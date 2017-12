Balance positivo en un contexto “muy difícil”

Llega a esta instancia habiendo atendido las problemáticas de violencia machista y de adicciones. Las obras prometidas están a punto de comenzar; otras arrancaron. Descartó riesgos por la termoeléctrica

Escribe Diego Bengoa

Dijo que el balance de los primeros dos años de gestión es positivo, ponderó el trabajo en equipo, ratificó que “el 100%” de las obras prometidas estarán listas cuando finalice su mandato y descartó riesgos con el funcionamiento de la central termoeléctrica.

También develó que hubo diversas sanciones en el área de Tránsito y si bien admitió que no se contestan todos los pedidos de informe que se le realizan, sostuvo que tiene apertura y tendencia al diálogo.

El intendente Martín Gill condensó su trayecto de 24 meses en poco más de una hora de entrevista con EL DIARIO, la que se realizó desde las 8.15 de ayer en su despacho del primer piso del Palacio Municipal. Mate en mano, templado en su apariencia, el mandatario fue respondiendo todas las preguntas interrumpido cada tanto por el teléfono y los pormenores del gestionar.

–¿Cuáles han sido los hitos de mitad de mandato?

-El contexto fue difícil por el proceso de un cambio de etapa que implica reacomodamientos políticos, sociales y culturales. No obstante, el balance es positivo porque hemos podido profundizar las grandes líneas de acción planteadas. Un eje es el desarrollo humano, con fuerte hincapié en tomar a la educación y a la cultura como derechos.

Las políticas de inclusión muchas veces son silenciosas, pero involucran a un Estado presente en territorio y las hemos profundizado en múltiples acciones individuales que intentan romper una cultura de indiferencia.

Generamos un conjunto de obras, algunas iniciadas y otras próximas a comenzar. Aún en este contexto complejo, al finalizar la gestión se tendrá el 100% de las obras comprometidas. Como la más grande de la historia en desagües y obras menores en esa materia como en calle Yrigoyen, Mercedarios, y una muy importante a punto de iniciar entre los barrios Felipe Botta, Nicolás Avellaneda y San Nicolás para optimizar el desagüe existente. También se dio el plan de recursos hídricos que hemos aprobado incluso en el sector periurbano. Se refuncionalizará el parque urbano más grande (el Pereira y Domínguez), que está próximo al inicio y la prolongación del bulevar España, que ya está adjudicada y seguramente antes de fin de año estará realizándose. Se refuncionalizará el viejo Hospital, suponemos que en 10 o 15 días se estará arrancando con la intervención. Propusimos la refuncionalización de calle Sabattini y se está ejecutando y también proyectamos recuperar los espacios deportivos en tres etapas, primero se hizo el Polideportivo y la idea es continuar con un nuevo ámbito para el deporte cubierto y para el fútbol.

Hemos definido culminar las políticas de vivienda que se habían iniciado y continuar otras y aún en un contexto sumamente difícil estamos ejecutando 47 casas después de haber entregado 21 desarrolladas en la gestión, estamos comenzando la instancia de otras 22 viviendas con sentido comunitario y ejecutando el módulo de seis del Plan Eva Perón habiendo entregado cuatro (dos sustentables).

Propusimos trabajar en la apertura de nuevas infraestructuras educativas y estamos llevando con la Provincia un plan de fortalecimiento de las escuelas en materia de infraestructura que nunca antes se realizó en la ciudad y luego con intervención y presupuesto propio del municipio se ha actuado en la Domingo Faustino Sarmiento, en escuelas rurales de la ciudad, en la construcción de la ampliación de la José Bianco, ahora en el jardín de la Fray Chanea. Se harán cerca de 20 intervenciones en los colegios y se edificarán dos nuevas escuelas PROA. Construimos y terminamos el jardín de Las Playas y vamos a iniciar lo propio en barrios Lamadrid y Botta.

Por otro lado, se trabajó en orden a la sustentabilidad de la gestión, con una decisión no ortodoxa, como ha sido la de la profunda reforma impositiva local y generando no solo la no actualización de tasas desde 2015 hasta 2017 en un contexto inflacionario sostenido, lo que de por sí implicó una rebaja, sino el año pasado estableciendo una reducción de hasta el 30% en el 88% de las cuentas del impuesto inmobiliario y eliminando tasas muchas veces distorsivas para la actividad de servicios e industrial.

