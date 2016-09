“Batallas de rap” en la Villa

El próximo encuentro se realizará el domingo a las 18 en plaza Centenario

Días atrás se llevó a cabo en la plaza Centenario un encuentro de raperos al aire libre.

En la ocasión, y a modo de primera experiencia en nuestra ciudad, participaron 16 competidores quienes desplegaron sus habilidades vocales y musicales en rima ante una audiencia que oscilaba entre 60 y 80 adolescentes y jóvenes.

Por tal motivo, EL DIARIO dialogó con Carlos Fonseca, uno de los impulsores del evento.

-¿Cuánto hace que te iniciaste en el rap y por qué?

-Comencé hace 4 años por que me atraía su estilo de música. Además porque me encantaba escuchar esas letras expresando lo que sentían o manifestando algo que les pasaba en forma de canción y empecé a hacer lo mismo ya que me sentía identificado con muchas canciones.

-¿Cuándo se formó el grupo y en qué circunstancias?

-El grupo se formó porque con un amigo llamado Federico Dequino veíamos vídeos en Internet de “batallas de rap” en otras provincias como Buenos Aires y, como veíamos que acá no se hacía ese tipo de cosas, nos propusimos hacerlo. Para ayudarnos, se sumaron un par de amigos: Alejo Carrizo de 15 años, Renzo Bertoglio de 13 y luego Facundo Muñoz de 15 años.

-¿Qué tipo de estilos hacen?

-Es un estilo de rap callejero y urbano, con el fin de expresar lo que sentimos y hacer que el oyente lo disfrute.

-¿De qué manera se armó la jornada pasada?

-Se armó al aire libre de forma planeada y coordinada entre todos, con tres jurados, cuatro “beat boxers” (personas que pueden ejecutar ruidos de batería o de otro instrumento con la boca, formando más de dos ritmos a la vez) y 16 participantes.

-¿Se entregaron premios?

-Sí, pero dado que era nuestra primera competencia organizada no disponíamos de mucha plata, el premio fue una gorra de marca Vans.

-¿Va a haber otro evento similar en breve?

-Nuestra idea es hacer más eventos de este tipo cada dos domingos y que en cada fecha haya diversos premios para el primero y segundo puesto. La próxima competencia se hará el domingo que viene a las 18 en plaza Centenario.