El exministro de Economía arribó a Villa María para apoyar a los candidatos del Frente

Axel Kicillof convocó una multitud en el Teatrino

El actual diputado encabezó una mateada junto a los integrantes de la lista de Córdoba Ciudadana. Invitó a sumarse a “la militancia, la participación y la organización”

“Es un día peronista”, expresó Axel Kicillof a modo de saludo a las cientos de personas que los esperaban cuando subió al escenario emplazado en el Teatrino del Subnivel.

Minutos antes, fue recibido por una multitud que lo acompañó con abrazos y pedidos de fotos desde que bajó del auto que lo trasladó de Córdoba hasta Villa María hasta que subió a dar su discurso.

Pasadas las 18, con una hora de demora por lo paros de Aerolíneas Argentinas y la cancelación y demoras de vuelos consecuentes, el acto comenzó con las palabras del candidato local Piquito Alassia: “Lo que militamos, es lo que nos ha dejado Néstor y Cristina”.

Tras sus palabras, el exministro de Economía y Finanzas durante el Gobierno de Cristina de Kirchner comenzó diciendo: “En una provincia donde nosotros teóricamente no existimos y no medimos, cada vez que hacemos un acto nos reunimos de a montones para discutir política de cara a la gente, no en los estudios de televisión sino en las plazas, en los parques, en las fábricas y en los sindicatos. Es así como estamos trabajando nosotros”.

Además de Alassia, estuvieron presentes los integrantes de la lista Gabriela Estévez y Eduardo Fernández.

“El candidato Pablo Carro viene en carro”, bromeó Kicillof al explicar que la demora del candidato a diputado, cabeza de lista de Córdoba Ciudadana, se debía a que su vuelo desde Buenos Aires fue reprogramado. Si bien Carro no llegó a horario para participar del acto, sí lo hizo en la conferencia de prensa que se brindó después (ver página 13).

“Es un delito contra la democracia”

“La campaña de 2015 de Macri fue una campaña de engaño, de marketing. Pobreza cero, terminar con la inflación y que se venía la revolución de la alegría son cosas que vendieron desde los canales de televisión. Pero usaron el marketing para engañar a nuestro pueblo. No es simplemente un engaño, ha sido una estafa electoral. Lo repito porque la estafa electoral no tiene que ver simplemente con decir una promesa vacía y no cumplirla, es un delito contra la democracia”, expresó Kicillof con vehemencia, asegurando que ya habían adelantado lo que se vendría.

“Este gobierno utiliza el método del marketing, o sea el método de la mentira y surte efecto”, remarcó.

“Los dos instrumentos que tienen son el engaño y dividir al campo popular y los usan despiadadamente. Estamos a días de una elección en donde van a tratar de convalidar esto de nuevo. Si el resultado les es adverso van a tratar de mentir con el mismo aparato, para decir que le dieron otro nuevo cheque en blanco. Tenemos que entender que la situación de la comunicación y el tratar de dividir a los opositores no va a mejorar, va a empeorar”, desarrolló.

“Contra esas dos cuestiones, tenemos una receta que puede mostrar y ha mostrado que es más efectiva y fuerte, ese instrumento es la militancia, la participación y la organización”, manifestó el diputado, lo que despertó los aplausos de los allí reunidos.

“Macri ya fracasó”

A lo largo de su discurso que duró más de cuarenta minutos, Kicillof expresó su repudio al actual gobierno: “Incansablemente y sin parar tenemos que dialogar, discutir, charlar, comunicarnos con los vecinos, compañeros de laburo, del club, con todos. No bajemos los brazos. Con la campaña y persecución que han hecho sobre nuestros dirigentes, el Gobierno de Macri, a esta altura del partido, tendría que haber logrado el objetivo que era que no venga nadie cuando nosotros hagamos una reunión como hoy. Macri ya fracasó porque acá estamos”, expresó, volviendo a recibir aplausos.

“Me resulta doloroso que algunos compañeros se sumen a jugar que son oposición en los canales de televisión, pero son oficialismo cuando tienen que votar en el Congreso. Esas son falsas alternativas, hay que construir una oposición real y que no se deje tentar y apretar”, añadió.

“Hay que aprender a leer entre líneas y discernir la información. Los argentinos, de a poco, van despertando de ese lugar en donde los quieren meter, que es un sueño en la pantalla y una pesadilla en la realidad”, finalizó.

Para el 22 de octubre

Pedido de fiscales

En reiteradas oportunidades durante el acto en el Teatrino y previo al comienzo, los integrantes de Córdoba Ciudadana convocaron a que los presentes se anoten como fiscales para las elecciones del 22 de octubre: “Por favor, todos los que puedan poner una mano ahí y poner el hombro en estas elecciones anótense, porque tenemos que cuidar los votos”, solicitó también Axel Kicillof a los presentes.