Hacemos una profunda inversión en temas sociales, como fue la decisión de poner sobre la mesa la problemática de la violencia hacia la mujer y que tengamos primero un refugio propio y luego la construcción de un polo integral articulado con enorme cobertura o lo que significa haber abierto 13 centros de terminalidad escolar primaria y secundaria con guarderías abiertas de manera nocturna o haber generado los cuatro equipos móviles en las escuelas más vulnerables para asistir, caso por caso, en el ausentismo en primaria o deserción en la secundaria. Las políticas educativas han sido múltiples y variadas, expresadas todas las semanas, y quizás altamente significadas en Villa María Vive y Siente.

La política de Gobierno Abierto es en materia de acceso a la información pública de lo más avanzado que hay en el país. La Fundación Gobierno abierto, que mide estos elementos a nivel nacional, puso a la ciudad en el número tres entre la totalidad de municipios, lo que muestra los esfuerzos que hemos hecho por poder transparentar.

Y está el reconocimiento de la Unesco, el organismo más importante en materia de educación, cultura y ciencia del mundo, lo que habla de una historia local, un logro comunitario muy importante.

–¿Está conforme con su Gabinete? ¿Hará cambios?

-Nadie puede lograr las cosas solo y si uno hace un balance positivo y apuesta a trabajar en conjunto y de manera transversal, es porque sí lo estoy. En los primeros días les dije que este no es un teatro de calle Corrientes y que teníamos que trabajar en elementos de transversalidad, lo que se materializó en el proyecto de presupuesto 2018. Tengo una visión abierta a la autocrítica y a la mejora continua y permanente, por lo tanto, no puedo estar cerrado a la posibilidad de cambios. Los cargos públicos no son patrimonio de nadie. Cuando hay que corregir, hay que corregir; no solo en materia de nombres, sino de estructura. Pienso siempre en mejoras en la organización estructural.

–El área de Tránsito ha sido muy cuestionada por presuntos acosos, maltrato laboral y también por la situación vial.

-Al tránsito hay que abordarlo como problemática estructural, no como un problema. Es una problemática de la Argentina, casi culturalmente, que en el caso de las localidades pueden tener factores que la complejizan aún más, como la estructura física de las calles o la cantidad de vehículos (quizás hay hasta más de uno por habitante). Hay aspectos a considerar para que pueda haber un ordenamiento: el marco jurídico, el poder de policía, la acción del Juzgado de Faltas y la acción cultural, y digo cultural porque la información es total, un chico de jardín sabe que un semáforo en rojo no se puede pasar. Hemos hecho muchísimo esfuerzo en esos elementos. Bajamos el precio de las multas en una visión no represiva y de que pudieran ser pagadas porque cuando una acción disvaliosa no es sancionada y no es cumplida se genera cierta impunidad y después los comportamientos empeoran. Optimizamos la adecuación a la normativa nacional y provincial y en materia de poder de policía, que está reflejado en Internet con la totalidad de actas de infracción día por día, hemos cambiado la conformación del tipo de infracciones con hincapié en las infracciones móviles, uso del casco, conducción utilizando el teléfono celular, que son las más graves. La magnitud del problema es muy grande y en el 80% de la accidentología hay una moto presente. La decisión es sostener políticas de largo plazo, trabajar en la señalética y en la incorporación tecnológica.

Hay operativos que muestran accidentología cero, como el que se hace en inmediaciones de las escuelas.

Cada vez es más difícil tener un agente de tránsito en cada sector, es imposible tener en cada esquina.

–¿Se confirmaron o descartaron casos de maltrato o acoso en el área?

-Ante cada denuncia, aún muchas veces efectuada de manera anónima, abrimos una instancia de investigación administrativa. Hubo casos de denuncias públicas que generaron que se convocara a las personas en el marco de un sumario y, sin embargo, no se expresaron. Cuando administrativamente se han comprobado, se han aplicado las sanciones.

–¿Sí hubo?

-Las hay en todo el municipio, pero en el área de Policía Municipal hay permanentemente acciones de sanciones, como también de reconocimiento. Ha habido denuncias públicas muy resonantes en las que se convocó a todas las partes a ratificar lo que se decía públicamente y nadie lo ha hecho. Y somos muy rigurosos con el personal del área, ha habido llamados de atención, apercibimientos y sanciones.

Termoeléctrica: “No hay ningún riesgo”

–¿No hubo al menos desprolijidad en el hecho que comenzaran las tareas tendientes a la construcción de la termoeléctrica previo a la audiencia pública?

-Lo que realizó MSU en su momento fue comprar el predio y solo hubo alguna intervención en materia de amojonamiento y de movimiento de suelos, pero no hubo un solo ladrillo colocado previo a la audiencia pública. Nos queda una enorme tarea en materia de control concurrentemente a organismos nacionales y provinciales.

–¿No está en riesgo el recurso del agua?

