Baja en el valor de multas y trabajo comunitario para los infractores

Son dos de las muchas modificaciones que se plantean para el Código de Tránsito. Se propone reducir un 20% el valor de las multas, además, en el caso de falta de casco se bajaría de 200 a 80 UM, en tanto que para el estacionamiento medido sería de 200 a 50 UM

Los concejales del bloque Villa María Para la Victoria presentaron ayer un proyecto para reformar el Código de Tránsito.

“Hace mucho que venimos trabajando en la modificación del Código de Tránsito, ya la hemos delineado, aunque está abierta a una discusión y a los aportes que le quiera hacer tanto el Departamento Ejecutivo como la oposición”, señaló el presidente del bloque, Carlos De Falco, quien estuvo acompañado en la presentación por los concejales Verónica Navarro, Rosana Suescum, Verónica Vivó y Mauro Beltrami.

“Lo primero que hay que decir es que seguimos adheridos a la Ley de Tránsito, eso no se modifica porque es una política que viene de la gestión anterior y que este Gobierno continúa. Esto marca la unificación de las normas de tránsito”, aclaró.

“Una de las modificaciones más importantes, sobre la que la oposición presentó un proyecto, es la reducción de la unidad de multa, se bajará al 80% el valor del precio del litro de nafta”, precisó De Falco.

Cada unidad de multa (UM) equivale hasta este momento al precio de un litro de nafta súper en YPF. Según la propuesta, esa unidad de multa se reducirá en un 20% y quedará en un 80% el valor de un litro de nafta súper de la petrolera nacional.

“En algunos casos también se reduce la multa. En el caso de la falta del casco en las motos, la multa se reduce de 200 a 80 unidades de multa y sigue la posibilidad de abonar antes de la sentencia con un 50% de descuento”, remarcó.

“Reducimos esta multa porque termina siendo más barata la moto que la multa, entonces juntamos motos y hay que sacarlas a remate. El que comete una infracción por falta de casco tendrá la posibilidad de pagar una multa razonable, de acuerdo a su capacidad económica que está dada por el uso del vehículo”, explicó De Falco.

“Con respecto al estacionamiento medido también reducimos la multa de 200 unidades de multa a 50, pero le agregamos una particularidad, que es la posibilidad de que el infractor abone dentro de las 24 horas el equivalente a 12 horas de estacionamiento. Es decir que si el infractor va a pagar dentro de las 24 horas que se le hace el acta de infracción, abona 12 horas de estacionamiento y queda liberado. Si va dentro de las 48 horas, abona 24 horas, y si va a las 72 horas, abona 36 horas de estacionamiento. Si no, ya pasa al juez de Faltas y se reduce a 50 unidades de multa”, detalló el edil.

“Para esto se prevé que tiene que haber un lugar de cobro en el centro habilitado de 8 a 21 horas todos los días que exista la obligación de abonar el estacionamiento medido, es decir, de lunes a sábados”, puntualizó.

“Ese lugar estará en la zona céntrica, se puede pensar en alguno de los estacionamientos de la calle Hipólito Yrigoyen o en el del predio del ferrocarril, pero eso lo determinará el Ejecutivo”, agregó.

Labores de concientización

“Otra de las modificaciones es que se elimina la sanción de arresto, algo que nunca se aplicó porque siempre se dudó de la constitucionalidad”, sostuvo el presidente del bloque.

“En cambio, agregamos en la sanción la posibilidad de la probation, que es la suspensión del procedimiento administrativo cuando alguien está inculpado de una infracción y cambia ese procedimiento por un trabajo social comunitario en tránsito, prevención, educación y concientización vial”, señaló.

“En el caso de la probation, que se suspende el procedimiento a pedido del infractor, el juez le puede poner de trabajo como máximo 40 horas y como mínimo 10 horas, no puede superar los 15 días ni ser menor a tres días”, indicó.

“Los trabajos que prevemos son la participación en los operativos blancos, controles vehiculares de alcoholemia y campañas de educación vial. No puede este infractor en cumplimiento de la probation realizar labores del inspector ni labrar actas, sino que sus tareas estarán dirigidas a la concientización y educación vial”, reiteró De Falco.

Con retención del vehículo

“En el proyecto de modificación del Código de Tránsito también trabajamos sobre los silenciadores y caños de escape y estableceremos la retención del vehículo que circule con escape libre, sin caño o caño modificado”, informó el edil.

“El vehículo se retendrá y se le retirará el caño, además se le dará al juez de Faltas la facultad de ordenar la destrucción del caño de escape, para lograr que disminuyan los ruidos que molestan al vecino, y se reduzca la emisión de gases que producen contaminación ambiental”, añadió.

Crear una escuela municipal del conductor, otra de las modificaciones consideradas

“Otra de las reformas que incluirá el Código de Tránsito es que se incorporan las motos eléctricas, algo que no estaba claro. Las que tienen la autorización para circular por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor tienen que cumplir con las condiciones de todo motovehículo, las que no están autorizadas por dicho Registro Nacional no podrán circular”, resumió el concejal.

“Creamos la Escuela Municipal de Conductores, con cursos gratuitos, porque consideramos que es muy importante la educación de quienes manejan, la concientización sobre la peligrosidad del vehículo que está conduciendo”, remarcó.

“También agregamos que en las actas deberán existir más detalles de las circunstancias de los hechos para que el infractor pueda defenderse y para que los jueces de Faltas puedan aplicar los agravantes y atenuantes”, indicó.

“Por otra parte, se autorizan las cámaras como elementos de constatación siempre que las actas estén firmadas por los inspectores, es decir que sería un aporte a la constatación realizada por los inspectores. Si hay una prueba fílmica y el acta del inspector, redondea una prueba importante”, consideró De Falco.

A la vez, aclaró que “hasta ahora están incorporadas las cámaras de constatación con la aprobación del INTI, éstas serán cámaras móviles que podrán ayudar a los inspectores a labrar actas de infracción y aportarlas al juzgado”.

“Se hace hincapié en que el carné para conducir tiene que ser emitido en el lugar de domicilio del conductor”, sostuvo el concejal.

“Por último, agregamos que el que pinte los cordones amarillos sin autorización también será sancionado. Hemos notado que muchas personas pintan el cordón sin estar autorizadas y obstaculizan la vía pública, que debe estar libre para la circulación”, concluyó De Falco.