todos los meses.

NGP destina el 27% de sus ingresos a la organización sin fines de lucro National Geographic Society para financiar trabajos en las áreas de ciencia, exploración, conservación y educación.