-En riesgo no, es una evaluación que realiza la Provincia, que es la titular del recurso subterráneo. La disposición del uso ha sido limitada en utilización y en la obra física que se ha requerido, en el diámetro de la cañería y en el hecho que en la misma su desarrollo sea por gravedad y no con un espacio motor que impulsaría la extracción, precisamente para garantizar que nos encontremos dentro de los parámetros.

–¿El agua luego va a ir a la planta depuradora? ¿Tiene capacidad para recibir esa cantidad?

-En una primera etapa está previsto que vaya a la red de desagües cloacales del Parque Industrial y el volumen que se volcaría es enormemente inferior al que tiene autorizado el caño troncal del Parque. Será volcada allí luego de un proceso de tratamiento. Hay un proceso de ósmosis inversa, se desmineraliza el agua para ser utilizada y después el residuo debe ser tratado conforme a parámetros ambientales, dándose después el volcamiento final. Ese volcamiento en una etapa posterior podría ser, si se puede avanzar en el cierre del ciclo (lo que permitiría la reutilización del mismo), directamente a un determinado punto sin necesidad de utilizar el desagüe del parque.

–El biólogo Raúl Montenegro dijo que la distancia de la central con la población más cercana es ínfima.

-El Parque Industrial surgió de una evaluación muy importante que se hizo en su momento y uno de los parámetros fue el ambiental.

–¿No hay riesgo para la población?

-Ningún tipo de riesgo. Uno intenta que la expansión urbana no tenga estos problemas, por eso hemos trabajado en el planeamiento periurbano. El Parque tuvo en cuenta esto.

Precarización laboral

–Desde el inicio de este proyecto político, en 1999, se sostiene la crítica por la precarización laboral en la planta de trabajadores.

-Venimos trabajando sostenidamente en esto. Primero, tenemos un limitante por Carta Orgánica (para incorporar a planta) y tenemos un municipio que afronta una multiplicidad de tareas que no tienen otros. Tenemos 51 salas de jardín maternal y 13 centros de salud barrial, solo por citar ejemplos. Además, venimos trabajando con el gremio, desarrollando una política de pase a planta de las más importante que se hicieron en la historia y seguimos llamando a concurso para llegar a 200 pases en total. Dimos igualdad de derechos entre contratados y empleados de planta. En salud es el único municipio del país en que todos los médicos comunitarios -que surgieron de un programa nacional de becas- fueron contratados.

–Algunos concejales dan cuenta de que desde el Ejecutivo no responden los pedidos de informe.

-Tenemos una actitud de diálogo permanente. Me he apersonado al Concejo Deliberante, los he recibido, cualquier funcionario ha tenido disposición, tenemos una política de responder los planteos cuando no tienen una motivación puramente política. Nuestra vocación es de diálogo. Tenemos experiencia de valorar propuestas que surgieron de la minoría. A veces no se ha respondido por escrito, pero automáticamente se llamó por teléfono y se puso a disposición.

“No dejar de ser vecino”

Es la cara visible de prácticamente todo lo que se hace desde el municipio: busca estar en todo y recorre mucho la ciudad. Ayer aseguró que su prioridad fue “no dejar de ser vecino”. Aseveró que nunca fue atacado verbalmente y que en la calle solo recibe cariño o muestras de respeto.

Según contó ante las preguntas, duerme menos de cinco horas diarias. Desde hace mucho no sabe lo que es la timidez al enfrentarse al público, pero sí (confesó) a veces tiene nervios o ansiedad.

Su cable a tierra es correr, leer y estar en su casa. “Descanso haciendo actividad física”, reveló.

A veces, las críticas le generan “impotencia” o “dolor”.

Las redes y la pluralidad

“Los que no dirían determinadas cosas de frente las expresan escudándose en las redes sociales”, dijo Gill en un momento de la charla. Consideró que la web “lleva a ese escenario”.

Se catalogó como “una persona de diálogo” y remarcó que buscar el consenso es “casi como una cuestión filosófica” en su personalidad.

“La pluralidad enriquece la vida de una comunidad. La uniformidad a veces es violencia”, expresó en otro tramo.

El dato: un rol de mucha exposición

“La función pública te prepara para las críticas. A veces genera impotencia, y cuando surgen de razonamientos muy livianos o con ánimo más destructivo que constructivo, me enoja más que lastimarme”, declaró Gill a EL DIARIO cuando se le preguntó como toma las críticas.

El número: 24

Son los meses que lleva Martín Gill al frente del Sillón de Viñas. Asumió el 10 de diciembre de 2015, sucediendo a Eduardo Accastello. Es parte del proyecto político que gobierna la localidad desde 1999. Aunque no lo declara, su intención es ser reelecto en 2019.