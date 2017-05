Barrios negó el hecho y después se abstuvo de seguir declarando

El presunto femicida fue indagado por el fiscal Bosio, pero hizo uso del derecho constitucional que le permite abstenerse de declarar. Además, se produjo la detención de Jonathan “Culín” Cardozo, quien está acusado de “encubrimiento calificado”

Alan Barrios (21) negó haber asesinado a Tamara Córdoba (20) y luego se abstuvo de continuar declarando ante el fiscal René Bosio, en el marco de la indagatoria dispuesta por el funcionario judicial.

La medida procesal no duró más de 20 minutos y se cumplió apenas pasado el mediodía en la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno (primer piso de Tribunales), ni bien Barrios llegó a Villa María en un vehículo del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Ocurre que el joven acusado de haber estrangulado a Tamara está alojado en el penal de Bouwer, próximo a la capital provincial, adonde fue trasladado a mediados de la semana pasada -poco después de ser detenido- por razones de seguridad.

Tal como lo anticipó EL DIARIO en su edición de la víspera, de la indagatoria participaron, además del fiscal y de Barrios, el secretario Juan José Aguilar y la asesora letrada Silvina Muñoz, quien está a cargo de la Defensa oficial del sospechoso.

En la oportunidad, luego de comparecer sobre condiciones personales, el presunto femicida escuchó la acusación que se le atribuye y cuando se le preguntó si iba a declarar, sucintamente respondió: “Niego el hecho y me voy a abstener de seguir declarando”.

Previo a ello, Barrios consultó a su defensora, quien le aconsejó guardar silencio, por lo que tampoco respondió preguntas.

Cabe señalar que la abstención de declarar es un derecho constitucional y que negarse a hacerlo no implica presunción de culpabilidad por parte del acusado. Es la Justicia la que debe demostrar la responsabilidad penal del imputado (con las pruebas colectadas en el expediente) y no éste su inocencia.

Ni bien concluyó el acto procesal y bajo estrictas medidas de seguridad, Barrios fue llevado nuevamente a la cárcel de Bouwer, donde continuará alojado mientras siga privado de la libertad.

Tercer detenido

En tanto, durante la mañana de ayer y por orden del fiscal Bosio, la Policía allanó una vivienda local y detuvo a un joven de 21 años, sospechado de encubrir a Barrios.

Se trata de Jonathan Nicolás Cardozo, alias “Culín”, a quien se le atribuye haberle prestado algún tipo de colaboración a Barrios, pero no en la comisión del femicidio, sino por haber ocultado un elemento de prueba considerado muy importante por la Justicia.

Cardozo es el tercer detenido que tiene la causa, porque además del presunto asesino de Tamara, el fiscal también ordenó el arresto de Marco Alberto Rodríguez (37), apodado “Rompe”, en barrio Los Olmos de esta ciudad, también acusado como supuesto coautor de “encubrimiento calificado”.

Tanto Cardozo como Rodríguez serán indagados la semana venidera. Se presume que los dos conocen detalles del crimen ocurrido a primera hora de la mañana del sábado 22 de abril en un descampado de Villa Nueva, a pocos metros del cruce de las rutas 2 y 4.

La noche anterior, Barrios, Córdoba y una prima de la joven asesinada fueron a bailar a un boliche de La Laguna, del cual regresaron pasadas las 6.30 y se bajaron del colectivo a unos 50 metros del cruce, ya que Tamara estaba descompuesta.

Poco después, los tres caminaron hasta la sede de los Bomberos Voluntarios villanovenses, pero se retiraron minutos más tarde. Es allí cuando se presume que Barrios, ya sin la presencia de la otra joven, violó a Córdoba y luego la estranguló con sus manos.

¿Fue abusada?

El abuso sexual no está probado, ya que horas después de consumado el femicidio, el cadáver de Tamara fue incinerado parcialmente. De todos modos, peritos de la Policía Judicial obtuvieron muestras que están siendo analizadas en la ciudad de Córdoba con la intención de determinar si hubo restos de semen y, así, obtener algún perfil genético.

Por ese hecho, Alan Barrios está acusado como presunto autor de “homicidio calificado por femicidio”, un delito que tiene como única pena la prisión perpetua.

Qué dice la ley

Con respecto al delito de “encubrimiento calificado” que se les atribuye a Rodríguez y Cardozo, el artículo 277 del Código Penal de la Nación establece que “será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado… a) ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta; b) ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer; d) no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole; e) asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito”.

Sin embargo, el tercer párrafo del mismo artículo precisa que “la escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando el hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a tres años de prisión”.

Como el hecho investigado es justamente un homicidio, si Rodríguez y Cardozo son hallados culpables de “encubrimiento calificado”, recibirán una condena de entre uno y seis años de prisión. Y como el mínimo está por debajo de los tres años, es un delito excarcelable.

Bajo sospecha

Si bien el único acusado por el asesinato de Tamara es Alan Barrios, el fiscal Bosio pudo establecer que Marco “Rompe” Rodríguez y Jonathan “Culín” Cardozo lo ayudaron a encubrir el crimen. En los domicilios de ambos sospechosos se secuestraron elementos de prueba que los comprometen seriamente y por esa razón se encuentran detenidos.